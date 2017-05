Previa Leioa - Sestao River: Hazaña a la vista

Duelo pasado entre ambos conjuntos (fuente VAVEL)

La campaña va tocando a su fin. Tan solo quedan seis puntos por jugarse y los diferentes equipos ya saben de sobra por qué objetivos pelearán. La liga premia a los conjuntos más regulares, ya que el campeonato se extiende a lo largo de 38 jornadas, tiempo suficiente para establecer diferencias en la tabla. Y eso que este año ha costado un mundo hacerlas. El fútbol premia o castiga, según el rendimiento que muestres cada domingo. El Leioa ha conseguido ser un equipo regular y permanecer casi toda la temporada en puestos de playoff o rondándolos, por lo que por fútbol y coraje ha demostrado ser merecedor de una plaza privilegiada. Esta misma jornada podría lograrlo. Para ello deberá ganar y que el Rayo Majadahonda no lo haga.

La cara amarga del deporte la ha vivido este año el Sestao River. Inmerso desde el comienzo en la cola de la tabla, los riverzales han acusado durante la competición su falta de gol y sus problemas defensivos. Con 27 goles a favor, es difícil que un conjunto se salve. El resultado final, un descenso anticipado, a falta de dos jornadas para el final. La Segunda B sin Las Llanas es menos Segunda B, pero nadie puede discutir que el destino de el equipo de Eskerraldea es justo. Pese a vencer al Gernika la pasada jornada, otros resultados de rivales directos acabaron condenando a los de Turrillas a la relegación de categoría. A pesar del descenso del equipo, el míster ya ha sido renovado, de cara a la próxima temporada.

Sobresaliente gestión en los despachos

El presidente del Leioa, Javier Landeta, planificó esta campaña con el objetivo de la permanencia. La campaña pasada el Leioa logró una salvación épica, tras entrar a última hora al playout cuando la caída parecía segura. Este año, la meta era no pasar apuros en la última jornada. Sin embargo, nada más empezar el curso futbolístico, el Leioa demostró que estaba dispuesto a luchar por algo más que no descender. La dirección deportiva consiguió conseguir un bloque que combinaba jugadores veteranos con jóvenes. Una zaga experimentada y una delantera ambiciosa. Un cóctel arriesgado que acabó saliendo a las mil maravillas. Además, los fichajes fueron muy acertados. La planificación deportiva resultó ser muy buena, a tenor de los resultados.

Cuatro incorporaciones han sido especialmente un éxito para los de la Margen Derecha. Unda en lo que se refiere a la contención y creación en el centro del campo, Jorge García en la posición de extremo, desbordando por banda, colocando centros e incluso marcando. Y por último, Óscar García y Xesc Reguís, dos puntas. Tenían que anotar goles y lo han hecho. Diecinueve tantos suman entre el andaluz y el mallorquín. Además el club consiguió la renovación de otros dos jugadores claves en su once, Fran Sota y Aldalur. El primero es la batuta que orquesta el fútbol de los de Sarriena. El segundo, un lateral con tremenda proyección ofensiva, que es uno más en ataque, dando más opciones a sus compañeros.

Todo en contra

Mientras, en el Sestao todo salió mal desde el inicio de temporada. La primera victoria llegó relativamente pronto (0-2 en Gazituaga, cuarta jornada). Sin embargo, el segundo triunfo tuvo que esperar hasta la jornada 16, momento en el que el conjunto de Las Llanas contaba solamente con 12 puntos, un pobre bagaje. Bien es cierto que estuvo a punto de ganar algunos partidos. Por ejemplo, en Las Gaunas, donde el Logroñés le arrebató una victoria que ya tenía en el bolsillo. Durante muchos tramos de la primera vuelta, los sestaotarras pelearon por el "premio" de peor equipo en ataque de toda la categoría. Su falta de gol fue acusadísima durante toda la campaña, hasta tal punto que ahora mismo, sus pichichis solamente contabilizan tres tantos cada uno.

La reacción del equipo verdinegro se produjo en la segunda vuelta, a partir del mes de febrero. El equipo consiguió varios triunfos que acercaron la permanencia. Sin embargo, de Las Llanas se seguían escapando demasiados puntos. Con más o menos dificultad, los conjuntos iban consiguiendo puntuar o tomar su feudo. Poco a poco, el equipo se fue complicando su futuro en bronce. La derrota en Canarias frente al Mensajero (4-1) fue muy dura. Pero el duelo que cavó la tumba para los de Turrillas fue su caída en Urritxe frente al Amorebieta (2-1). Tras ese duelo, el desenlace estaba cantado para los riverzales, que tarde o temprano verían la Tercera como su destino.

El Leioa es claro favorito para el duelo de mañana, por dos motivos. En primer lugar, porque ha demostrado ser mejor que el River y juega en casa. Por otro lado, juega contra un conjunto que no pelea ya por nada. A pesar de todo, el Sestao querrá hacer gala de su orgullo y complicarle la vida a los de Gordobil. A partir del domingo a las 18:00h, comenzará a rodar el cuero en Sarriena. El club leioztarra ya ha puesto en marcha iniciativas para llenar su campo, repartiendo entradas gratuitas por los colegios de la localidad y sus escuelas de fútbol. El objetivo, hacer que Sarriena sea una caldera para ayudar al Leioa a alcanzar su máxima cota.

Bajas y posibles onces

En el Leioa, Gordobil no podrá contar con Fran Sota, que permanece aun lesionado. Sergi Arimany tampoco podrá jugar, al ser expulsado en el último partido en Lasesarre. Turrillas, por su parte, no tiene sancionados, pero no podrá contar con Etxaburu, Enejo Rubio y Magdaleno. El técnico riverzale podría dar la oportunidad a jugadores no habituales

SD Leioa: Iturrioz; Aldalur, Picón, Simón, Arregi; Unda, Capó; Jorge García, Córdoba, Xesc ; Óscar García

Sestao River: Galder; Gago, Mier, Tarantino, Morcillo; Gaizka Martiínez, Armando; Ander Franco, Rodri, Yanis; Guëmes