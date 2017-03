Previa UD Logroñés vs Arenas Club: alejarse del descenso o certificar la permanencia

Google Plus

Fotomontaje Iker Torrescusa - VAVEL

El Estadio de las Gaunas recibirá al Arenas Club de Getxo el próximo domingo 11 de marzo, el histórico club se encuentra cinco puntos por encima del conjunto local, el Logroñés. El equipo riojano cuenta con 34 puntos por los 39 que tiene el conjunto vizcaíno, tras una victoria en la última jornada el conjunto de Las Gaunas quiere devolver la ilusión a la afición, poco a poco salir de los puestos bajos de la clasificación y porqué no, soñar con entrar en los puestos de play off aunque es un objetivo muy muy lejano, pero viendo la igualdad que hay en el grupo no está descartado.

A por la segunda victoria

El Logroñés venció la jornada pasada al Sestao River en Las Llanas, con un desplazamiento masivo de aficionados hasta la localidad vizcaína, en torno a 400 logroñeses se desplazaron e hicieron del estadio sestaotarra un segundo Las Gaunas. Un solitario gol de César Caneda al poco de arrancar la segunda parte bastó a los visitantes para llevarse la victoria, ahora el conjunto dirigido por Berges solo piensa en volver a ganar y alejarse de los puestos de descenso, lo que daría aire a los jugadores del conjunto riojano y a todos los aficionados.

Tras ganar al líder, a sellar la permanencia

El Arenas Club por su parte viene de ganar y de manera contundente al líder del grupo 2 de la segunda división B, el Albacete Balompié que sufrió una dolorosa derrota en Gobela por 3 goles a 1. Muy pronto se puso el conjunto entrenado por Jon Pérez Bolo por delante en el marcador, en el minuto 2 de partido Borja Díaz hizo el primer gol y a la media hora de juego fue el ariete Dani López quien puso el 2-0 en el marcador. Tras el descanso el Albacete salió con ganas de dar la vuelta al encuentro y en el minuto 2 del segundo tiempo, puso el 2-1 en el marcador por medio de Héctor Hernández, pero en el minuto 90 el club getxotarra sentenció por medio de Zabaleta y puso el 3-1 definitivo en el tanteador de Gobela.

Muchas bajas para los locales

El técnico del conjunto local no podrá contar con varios de sus hombres, dos de ellos por sanción Paredes y César Remón que además de estar sancionado se encuentra con molestias, a los que hay que sumar las bajas por lesión de Javi Rey, Sergio García y Titi además de Carrillo y Miguel Santos. Una gran cantidad de bajas que obligará al técnico a pensar en una alineación de circunstancias y muy difícil de prever tanto para los aficionados como para los periodistas.

El Logroñés ha hecho un llamamiento a la afición para que pueblen las gradas de Las Gaunas y con cada socio podrán acudir al encuentro dos acompañantes, lo que prevé una gran afluencia de público al partido y más tras la victoria de la pasada semana que ha hecho creer y confiar a la afición.

Con cada socio podrán entrar dos acompañantes

El Arenas Club no estará solo en Logroño, el club puso a disposición de los aficionados la posibilidad de acudir al encuentro en bus y finalmente tras la buena acogida de la iniciativa, los aficionados del conjunto getxotarra viajarán al partido, aún quedan plazas libres y aquel que quiera podrá viajar junto al resto de aficionados hasta ocupar el autobús.

Autobus rojinegro rumbo a Logroño

En el conjunto riojano hay caras conocidas por los areneros, entre ellos el director deportivo Carlos Pouso que fue tanto jugador como entrenador del histórico, además de los jugadores Pazó y Amelibia.

POSIBLES ONCES INICIALES

UD Logroñés: Miguel; Ferrone, Caneda, Pazó, Amelibia; León; Espina, Muneta, Traver; Marcos.

Arenas Club: Talledo; Camus, Zumalakarregi, Bergara, Royo; Txopi, Matador; Zabaleta, Díaz, Uranga; López.