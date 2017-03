El Duelo Albacete vs Leioa: Gigante manchego frente a Quijote vasco

Un jugador del Albacete dispara a gol en Urbieta (fuente Archivo VAVEL)

Llega el momento de la verdad. Estamos dentro de las diez últimas jornadas, y aquí se decidirá todo. Solamente seis puntos distan a Albacete y Leioa, con lo que conlleva eso. Un supergigante frente a un club modesto. David contra Goliat. Pongan todos los calificativos que quieran, el caso es que en el fútbol, todo es posible. En la Segunda B lógicamente la economía importa, pero no lo es todo. Y así lo está demostrando el Leioa. Con un bloque unido, un juego sólido y una eficacia muy alta para encontrar portería, a nadie le extraña que estén donde están. Mirándole a los ojos al líder, nada más y nada menos. Porque por mucho que la diferencia presupuestaria sea astronómica, la ilusión llevará en volandas a los de Gordóbil, en su intento por tomar el Carlos Belmonte.

Por su parte, los locales sí están donde se esperaba. No queda otra que exigir al Queso Mecánico el liderar la categoría y apostar seriamente por el ascenso. Porque está claro que por dimensión, plantilla, economía, masa social y gestión del club, no son de esta categoría. Vienen de la Segunda, y a ella quieren volver. Gran parte de sus opciones pasan por quedar primeros en la tabla. Pero para ello, deben conseguir el triunfo mañana. Un tropiezo podría hacer que bien Leioa o Toledo se acercaran a su privilegiada posición. De hecho, el departamento de comunicación del Albacete Balompié lo ha dejado claro: es el partido más importante de la temporada. La afición ha se ha movilizado por redes sociales, creando un hastag #ElDomingo12AlMítico, con el objetivo de llenar el Belmonte. No les falta razón, puesto que de ganarlo, prácticamente asegurarían el liderato. Además, el fichaje de Noblejas, refuerza aún más su poderosa plantilla.

Muy solventes a domicilio

Sin embargo, los de Aira no lo van a tener nada fácil. Puede parecer un tópico, pero es que el Leioa es el segundo mejor visitante de la categoría. Los de Gordóbil se sienten como peces en el agua en cancha contraria. Sus cuatro últimas salidas las cuentan por victorias y los vascos no conocen la derrota desde su lejanísimo tropiezo en Socuéllamos, hace ya quince jornadas. Salvo el Paquito Jiménez, no hay campo en el que los de Gordóbil no hayan competido. De hecho, solamente cayeron en el recinto socuellamino, en el Gal y en el Di Stéfano. Bien es cierto que en estas cuatro jornadas, tendrá que visitar el Belmonte, el Fernando Torres y el Salto del Caballo, los tres feudos más difíciles de conquistar del grupo.

Un transatlántico de Segunda B

Si nos referimos a cuestiones solamente futbolísticas, los de Aira son favoritos, ya que son la mejor plantilla de la categoría. El mejor ataque (49), la mejor defensa (19) y el mejor visitante. Y si gana mañana, también se convertirá en el mejor local. A priori, todos los números benefician al Albacete Balompié. Pero como el fútbol no son solamente números, no hay nada escrito. Las sensaciones y las dinámicas también cuentan, y en eso los vascos llegan bastante mejor que el Queso Mecánico. Sin presión y sumando jornada tras jornada, los leioztarras se están "pasando" la categoría. Como si de un videojuego se tratase, al Leioa le quedan ahora los niveles más difíciles. Pero si los supera, podría incluso luchar por alcanzar el siguiente mundo, la Segunda.

Uno de los puntos clave del Albacete es sin duda su capacidad goleadora. Aridane es el nueve del equipo, sumando trece goles. Josan e Iván Hernández actúan de fieles escuderos de Aridane, desbordando y surtiéndole de centros por banda. Pero sorprendentemente, el pichichi no es delantero. Se trata de Héctor Hernández, un mediapunta con gran capacidad de llegada desde segunda línea, que acumula catorce goles. El organizador de este equipo es Carnicer, mientras que Sergio Molina se encarga de la destrucción. Gálvez y Adri Gómez son los centrales, mientras que los laterales, Arroyo y Galas son muy ofensivos y ofrecen constantes ayudas en ataque a su equipo. Tomeu Nadal es el encargado de defender la portería de los del Belmonte. El esquema plasmado suele ser el de 4-2-3-1.

