Ander hiela Sarriena

Las cosas no habían salido como se pretendían. El Rayo Majadahonda no falló en su visita al Bilbao Athletic, imponiéndose 1-0. En Leioa esperaban un tropiezo del conjunto capitalino, para después ver a los de Gordobil ganar en su cancha a un ya relegado Sestao River. Sin embargo, el triunfo majariego obligaba al Leioa a obtener un pleno de victorias para asegurarse el playoff. El modesto club puso en marcha unas iniciativas para llenar el coqueto campo de Sarriena, que se vistió con las mejores galas para tratar de celebrar un hecho histórico. Pero al final, solamente hubo decepción.

Onces iniciales

Gordobil apostó por los siguientes futbolistas: Iturrioz en portería, Aldalur, Simón, Arregui y Osmar en la zaga. Por delante, Capó y Córdoba. En zona de mediapuntas, Polanco, Xesc Reguís y Jorge García. Y Óscar García como puntal. Córdoba se convertía en el segundo jugador en llegar al centenar de partidos en 2ªB con el Leioa, tras Polanco. Por su parte, en el Sestao River, Turrillas apostó por la siguiente formación. Galder en la meta, Gago, García, Tarantino y Mier en línea de zagueros. Gaizka Martínez y Armando como pivotes. Más adelante, bandas para Leandro y Yanis, enganche para Rodrigo, arriba Azkorra.

Y así empezó el choque. Pronto iba a gozar el Leioa de su primera ocasión, en las botas de Xesc Reguís, en un mano a mano que Galder consiguió neutralizar. El Sestao salió con orgullo al verde de Sarriena y tuvo su primera tentativa clara en las botas de Leandro, quien envió su centro-chut al larguero. El habilidoso jugador visitante seguía creando estragos a la defensa visitante, pero fueron los locales los que dieron el primer zarpazo al partido. Aldalur colgó un balón, Polanco remató y tras una gran parada de Galder, Óscar García metió el balón para adentro y adelantaba al Leioa. La lesión de Tarantino y sendos disparos de Polanco y Reguís fueron los hechos noticiables antes de llegar al descanso.

Ander pone difícil el sueño

En ese momento, el Leioa escalaba hasta la tercera posición, debido al pinchazo de su rival, el Fuenlabrada, frente al Barakaldo (1-1), en el Fernando Torres. La segunda parte transcurrió tranquila. El Leioa no lograba marcar el segundo pero tampoco pasaba demasiados apuros. El Sestao demostró una profesionalidad encomiable, luchando por igualar el partido y consiguiéndolo por medio de Ander, a falta de escasos quince minutos para el final. Lógicamente, el Leioa se volcó en busca del gol que le podría dar la tercera plaza y medio playoff. No llegó, aunque no fue por no intentarlo. Los de Gordobil tuvieron tres ocasiones clarísimas, pero el balón no acabó entrando.

Nada está dicho

Así las cosas, la pelea por el playoff está más viva que nunca. Tres equipos empatados con 60 puntos lucharán por dos plazas. El Leioa es ahora quinto, puesto que sale perdiendo en el triple empate con Fuenlabrada y Majadahonda.

Los vizcaínos deben mejorar lo que haga al menos uno de sus rivales. Si pierden, están fuera. Si empatan, pueden meterse cuartos si uno de los dos pierde, o terceros, si lo hacen ambos. Si ganan, serán cuartos si uno de los dos empata o pierde, y terceros, si los dos lo hacen. La emoción estará asegurada hasta el último minuto. Próximos duelos: Sestao- Fuenlabrada, Arenas - Leioa y Barakaldo- Rayo Majadahonda. Bizkaia dictará sentencia.