Previa CD Toledo - SD Zamudio: último paso al play-off

Duelo importante el que se espera en el Salto del Caballo. El CD Toledo llega a la anteúltima fecha del campeonato en la segunda plaza con 62 puntos en su haber. El conjunto de Onésimo intentará certificar su presencia en los play-offs por el ascenso además de asegurar la segunda plaza, pero para ello los tres puntos deben quedarse en el Salto del Caballo. La SD Zamudio, por su parte, llega al duelo con todo decidido en cuanto a su futuro. Los vizcaínos perdieron la categoría hace varias jornadas y terminarán como colistas del grupo. Actualmente, los de Gorka Rueda atesoran 22 unidades en su casillero.

Ocasión de hacer historia

El conjunto de Onésimo no solo puede certificar su presencia en la fase de ascenso a Segunda, sino que además, está ante la oportunidad de escribir su nombre en los libros de historia del club toledano. No en vano, el triunfo ante los vizcaínos aseguraría la segunda plaza del grupo a los verdes, siendo esta la mejor clasificación en la categoría en las trece participaciones de los castellano manchegos, ya que, hasta la fecha, la mejor posición que había logrado el club era la tercera plaza. Además, el triunfo permitiría al Toledo seguir peleando por el campeonato, siempre y cuando se produciera un pinchazo del líder, el Albacete. Por si no fuera poco, en el ambiente del conjunto local existe una pequeña idea de vendetta, ya que en el encuentro de ida, el Zamudio daba la sorpresa y lograba derrotar a los de Onésimo.

Nada que perder, mucho que ganar

La SD Zamudio, por su parte, llega a tierras castellano manchegas con un solo propósito, intentar sumar su primer triunfo lejos de Gazituaga. Los pupilos de Gorka Rueda, ya descendidos, viajan sin presión alguna y con el objetivo de intentar romper el maleficio que les persigue a la hora de jugar como visitantes. No en vano, hasta la fecha, el equipo vasco solamente ha sido capaz de lograr dos puntos lejos de su feudo, es por ello que quiere cortar esta racha en su última salida del campeonato. A pesar de haber perdido la categoría, los zamudiarras ya demostraron en su último desplazamiento, en Fuenlabrada, que no regalarán nada y que al jugar sin presión, saldrán a divertirse al verde y a tratar de dar el susto.

Estrellas del partido

Para lograr su objetivo, el CD Toledo cuenta con un depredador del área, Manuel Coronado Plá, "Lolo Plá". El punta extremeño atesora once goles en la presente campaña y es una figura vital en el conjunto del Salto del Caballo. Sus dianas han sido vitales para que el equipo lograra sumar, como en la pasada jornada, cuando un solitario gol del killer daba los tres puntos al Toledo en Socuéllamos. Para más inri, existe una estadística curiosa, y es que, si Lolo Plá marca, el equipo no pierde. Es por ello que la parroquia local se encomienda a los goles de su pichichi.

Por su parte, los visitantes contarán con la baza de Arman Imaz. El habilidoso atacante de los tecnológicos ha dado un paso al frente en el equipo tras la grave lesión de su goleador Gorka Luariz. El barakaldes atesora siete dianas en la presente temporada y ya es el máximo goleador del conjunto del Txorierri junto al punta lesionado. Arman tratará de hacer daño a un equipo que no le trae malos recuerdos, ya que en el encuentro de ida, los vizcaínos se imponían por 3-1 a los verdes, anotando el propio Arman dos de esos tres goles.

Posibles alineaciones

Toledo: Alcolea, Expósito, Echaide, Dani Pérez, Adrián, De Lerma, Israel, Pablo González, Owusu, Canario y Lolo Plá.

Zamudio: Azpillaga, Xabi Franco, Mikel Garmendia, Iriondo, Lozano, De Eguino, Larrazabal, Huidobro, Arman, Barahona y Ander Garmendia.