Larrazabal: "Algún día nuestro trabajo tenía que dar sus frutos"

Larrazabal no tiene claro su futuro (fuente SD Amorebieta)

El entrenador del Amorebieta atendió a los medios de comunicación tras la victoria de la SDA ante el Logroñés (1-0), y su correspondiente permanencia en Segunda B. Aitor Larrazabal comenzó siendo felicitado por la salvación. El ex rojiblanco comenzó ponderando el trabajo del equipo; "después de una temporada muy intensa hemos sido capaces de revertir la situación". Larrazabal reconoció que el objetivo estaba muy lejos, pero que gracias a la actitud y a la constante entrega de sus jugadores, lograron salir a flote, a pesar de estar a más de dos partidos de la salvación hace tan solo otro jornadas. "Algún día, nuestro trabajo tenía que dar sus frutos", argumentó el ex jugador del Athletic. El vizcaíno explicó que su equipo no merecía estar tan abajo, pero que con tesón y actitud el equipo logró su objetivo.

Dos equipos en racha

Larrazabal reconoció que tanto Amorebieta como Logroñés eran dos de los conjuntos más en forma de la categoría, junto con el Rayo Majadahonda. "El Logroñés llevaba seis partidos ganando y nosotros antes de perder en Gobela, donde creo que merecimos más, llevábamos una racha de seis triunfos y un empate", se explayó. Con respecto al encuentro, el entrenador azul explicó que controlaron bien el partido, aunque sin tener demasiadas ocasiones. El preparador del conjunto de Zornotza reconoció que el final del partido se les hizo eterno, pero que mereció la pena; "el tiempo pasaba muy lentamente, pero al final ha llegado el premio". El míster azul explicó que la clave había sido la intensidad defensiva; "el equipo entero se ha comportado de una manera excepcional, sin conceder opciones de gol" .Curtido en mil batallas, el ex león opinó que sí se notó quién tenía más cosas en juego en este duelo.

Pesó más la permanencia que la Copa

"El Logroñés estaba ya lejos de las opciones de playoff, ellos también han sufrido durante la temporada, y bueno, la capacidad de los jugadores del Amore se ha visto en este último tercio de Liga, donde sacamos una buena cantidad de puntos para conseguir la salvación", analizó el ex jugador del Athletic Club de Bilbao. Con respecto a la discusión por el último cambio, el técnico explicó que el cambio estaba pedido, pero que había otro jugador tendido sobre el césped y existía preocupación por su estado físico. Cambiando de tercio, el primer técnico azul argumentó que el objetivo era el playout, marcado hace dos meses. Pero que por suerte, no tenían que llegar a disputarlo.

Preguntado por si la clave de la temporada había sido su fortaleza en Urritxe, el míster corroboró la pregunta y afirmó que la clave había sido no conceder demasiados puntos en su feudo. "Solamente hemos tenido tres derrotas aquí", refrendó. Por último, y en medio de las celebraciones de su equipo, Larrazabal dejó dudas acerca de su continuidad en el conjunto de Zornotza. "Tenemos que sentarnos a hablar, ver un poco el proyecto y valorar todo el escenario", finalizó.