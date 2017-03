Desatascador Estrada

El Stadium Gal se vestía de lujo para recibir uno de los equipos más potentes del grupo, el CD Toledo. Los irundarras llegaban buscando una nueva oportunidad de reengancharse a la batalla por los play off necesitaban imperiosamente una nueva victoria. Los manchegos requerían de los tres puntos para amarrar cuanto antes la clasificación a las rondas de la muerte.

Asier Santana dispuso de un once con un cambio significativo. Mario Capelete volvía a ocupar un puesto en el once titular en detrimento del capitán Juan Dominguez que esperó su oportunidad en el banquillo. Por el equipo manchego, Onésimo Sánchez alineó al siempre batallador Javi Gómez junto a jugadores rápidos y desbordantes como Pablo González y Canario. Atrás, Echaide dejó su puesto a un poco afortunado Israel Castro.

El primer tiempo fue un quiero y no puedo del equipo manchego. Pablo González no resolvió acertadamente ante Otaño en un mano a mano inmejorable al poco de empezar el encuentro. El comienzo de los verdes fue intenso y pilló desprevenido al conjunto local que va acostumbrando irremediablemente a su afición a estos lapsus. El clima no ayudaba a la circulación del esférico, añadiendo problemas a los locales en su afán de sacar el balón jugado. El dominio del Toledo era incontestable, las llegadas se sucedían y el control del juego era indiscutible. En uno de los pocos errores defensivos manchegos, el Real Unión tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador. Ekhi Senar recogió un balón en largo, puso un gran centro a Galán que remató fuera tras zafarse de su marca. El CD Toledo volvió a recuperar el balón hasta el final del primer acto. Pero un gran traspiés obligó a realizar el primer cambio del encuentro a falta de 60 minutos de juego. Barranco se echó la mano a la parte posterior del muslo teniendo que sustituirle Jordan Domínguez. Un buen cabezazo de Adrián a la salida de un corner no consiguió ver puerta por poco en un nuevo error defensivo local a balón parado.

Tras la vuelta de los vestuarios se cambiaron las tornas. Asier Santana realizó un cambio, Aimar Sagastibeltza saltó al verde en detrimento de Esnaola. Cambio táctico pues el ex realista quedó condicionado al ver una tarjeta amarilla y las continuas búsquedas por alto hacia Javi Gómez necesitaban de dureza y contundencia.

El sentido del partido tornó y los locales embestían con dureza los dominios de Alcolea. Mario Capelete, muy participativo e incipiente durante gran parte del encuentro, ayudó a meter en su área a los manchegos. Un gran movimiento suyo no encontró el premio del gol para su equipo.

Urkizu dobló al hoy extremo irunés que con un sútil taconazo habilito al lateral zurdo. El centro de Urkizu no encontró destinatario. Pocos instantes más tarde una posible mano de Alcolea fuera del área quedó en nada a criterio del árbitro.

El conjunto irundarra ganaba metros más por ganas que por ingenio y gracias a ello llegó una de las grandes ocasiones de la tarde. Capelete mandó el balón a la cruceta tras un acrobático remate de volea que hizo temblar a los manchegos y animó a los locales. El milagro no tardaría en llegar. Un córner a favor de los locales lo repelió la defensa manchega, el rechace fue a parar dentro del área donde Dani Estrada, batió a Alcolea con un disparo raso y cruzado. Onésimo echó mano de su hombre revulsivo, Owusu, al que poco le faltó para dar la razón a su entrenador. El delantero toledano se topó con la mano milagrosa de Otaño que desbarató nuevamente una ocasión manchega. El dominio del juego volvió a ser del CD Toledo, un dominio que no se transformó en ocasiones haciendo efectivo el solitario tanto de Estrada.

Los tres puntos cosechados por los unionistas mantienen las opciones irundarras de clasificación al ascenso cosechando hasta el momento 41 puntos. El próximo encuentro para los irundarras será frente a otro equipo manchego como el Yugo Socuéllamos en el Paquito Jiménez. Los toledanos ven sin embargo como la distancia con sus más inmediatos perseguidores se acorta y mantienen los 49 puntos conseguidos hasta la fecha. La siguiente jornada volverán a su feudo para enfrentarse a la SD Amorebieta.