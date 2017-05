A medio camino

Google Plus

El final de temporada en cualquier categoría siempre depara suspense . Y más si la tabla de clasificación está sumamente apretada a falta de una única jornada para la conclusión de la liga regular. En el Stadium Gal se enfrentaban dos conjuntos en busca de dos objetivos bien distintos. Los locales, en busca del todo por el todo para agotar sus opciones de clasificación para el play off de ascenso. La UD San Sebastián de los Reyes sin embargo, lucha hasta el final por su claro objetivo de permanencia.

La primera parte no fue un gran espectáculo para el espectador. El tanteo entre ambas escuadras era incesante y las ocasiones no fueron numerosas. Gorosabel tuvo la primera oportunidad con un disparo a bote pronto que se fue cerca de la cruceta defendida por Alberto. La emoción la puso sin embargo el trío arbitral comandado por el asturiano Alonso Prendes. Corría el cuarto de hora de encuentro cuándo el árbitro a instancias de su asistente, decretó una infracción en el área irunesa sobre Zazo. Negredo se hizo cargo del lanzamiento que acabó fuera. Una oportunidad inmejorable de dar un importante zarpazo. Las acciones en ambos conjuntos, muy estáticas, dejaban muy alejadas las áreas para una posible reacción local o visitante. A pesar de ello, Negredo, con el punto de mira desviado, estuvo de nuevo cerca de firmar el primer tanto de la tarde al no llegar a rematar un buen centro de Dani Pichín quien fue un quebradero de cabeza para la zaga unionista.

La segunda mitad tampoco fue la mayor obra de arte aún y dando los dos tantos finales. Pichín hizo bueno el pase que recibió de Juan Cruz para plantarse frente a Otaño y batirlo con un buen disparo. Asier Santana decidió entonces dar entrada a hombres como Arriaga o Thaylor, para un intento de dar la vuelta al marcador en detrimento del mejor jugador unionista de la tarde, Ozkoidi. También hubo tiempo de ver como el jugador juvenil, Letamendia, ingresaba en el terreno de juego en un intento de sorprender al equipo madrileño. El Sanse estuvo muy cerca de sellar el segundo en su cuenta. De nuevo Pichín, con ayuda de Ekhi, estuvo a punto de dar el jaque mate al partido y a un Real Unión impasivo. El partido comenzaba, al fin, poco a poco a desquebrajarse. Las idas y vueltas comenzaban. Aun y todo, las acometidas de ambos conjuntos no llegaban a buen puerto, las ideas en los últimos metros no afloraban. Ante el asombro de todos los asistentes, a falta de diez minutos para la conclusión del partido, Martins, con ayuda de Negredo, puso con un potente disparo desde la línea de tres cuartos el empate. Las prisas llegaron a ambos bandos pero sin suerte.

El resultado deja dos claras conclusiones. El Real Unión, con pocas ideas durante el groso de la temporada, queda apeado de la lucha por el ascenso tras un buen final de temporada. A pesar de ello, aún queda una batalla pendiente, y es que la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey debe ser sellada en la última y definitiva jornada ante el CDA Navalcarnero en el Estadio Mariano González. La UD San Sebastián de los Reyes por contra se mantiene en la misma posición en la que comenzó esta trigésimo séptima jornada. El último puesto que da acceso a la permanencia matemática queda aún en posesión del Navalcarnero, con los mismos 44 puntos. El último encuentro, en La Matapiñonera, será la oportunidad definitiva frente a la ya salvada SD Amorebieta.