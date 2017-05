Con Cabezuelo no bastó

Google Plus

Cabezuelo "Rojo" en el partido frente al Gernika | Foto VAVEL: Rocío Hellín

Con Cabezuelo "Rojo" no bastó. El técnico albaceteño llegó al YUGO UD Socuéllamos a finales del mes de Marzo con el claro objetivo de mantener al club en la categoría de bronce. No ha podido ser y el conjunto ciudadrealeño ha bajado la categoría en una temporada en la que han podido influir diversos factores como la mala planificación inicial de la campaña 16/17, el cambio de entrenadores, o la posible falta de responsabilidad de los jugadores, según nos ha hecho saber su presidente Jordi López.

Del cielo al infierno

Los socuellaminos habían alcanzado la gloria la temporada anterior llegando a conseguir algo que era impensable hace un par de años en la ciudad, conseguir el 'play-off' de ascenso a Segunda División. No pudo ser ya que el Sevilla Atlético se llevó la eliminatoria, pero se escribió una página de gloria en el libro del club. Llegaba la temporada 16/17 y con ella, el sueño de poder lograr otra vez la gesta conseguida con anterioridad. Un tímido arranque de temporada hacía que la sensación no fuese la misma que se vivió en la campaña anterior. Se decidió echar al técnico que le había dado todo a la UD Socuéllamos, Ángel García Cosín, y con esto llegó el albaceteño Cabezuelo "Rojo".

Cabezuelo no fue suficiente

Antonio Cabezuelo "Rojo", ex de Puertollano o La Roda entre otros, cogía el equipo ya en una situación crítica pero con el objetivo de mantener la categoría. Una victoria, frente al Leioa por 0-1 es el pobre bagaje que ha tenido esta temporada. El resto, un empate (2-2) frente al Gernika, y cuatro derrotas: 4-1 con el Amorebieta, 1-3 con el Fuenlabrada, 1-0 con el Rayo Majadahonda y 0-1 con el Toledo.

Jordi López, el presidente, crítico con los suyos

“Nos habían dado oro con la Segunda B, pero lo hemos tirado por la alcantarilla”,afirmaba el máximo mandatario del club una vez conocido el descenso matemático del conjunto 'azulón'. También, en el post-partido era rotundo diciendo que: “Muchos no han estado a la altura del club, de la institución y del pueblo, y me incluyo yo”. En este sentido, atacó especialmente al vestuario. De los jugadores, aseguró que “estoy decepcionado con algunos de ellos”. “Ha habido poco sentimiento. A este equipo hay que venir con más sentimiento y más ganas. Nuestra afición ha estado de diez y la junta directiva ha trabajado lo impensable, pero otros no han acompañado en este viaje. Para venir aquí hay que hacerlo con sentimiento”.

No es tiempo de mirar posibles causas o culpables del descenso. Desde VAVEL, mucho ánimo a toda la familia de Socuéllamos en este duro paso.