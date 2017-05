La casa por el tejado

Google Plus

La temporada se acaba. Muchos tienen los deberes hechos desde hace días, pero otros todavía esperan hasta el último suspiro. Normalmente, en todas las temporadas tanto ascenso como descenso se juega en la última jornada. De hecho, el descenso no está completamente decidido en la presente temporada. Socuéllamos, Sestao y Zamudio ya tienen las maletas hechas para Tercera División, pero todavía hay otros tres equipos que luchan por la permanencia: Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes y Mensajero.

La situación es la siguiente: A día de hoy, es decimoquinto con 44 puntos, seguido de Sanse con la misma puntuación y Mensajero con un punto menos. Los canarios descenderían a Tercera y los de Santaelena se la jugarían en la promoción de permanencia, dando al Navalcarnero otro año más en Segunda División B.

Pero todavía queda la jornada final, y la situación se puede revertir tanto para bien como para mal para cualquiera de los tres equipos. Los tres equipos juegan en casa para la última batalla. Navalcarnero recibirá al Real Unión, San Sebastián recibirá al Amorebieta y Mensajero recibirá a Real Sociedad B, tres rivales que lograron la permanencia y luchan por poco más.

Los tres equipos se encuentran parejos respecto a balance de goles, pues Navalcarnero está en -6, San Sebastián en y Mensajero en -8. Navalcarnero tiene el golaverage ganado al San Sebastián, tras ganar en Matapiñonera y empatar en casa. Con el Mansajero está empatado, tras sendos 1-1 en ambos partidos. Entre San Sebastián y Mensajero, el golaverage favorece a los canarios, ya que ganaron en ambos partidos.

El caso de triple empate favorecería al Mensajero, con dos victorias y dos empates. Los canarios mandarían al Navalcarnero a promoción de permanencia, con una victoria y tres empates en los cuatro partidos. Por tanto, el Sanse descendería matemáticamente, con un empate y tres derrotas.

Aun así, quien más opciones tiene de la permanencia es Navalcarnero, ya que depende de sí mismo. Una victoria los dejaría en Segunda B independientemente de los demás resultados; también un empate si Sanse y Mensajero no ganan. Sanse necesitaría una victoria y que Navalcarnero no gane o un empate junto a la derrota de Navalcarnero y empate o derrota de Mensajero. Los canarios necesitarían una victoria y que sus rivales no lo hagan o el ya mencionado triple empate, en caso de que estos empaten y Navalcarnero y Sanse caigan derrotados.

Permanencia: Navalcarnero 52%, Sanse 30%, Mensajero 18%

Promoción: Navalcarnero 34%, Sanse 40%, Mensajero 26%

Descenso: Navalcarnero 14%, Sanse 30%, Mensajero 56%