Aira quiere llevar la iniciativa

En general, Aira pretende que los suyos controlen el juego, desborden por banda y manejen la posesión del balón, además de mantener una defensa férrea. Lo estaban consiguiendo, pero en sus dos últimos partidos los manchegos han encajado cinco goles frente a equipos vizcaínos. El Gernika de Jabi Luaces ya puso en dificultades al Queso Mecánico con su circulación rápida de balón. Una semana después, la jaula de Gobela fue demasiado para el Albacete, que cayó por 3-1. Los manchegos han bajado últimamente su nivel futbolístico y ahora sufren para ganar partidos. Duelos que en la primera vuelta ganaban con suma facilidad. Pero su colchón aún es amplio, pues a pesar de este bajón, los albaceteños llevan haciendo las cosas bien toda la temporada.

Gordóbil tiene las cosas muy claras

En el Leioa, Gordóbil tiene muy claro cuál es su grupo de jugadores para jugar de titulares, aunque cada encuentro suele dar dos o tres retoques. En portería, Iturrioz y Ángel se han repartido los minutos esta campaña. Indiscutible en el lateral es Aldalur, que se proyecta en ataque con extrema frecuencia. En la otra banda se encuentra Arregui. Los centrales son Picón y Simón. Capó, Unda y Córdoba son los encargados de la sala de máquinas. Más adelante, se multiplican las opciones para los de Gordóbil. Jorge García y Fran Sota son los generadores ofensivos del equipo. Polanco, Kike Tortosa y Silas suelen salir como revulsivos, desde el banquillo. Arriba, Xesc Reguís, Óscar García y el recién llegado Arimany son los encargados de meter el balón en la red.

La característica indiscutible de este Leioa es su solidez en todos los aspectos. Gordóbil tiene al equipo muy trabajado tácticamente hablando. Con un estilo de juego variable, los de Sarriena pueden adaptarse a cualquier circunstancia. Saben rasear el balón, o bien manejar el juego aéreo cuando el encuentro se ponga física. Los vizcaínos tienen varios registros de juego, y los manejan a la perfección. Lo han demostrado en canchas tan diferentes como Urbieta, donde fueron más físicos y efectivos, o Las Gaunas, donde demostraron su calidad, colándose entre las líneas de la Unión Deportiva Logroñés. Sin embargo, el Leioa tiene un punto débil. Y es que, a lo largo de esta campaña ha perdido más de 10 puntos en los últimos minutos. Sin ir más lejos, la pasada jornada les empató el Gernika en el 95, robando dos puntos de Sarriena. Sin esa hemorragia, los vascos irían en cabeza. Cosas del balompié.

Bajas y posibles onces

La escuadra local llega con bastantes bajas en línea defensiva. Carlos Delgado, Dani Rodríguez y Manzano están lesionados. Por su parte, Gafoor no podrá ser alineado debido a que cumple ciclo de amonestaciones. Por su parte, Acosta no podrá jugar puesto que fue expulsado. Aira recupera a Josan, que no pudo estar presente en Gobela, ya que debía cumplir ciclo de amonestaciones. En el Leioa, la enfermería está prácticamente vacía. Picón no estuvo convocado el pasado partido, por lo que su presencia es duda. Óscar García vuelve tras cumplir su sanción tras su expulsión en Urritxe.

Posible once Albacete Balompié: Tomeu Nadal; Arroyo, Gálvez, Adri Gómez, Galas; Sergio Molina, Carnicer; Josan, Héctor, Iván Sánchez; Aridane

Posible once SD Leioa: Ángel; Aldalur, Simón, Arregi, Córdoba; Capó, Unda; Polanco, Sota, Jorge García; Xesc.