Everest para el Leioa

La union será importante en los próximos duelos del Leioa (fuente Archivo VAVEL)

Al Leioa le espera un calendario de órdago. En las próximas jornadas, va a tener que vérselas con los mejores equipos del grupo. Sin ir más lejos, su partido de este fin de semana va a tener lugar en el Carlos Belmonte. El todopoderoso Albacete será el rival de los vizcaínos. Los manchegos son los mejores, de largo de la categoría. Su objetivo no puede ser otro que el ascenso. La Segunda es su objetivo. De hecho, la pasada campaña, eran de plata. Ahora bien, en Sarriena, los de Aira no pudieron pasar de las tablas (0-0). Tras caer en Gobela, el Albacete ha tildado de partido más importante de la temporada el duelo frente al Leioa. No en vano, si los albaceteños consiguen imponerse, podrán abrir un hueco de nueve puntos con respecto a los leioztarras.

Los mejores en casi todo

El Albacete es la mejor plantilla de la categoría. El Queso Mecánico es el mejor ataque (49) y la mejor defensa (19). Con eso está dicho prácticamente todo. La delantera albaceteña, es de lejos, la más productiva del grupo. 27 goles suman los dos principales atacantes manchegos. Héctor Hernández (14) y Aridane (13) llevan sembrando el pánico en las defensas rivales durante toda la temporada. Dani Rodríguez, Josan y Jose Fran manejan con maestría el centro del campo de los del Belmonte. Pero el que sin duda está poniendo un auténtico candado en su portería es Tomeu Nadal. El balear ha blindado su portal, encajando 19 goles en 28 encuentros. Un auténtico adalid de seguridad. Además, el fichaje de Javi Noblejas completa una plantilla ya de por sí completa, valga la redundancia.

Los jugadores del Albacete, celebrando un tanto (fuente VAVEL)

Tras la visita al Belmonte, el calendario no dará tregua para los de Sarriena. El Fernando Torres será el próximo destino de los pupilos de Gordóbil. Seguramente, el recinto fuenlabreño pase por ser uno de los más complicados de la categoría. No en vano, los de Calderón han logrado 35 de sus 43 puntos en su feudo. Vistos estos datos, es fácil imaginar que los madrileños son un equipo de dos caras. Excelentes en casa y nada competitivos fuera. Porque lejos de su estadio, el Fuenlabrada solamente ha podido obtener ocho puntos. Y solamente una victoria en toda la temporada. Fue en Zubieta, donde Dioni y compañía pudieron llevarse el gato al agua venciendo por 1-2 a la Real Sociedad B, el 1 de octubre. Medio año sin ganar a domicilio acumulan los anfitriones del Fernando Torres.

Algo grande se está gestando en Fuenlabrada

Más allá de la versión local o visitante, lo cierto es que el Fuenlabrada tiene un equipazo. Lo primero que llama la atención son sus dos delanteros. Dioni es el máximo referente ofensivo, con diecisiete tantos acumulados. Cervero es su acompañante de lujo, aportando cinco tantos para el equipo. Ellos dos son sin duda una de las mejores duplas atacantes de todo el Grupo II. Pero los de Antonio Calderón son mucho más que estos dos jugadores. Su centro del campo es bastante poderoso. Abel Molinero, Luis Milla, Borja Sánchez... son jugadores claves en la construcción y elaboración de ataques de los madrileños. Incluso alguno de ellos con experiencia en el fútbol profesional. En resumen, los de Calderón son un bloque contrastado y experimentado, con aspiraciones de playoff.

Dioni, la estrella fuenlabreña (fuente VAVEL)

Tras este partido, el Leioa tendrá un pequeño respiro al recibir al Rayo Majadahonda en Sarriena. Pero tras este duelo en casa, los de Sarriena tendrán que ir al Salto del Caballo, a visitar al Toledo de Onésimo. Un Toledo que ya cayó en Sarriena por 2-1 en la primera vuelta. En su cancha son muy fuertes, pero los toledanos son otro de esos equipos que suelen bajar sus prestaciones al salir fuera de casa. Aunque quizá de su última salida no se pueda decir lo mismo. Puesto que los de la ciudad de las tres culturas lograron imponerse por 0-2 en el Di Stéfano.

Sin precedentes

El caso de los de Onésimo no tiene predecentes. Con 26 goles a favor y 26 en contra, son terceros en la clasificación. Sin duda, la goleada del Albacete por 0-6 en el Salto del Caballo, pueda explicar algo esta rocambolesca situación. En la ciudad del Alcázar viven pendientes del rendimiento de sus tres puntas. Lolo Plá, Owusu y Javi Gómez suman 17 de los 26 goles del equipo. Otro que también aporta en materia goleadora es el lateral Adrián, con tres tantos en su haber. Nueve jugadores aglutinan todos los tantos del Toledo. Muy poco repartidos los goles por tanto en el Club Deportivo Toledo.

Partido Sestao River- Toledo en Las Llanas (fuente VAVEL)

El Leioa tendrá que afrontar pues, sus tres partidos más importantes de la temporada. Si logra salir bien de estos enfrentamientos, habrá altas posibilidades de que el playoff sea una realidad en Sarriena. De momento, los leioztarras tienen siete puntos de ventaja con el quinto puesto. En cuatro jornadas, el panorama del grupo cambiará muchísimo. El Leioa puede escaparse o bajar al barro de la lucha por la cuarta plaza. El fútbol dictará sentencia.