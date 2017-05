El Leioa sale victorioso en Lasesarre a pesar de las adversidades

Tres hojas le restaban a esta competición para Leioa y Barakaldo antes del inicio del choque. Los de Sarriena querían seguir haciendo historia, colocando al modesto Leioa entre los conjuntos con aspiraciones de luchar por ser la temporada que viene de Segunda División. A pesar de ser probablemente el segundo presupuesto más austero del grupo, por detrás del Zamudio, los leioztarras están demostrando que en este juego importa más la ilusión, la unión y la profesionalidad de sus jugadores que los presupuestos. El plantel ya ha conseguido lo más difícil, colocar al Leioa en el mapa futbolístico. Posicionarse es clave para captar apoyos y patrocinios y en esa tarea está ahora mismo el club azulgrana.

Por su parte, el Barakaldo está cumpliendo su centenario, pero ahora mismo en Lasesarre, sus aficionados no tienen nada que celebrar. El club está dividido por las tensiones internas. Movilla y varios directivos dejaron de pertenecer al club fabril. Llegó Arconada para sustituir a un técnico destituido por desavenencias con la directiva, pero lejos de solucionar la papeleta y dar estabilidad al club, lo hizo aun más inestable. La meta era sin duda intentar el ascenso, pero con una serie de partidos sin ganar consecutivos, el club se ha alejado de todo objetivo e incluso, antes de comenzar el partido de ayer, aun no había certificado librarse del playout de descenso.

Onces iniciales

Arconada apostó por los siguientes efectivos: Txusta en portería, Aythami, Juaristi, Etxebarria y Gabri como zagueros. Deco y Galder Cerrajería como mediocentros. Por delante, Oca, Alday y David Martín. Como puntal ofensivo, Yurrebaso. Por su parte, Gordobil apostó por los siguientes futbolistas: Iturrioz en portería; Aldalur, Picón, Córdoba, Arregi como integrantes de la zaga; Unda y Capó componiendo el doble pivote. Por delante, Jorge García, Xesc Reguís y Polanco. Arriba, Sergi Arimany. Como curiosidad, Polanco se convertía ayer en el primer jugador del Leioa en sumar su centenar de partidos en 2B.

Y sin más dilación, comenzó a rodar el balón en la segunda ciudad de Bizkaia. Los locales comenzaron más metidos en el encuentro, forzando un par de saques de esquina, pero poco a poco, los visitantes fueron equilibrando el duelo, forzando córners y llegando también a la meta defendida por Txusta. Iba a ser precisamente el Leioa quien iba a gozar de la primera ocasión meridiana, a cargo de Jorge García, que disparó encontrando la manopla de Txusta. En el rechace, Polanco no pudo mandar la pelota a la red. Los fabriles dispusieron minutos después de su ocasión más clara. David Martín mandaba su disparo cerca del poste. A escasos minutos del descanso, Sergi Arimany veía su segunda tarjeta y dejaba al Leioa con 10 efectivos. Sin tiempo, para más llegamos al descanso.

Pese a las dificultades, victoria

El Barakaldo llegó al descanso consciente de que tenía que conseguir la victoria sí o sí, debido a que iba a jugar con uno más durante más de 50 minutos. Sin embargo, todo se iba a torcer para los de Eskerraldea. Xesc fue derribado en el área y el trencilla decretó la pena máxima. Jorge García transformó los once metros en gol, poniendo el 0-1. A partir de ahí, el guion del partido fue el clásico en estas situaciones. El Barakaldo se echó arriba, tomando riesgos. Y esos huecos los quería aprovechar el Leioa, que se replegó atrás, buscando las contras para meter el miedo en el cuerpo a la defensa local. El primero que golpeó tras el tanto fue el conjunto gualdinegro, por medio de Aythami, que estrelló en el larguero su centro-chut.

Pero poco después, fueron los de Gordobil quienes iban a dar el golpe casi definitivo al partido. Una contra magistralmente llevada por Xesc Reguís iba a desembocar en el 0-2 y la casi sentencia del encuentro. Nueve goles ya para el ariete mallorquín. Los fabriles acusaron el mazazo, pero no dejaron de intentarlo. Con media hora por delante, los de la Margen Izquierda encontraron enseguida su ocasión más clara, aunque Iturrioz estuvo soberbio, evitando encajar el primero. A partir de ahí, fue un quiero y no puedo de los locales. El premio para ellos llegó demasiado tarde. En el 85, concretamente. Txotxe redujo distancias, pero no iba a ser suficiente. A pesar de los numerosos saques de esquina, llegadas continuas e incluso Txusta subiendo a rematar, no hubo "cruzazulada" y el resultado se mantuvo en 1-2.

Objetivos

Con este resultado, los fabriles aún no tienen asegurada su permanencia de forma matemática y tendrán que conseguir tres puntos más si quieren vivir tranquilos el final de temporada. La siguiente jornada visitarán al Fuenlabrada en el Fernando Torres. Por su parte, el Leioa sigue encaramado en la cuarta plaza y abre algo de hueco, puesto que el Real Unión tropezó en Las Gaunas. El siguiente partido será en Sarriena, frente a un Sestao River que certificó esta fecha de forma matemática su descenso.