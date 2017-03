Mingo Oramas: "Con esta actitud vamos a salvar la categoría"

Google Plus

Mensajero | Foto: VAVEL

Mingo Oramas, entrenador del Club Deportivo Mensajero, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Zamudio en Gazituaga, partido que acabó con empate a un tanto.

El Mensajero tuvo que empatar el encuentro después de que el Zamudio se adelantara en el marcador. Para Mingo Oramas, la primera parte fue igualada, y aunque el Mensajero tuvo más ocasiones, fue el Zamudio en abrir la lata. De ahí, el Mensajero se volcó a por el empate y lo consiguió, pero ahí murió el partido. Para Mingo Oramas, el Mensajero mereció más: "La primera parte fue un poco igualada. Las ocasiones de gol las hemos generado nosotros. Luego llega el Zamudio que se nos adelanta en el marcador y fue un jarro de agua fría. Logramos empatar que es lo importante. El equipo que mereció ganar fue el Mensajero y desafortunadamente el partido terminó en empate".

Mingo Oramas asegura que el punto no sirve de mucho para salir del descenso, donde el Mensajero se encuentra décimo séptimo, pero algo es algo, y para Mingo Oramas, la actitud que ha demostrado el equipo durante el partido es la exacta para no descender y así salvar la categoría: "No nos sirve de mucho, pero vamos confiados de que con esta actitud vamos a salvar la categoría".