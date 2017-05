Sobrevivir en la derrota

Google Plus

Solvente victoria de la Real Sociedad que se despide de su afición con una buena victoria. El Navalcarnero sin embargo, perdió una oportunidad de oro para afrontar con algo más de tranquilidad la última y decisiva jornada.

El partido tuvo un comienzo vibrante. Le Normand tuvo la primera oportunidad del encuentro con un testarazo que se topó con el larguero. El rechace le cayó de nuevo al central francés, pero la maraña de jugadores visitantes no dejó pasar más lejos el balón. Los potrillos manejaron a los rojiblancos. Con ello, el primer gol no tardó en llegar. Merquelanz enganchó un centro de Ibarbia en el segundo palo para materializar el primer gol de la tarde a los diez minutos de juego. No tardó en reaccionar el conjunto madrileño, cuando un centro de Buil estuvo a punto de rematarlo Adán. La insistencia del Naval tuvo recompensa. Catena cabeceó un saque de esquina para poner las tablas en el marcador. El descanso tocaba a la puerta cuando Calvillo, sobre la bocina, volvía a poner por delante a los donostiarras.

Malas noticias para el Navalcarnero que veía peligrar su posición cuando al poco de comenzar la segunda parte la UD San Sebastián de los Reyes metía el primer gol a unos pocos kilómetros de Zubieta. Tocaba apretar los dientes. Sin embargo el ritmo del partido lo llevaba los de la Bella Easo. Merquelanz avisó con un centro chut que tuvo que despejar Olmedo a córner. El Naval, lejos de echarse para atrás, lo intentó, y de nuevo Catena al saque de una falta en la zona de tres cuartos, estuvo a punto de poner de nuevo el empate en el electrónico. Giralt, con una buena manopla, desbarató la oportunidad. El ritmo no decaía, e Ibarbia tuvo una buena oportunidad de incrementar la diferencia entre ambos conjuntos, pero Olmedo muy atento no dejó pasar el balón al fondo de las mallas. Eso fue el anticipo de la "jugada" de la tarde. Desafortunada para los madrileños. Jesús fue el autor del tercer gol del filial realista. El saque rápido de Olmedo se encontró con el defensa, llevando el balón dentro de su propia portería. Aún y todo, las "buenas noticias" llegaban de nuevo desde Irún con el gol del empate del conjunto irundarra.

Los realistas, en un continuo vaivén durante la temporada, participarán de nuevo en la Segunda División B. El objetivo en esta última jornada, ganar un encuentro donde su contrincante se juega el ser o no ser en la competición. El Mensajero de la Palma será el último escollo de los potrillos. Un equipo que como al Naval, solo le vale los tres puntos en juego. Al contrario que los isleños, el Navalcarnero depende de sí mismo para mantener la categoría. La buena noticia viene por partida doble pues, el decisivo encuentro se disputará en el Mariano González frente al Real Unión de Irún. Conjunto al que sólo le queda sellar la plaza para la próxima edición de la Copa del Rey.