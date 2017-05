UD Logroñes - Real Unión Club: Una victoria para seguir soñando, o no

Ozkoidi en conducción, perseguido / Foto: Luis Eizaguirre (realunionclub.com)

Tres jornadas para el final de la liga regular y todo por decidir. Tanto en la parte alta como por el descenso. De momento, el único echo certificado es el descenso de la SD Zamudio. Por la zona noble, nada está escrito. El Albacete no tiene asegurada la primera plaza. La peligrosa racha en la que están inmersos buena parte de culpa. Los equipos que concurren a esos cuatro puestos, también son de momento una incógnita. La UD Logroñes y el Real Unión son dos de los conjuntos que buscan entrar en esas posiciones.

Una gran racha merece un gran final

Cinco encuentros consecutivos ganando. Increíble, pero cierto. Cuándo todo parecía abocado a un final agónico en Logroño, Sergio Ródriguez parece haber dado con la tecla. Quince puntos que dejan a los riojanos cerca de su principal objetivo, luchar por el ascenso. Fácil no va a ser, pues una victoria de la SD Leioa o una derrota en el próximo encuentro en Las Gaunas, dejaría sin efecto esta reacción tardía, del conjunto riojano. Pero todo pasa por una victoria frente a un complicado rival como el Real Unión. No obstante, esta serie de resultados conseguida por la UD Logroñes hace creer a afición y club. No es para menos, desde la jornada 30 no hacen más que degustar el dulce sabor de la victoria. Las victorias llegaron frente a la UD Sanse, CDA Navalcarnero, CD Mensajero, Real Madrid Castilla, contundente por cuatro goles a cero en Las Gaunas. Y la última, con autoridad frente a la siempre peligrosa Real Sociedad B en Zubieta por dos goles a cero. Carles Salvador y Jonan fueron los autores de la quinta victoria consecutiva de los franjirrojos.

Esta racha aupa a la UD Logroñes hasta la séptima plaza con 50 puntos. Con nueve puntos aún por disputarse, sólo las victorias mantendrían el sueño riojano.

A por la cuarta consecutiva

La situación actual del club irundarra no se entendería sin esta ráfaga de resultados como visitante. Es una de las mejores noticias en este final de liga para el Real Unión que ve como la media inglesa se torna. Los unionistas contabilizan sus encuentros lejos del Stadium Gal por victorias en las últimas tres fechas. Socuéllamos, Athletic B y Sestao sucumbieron al conjunto irundarra. En el Stadium Gal sin embargo, las victorias se escapan y las sensaciones no son las mejores. El último encuentro es el fiel reflejo donde se vio un equipo con muy pocas ideas y angustiado, muy angustiado por no saber como crear ocasiones de gol. Esa desazón aumentó cuándo el Arenas estuvo cerca en dos ocasiones de llevarse el gato al agua. Por suerte Esnaola y Otaño desbarataron ambas ocasiones. Lejos del Stadium Gal es otro cantar, si bien las sensaciones que deja la UD Logroñes en las Gaunas es de dificultad máxima.

Tras dos jornadas fallidas en su intento de "destronar" a la SD Leioa de su cuarto puesto, una victoria se antoja vital. El Real Unión se encuentra en la quinta posición con 55 puntos a tan solo uno de la ya mencionada SD Leioa, su rival más directo en estos momentos.

Novedades y ausencias

Las noticias para Sergio Rodriguez, no siendo las mejores con la pérdida hace ya unas semanas de Titi, parece no contar con más ausencias notorias.

Los visitantes también están de enhorabuena. Juan Dominguez parece ya recuperado de sus problemas físicos que arrastraba desde el encuentro frente al Barakaldo. Rodellar también podrá participar en el próximo encuentro tras cumplir el castigo por sanción. Otro jugador que parece podrá contar con más minutos, y quien sabe si la titularidad, no es otro que Mikel Alonso que poco a poco entra en la dinámica del conjunto. Sin embargo, Urkizu aún sigue convaleciente de sus problemas y aún no está listo para ayudar a sus compañeros.

Posibles Onces

UD Logroñes: Miguel; Rico, Amelibia, Caneda, Paredes; Remon, Salvador; Espina, Muneta, Traver; Coulibaly

Real Unión Club: Otaño; Gorosabel, Ekhi, Esnaola, Sagastibeltza; Rodellar, Mikel Alonso; Estrada, Juan Dominguez, Ozkoidi; Galán