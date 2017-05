El Rayo Majadahonda oposita al play-off

Google Plus

ÁRBITRO: ALBERTO FUENTE MARTÍN (COLEGIO CÁNTABRO). NO AMONESTÓ A NINGÚN FUTBOLISTA.

El Rayo Majadahonda parece dispuesto a colarse en los puestos de ascenso a Segunda División. El conjunto madrileño está realizando un extraordinario final de temporada que se podría completar con el sueño de disputar los play-offs por el ascenso a la categoría de plata. No en vano, el Rayo ha vencido seis de los últimos siete partidos disputados, empatando el restante. Estas cifras hacen que los madrileños sean candidatos a la lucha por la parte noble de la tabla. Por su parte la SD Zamudio, equipo que ya ha perdido la categoría, competía por su orgullo y por tratar de dar una alegría a su parroquia, algo que se notó sobre el verde. Teniendo en cuenta estos alicientes, la lógica decía que la victoria iba a caer de lado majariego, y el fútbol así lo demostró. El Zamudio tropezaba ante el Rayo por 1-3 y los foráneos se llevaban unos puntos de oro para continuar en su particular pelea.

Esta dinámica de tener algo en juego se notaba desde el primer instante. Los visitantes salían con las ideas claras en Gazituaga y poco tarcaban en dejar helada a la parroquia local. Antes de llegar al primer cuarto de hora, Oliva se encargaba de batir a Azpillaga. A pesar de lo complicado de la misión, los zamudiarras no le perdían la cara al partido y lejos de venirse abajo, eran capaces de volver a nivelar la contienda. Ander Garmendia avisaba primero con un disparo que salía rozando el poste y poco después, el propio delantero de los tecnológicos, se encargaba de igualar el partido. Se dice que la alegría dura poco en casa del pobre y una vez más, esto le pasaba al Zamudio. Antes de llegar al descanso, la figura de Oliva volvía a aparecer para mandar a las redes un saque de esquina.

El partido llegaba al descanso con mínima ventaja para los majariegos y con mucho que jugar en el segundo acto. No obstante, no habían transcurrido ni diez minutos tras la vuelta de vestuarios, cuando los madrileños volvían a golpear a los vizcaínos. Portuga era el encargado de sentenciar por la vía rápida el encuentro para los de Iriondo. Con el 1-3 en el marcador el Rayo se mostraba más tranquilo sobre el verde de Gazituaga y se encargaba de tocar el esférico y llevar el "tempo" del juego. Con el pitido final, la alegría llegaba al vestuario majariego, conscientes de que habían sumado un triunfo muy importante que les hacía dormir en plaza de ascenso. No obstante, la victoria del Leioa en Barakaldo hace que los de Sarriena recuperen esa cuarta plaza, dejando a los madrileños quintos.

A pesar de ello, el Rayo Majadahonda llega en un enorme momento a la recta final de la temporada. A falta de dos fechas para llegar al final, los majariegos se encuentran a dos puntos de los puestos de play-off, por lo que ya se encuentran trabajando en su próxima cita. El conjunto de Iriondo recibirá en el Cerro del Espino a otro equipo en forma, el Bilbao Athletic. El último partido en casa debe ser una caldera para que los rayistas puedan alcanzar su sueño. Y precisamente para tratar de lograr este objetivo, el Zamudio podría tener mucho que decir, ya que en la próxima fecha visitan el Salto del Caballo. El Rayo Majadahonda seguro que espera un favor de sus "amigos" vizcaínos. Los de Gorka Rueda se encuentran ante su última oportunidad de lograr su primera victoria lejos de Gazituaga, lo cual sería una gran manera de romper con el maleficio que ha perseguido a los tecnológicos durante todo el año.