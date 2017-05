Obieta marca la diferencia y da la permanencia al Amorebieta

Google Plus

Urritxe estaba preparado para una gran batalla que podría desembocar en una fiesta o en una última jornada de sufrimiento. Casi un millar de aficionados locales se dieron cita en el estadio zornotzarra. Además, la afición del Logroñés también desplazó a unos cien efectivos, por lo que el ambiente estaba asegurado. Para amenizar la espera, el speaker local hizo gala de un extenso abanico musical. Así, bajo bandas sonoras de película y canciones míticas de la música en euskera, como Aldapan Gora o Illargia, ambos conjuntos daban los últimos toques al cuero, antes de que la cosa se pusiera en serio. La grada fue poblándose poco a poco, acercándose al lleno en el momento del partido. El cuero se iba a convertir en el protagonista.

Onces iniciales

Sergio Rodríguez hizo algunas rotaciones en defensa, consciente de que no tenía nada que perder en el partido de hoy y sí una posición de Copa que ganar. Fermín actuó en portería; Zubiri, Carrillo, Amelibia y Paredes compusieron la zaga. Por delante, como pivotes, León y Remón. En la penúltima línea, Reguilón, Espina y Coulibaly. Arriba, el céltico Marcos André.

Por su parte, Aitor Larrazabal compuso la siguiente formación: Jorge como guardameta, línea defensiva para Goiria, Olaortua, Rubén y Garmendia; Javi Moreno y Goñi como pivotes. En la mediapunta, Mikel Álvaro, Muniozguren y Baqué. Y Obieta como referencia. Era un partido especial para el capitán Muniozguren, el último como jugador de la Sociedad Deportiva Amorebieta en Urritxe.

Antes de comenzar el encuentro, ambos equipos hicieron el pasillo al Juvenil B del Amorebieta, que logró ayer el ascenso a Juvenil Preferente, además del homenaje al citado capitán zornoztarra. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de un socio de la SDA fallecido en accidente laboral. Y así, quedaron a un lado todos los prolegómenos y comenzó la verdadera batalla sobre el barro de Urritxe. Con una meteorología ideal para la práctica del fútbol, azules y blanquirrojos afrontaban el encuentro con diferentes objetivos. Los vascos querían vencer para poder celebrar su permanencia. Por su parte, los de Logroño deseaban conseguir los tres puntos para seguir manteniendo opciones de Copa, quedando ya el playoff casi imposible. Los locales entraron al partido con más intensidad, tratando de acercarse a la meta contraria.

Obieta resulta determinante

Tras unos primeros minutos de lucha máxima sobre un empapado césped, el marcador se inauguró antes de los diez minutos. Obieta disparó dentro del área y tras encontrarse con el palo, el esférico rebotó en el guardameta Fermín y entró. 1-0 y éxtasis en Urritxe. El tanto sentó a las mil maravillas a los de Larrazabal, que mediante intensidad defensiva y fútbol directo, minimizaron al Logroñés. Apenas algún desborde de Coulibaly y alguna proyección por banda de Paredes y Reguilón, pero sin peligro alguno. Conforme iban pasando los minutos, los riojanos mejoraron algo sobre el césped. con paciencia, los pupilos de Sergio Rodríguez buscaron elaborar un juego lento, buscando espacios y sin abusar del pelotazo. A pesar de los numerosos destellos técnicos mostrados por los blanquirrojos en zonas medias; al llegar a tres cuartos las tentativas eran cortadas por la zaga azul.

El primer disparo a puerta del conjunto de Félix Revuelta llegó pasada la media hora de juego, mediante un lanzamiento de falta. Reguilón disparó pero Jorge solamente tuvo que esperar el manso lanzamiento. La banda izquierda del Logroñés comenzó a mostrarse activa. Paredes y Reguilón combinaban y buscaban el dos contra uno, pero ninguno de los dos consiguió llegar a línea de fondo y surtir un centro claro hacia los atacantes. Por el otro flanco, Coulibaly también se mostró activo, aunque sin suerte. Sin embargo, el trabajo de la zaga y los mediocentros azules fue encomiable. Tanto Javi Moreno como Goñi se vaciaron en la contención, lanzándose al verde en numerosas ocasiones y arrancando los aplausos de la afición zornotzarra. Mientras, Muniozguren trataba de organizar el juego y ambos laterales de colocar centros, que casi siempre generaban dudas en la zaga visitante. Así llegó el descanso.

A por todas

La segunda mitad arrancó con un Amore lanzado en busca del segundo. Aunque salvo el gol, ninguna de las dos escuadras pudo gozar de ocasiones claras, lo cierto es que el Amorebieta se estaba mostrando superior, colocando mayor número de centros y generando más sensación de peligro. Larrazabal supo leer bien el partido y ordenó a los suyos presionar la salida del Logroñés. El resultado fue una serie de continuas pérdidas riojanas, que no pudieron sacar el cuero con facilidad en ningún momento. En una de estas acciones, Fermín apuró demasiado, estrelló su despeje en un atacante y envenenó la jugada, que tuvo que ser salvada por un zaguero visitante en la misma raya de gol. El Logroñés se veía desbordado y los minutos iban corriendo en su contra, irremisiblemente. Tanto Goñi como Mikel Álvaro probaron sendos disparos, con buenas respuestas de Fermín.

A Sergio Rodríguez no le quedaba otra que mover banquilllo. Reguilón dejó sitio a Muneta, y poco después, Traver reemplazó a Remón. Pero los dos jugadores recién entrados en el campo no pudieron cambiar el contexto del partido. Tras una acción donde León se dio un fuerte golpe en la cabeza, ya no se jugó demasiado al fútbol en Urritxe. Continuas faltas, interrupciones, cortes defensivos, pelotazos... eran la constante. El Amore buscó su baza a la contra. Tras una buena conducción de Obieta, el balón llegó a las botas de Goñi, cuyo disparo con efecto se fue cerca de la escuadra. Traver lo intentó poco después. En los últimos minutos apenas pasó gran cosa. Tras el pitido final, la fiesta de los jugadores del Amorebieta fue notable, mientras el Logroñés enfiló el camino de vestuarios con resignación.

Última jornada

El Logroñés se medirá en Las Gaunas a un ya salvado Gernika, prácticamente ya sin opciones de entrar en Copa del Rey. Por su parte, el Amorebieta cerrará la temporada en Matapiñonera frente al Sanse, pero con la tranquilidad de haber hecho los deberes. Será un partido para disfrutar.

Puntuaciones VAVEL 2B