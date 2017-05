Adiós al ‘Coloso de Urritxe’

FOTO: JB Monterrey

'Urte asko eta asko eman dituzu futbolean jolasten. Gaur urritxen jolastuko dezun azken partida da. Bidai asko egin ditugu zurekin talde honi esker. Orain, zuk bidaiatuko duzu gurekin futbol gabeko zure bizitza berri honetan. Aupa Amore, aupa tío, eta gora azules! '

'Muchos años jugando al fútbol, muchos viajes compartidos gracias al equipo. Tras el último partido en Urritxe ahora toca compartir con la familia una nueva vida sin el fútbol.' El contenido del mensaje que en boca de su sobrina Eider sorprendía a Mikel Muniozguren en los prolegómenos del partido entre la SD Amorebieta y UD Logroñés aún emocionaba, casi 24 horas después, al 'chicarrón' de Deba. Un humilde pero entrañable homenaje por parte de sus más incondicionales seguidores, su familia, que tuvo su continuación en la merecida celebración colectiva de los azules tras la ajustada la victoria que certificaba la permanencia del Amorebieta por sexto año consecutivo en 2ªB.

Homenaje familiar en Urritxe | FOTO: Álex

Retirada a tiempo con sabor a victoria

Habida cuenta de las especiales circunstancias que condicionaban esta temporada la disponibilidad del delantero, el último partido de liga en Urritxe era la fecha señalada para la despedida de los terrenos de juego de un futbolista agradecido y plenamente identificado con el club zornotzarra. “Ya estuve a punto de dejarlo a final de la temporada pasada pero decidí aguantar un añito más” – confiesa para luego aclarar alguna de las razones – “ Por motivos de trabajo me he desplazado a Valladolid, de forma que muchos partidos de fuera o entre semana no podía ser convocado, a no ser que me dieran algun permiso como para el día de Copa. Además me perdía los entrenamientos con el equipo de lunes a jueves, teniendo que mantener la forma por mi cuenta. Sinceramente pensaba que esto se acababa y que esta temporada ni siquiera iba a continuar pero en el Amore demostraron plena confianza a pesar de mis limitaciones laborales, y les estoy estoy muy agradecido por regalarme este año más.”

Muniozguren: "Pensaba que esta temporada ni siquiera iba a renovar por mis limitaciones laborales"

Primeros años en Lemona | FUENTE: M. Muniozguren

La decisión era meditada e irreversible para este responsable de programación, padre de una niña, y que cerca de los 34 años consideraba que era el momento ideal para retirarse, aunque no deseaba hacerlo con el amargo sabor de un descenso de categoría que amenazó al Amorebieta durante parte de la temporada. “Me hubiese dolido mucho. La Seguna B es una categoría dura de por sí, pero este año el grupo ha estado tremendamente igualado. Si dura cinco jornadas más igual habríamos aspirado al playoff. Los puntos se han repartido mucho y la clasificación está todo muy apretada por arriba y por abajo. Otras veces con 45 puntos te salvabas e igual este año no te sirve ni para jugar la promoción de descenso.”

Atrás quedan los problemas que complicaron la temporada en el seno del club de Urritxe, Como el ‘cambio de estilo’ que repercutió en el rendimiento del equipo dirigido esta temporada por Aitor Larrazabal, pero que supo reconducirse para llevar a buen puerto a la nave azul: “Los cuatro años anteriores en Amorebieta se ha jugado un fútbol muy directo, en el que intentábamos jugar a partir de que el balón estuviera en campo contrario. Sin embargo este año el míster tenía otra propuesta, con la que yo entiendo que jugábaos bien pero a la mínima encajábamos gol. Al final el fútbol directo te lleva a tenr menos riesgos en tu portería, y los datos han demostrado que nos han ido mejor, obteniendo 22 de los últimos 27 puntos en juego”.

El otro momento crítico, acaecido hará unos dos meses, cuando desde algunos medios de comunicación se dio a conocer la notcia de una deuda contraída por el Amorebieta con la plantilla, motivó la aparivión de los capitanes como el propio Muniozguren: “Se montó un buen barullo en ese momento, aunque fuimos conscientes de que no nos iba a hacer ningún bien. Los jugadores quisimos cortar cuanto antes, olvidarnos del tema. Porque te paguen o no te paguen, mucha gente joven sí que se habría visto afectada por un tema como el descenso. Hanía que sacar adelante al equipo, facilitar que la gente que se quede pueda jugar el año que viene en Segunda B.”

Sin embargo la alegría de la salvación y la sorpresa de la carta de la sobrina hacen olvidar todos los avatares de la temporada:” Yo no sabía nada cuando vi a mi sobrina salir al campo con un ramo de flores y un micrófono. Es verdad que pude redondear la tarde con un último gol, y lo tuve con un tiro de fuera del área que ya me fastidió no haberlo enchufado, aunque no cambio nada de lo vivido el domingo.

Durango e Intxaurraga, puntos de inflexión

En sestao jugó de extremo | FOTO: Luisal

Así, la fecha del 7 de mayo de 2017 quedará marcada en el curriculum personal de Mikel Muniozguren Rodríguez – para suspiro aliviado de los defensas de Matapiñoneras, donde el Amorebieta cierra la liga esta temporada - justificando por partida doble el champán que no podía faltar en cualquier celebración para nuestro protagonista. Un futbolista humilde forjado en el equipo de su pueblo, el Amaikak Bat, y a quien le bastó un año en Tercera División en las filas del Aurrera de Ondarroa para conocer las mieles de la Segunda B en la SD Lemona de Iñaki Alonso. Desde ese verano de 2004 hasta el pasado domingo, casi 300 partidos en la categoría de bronce jalonan las 11 temporadas de Muniozguren, repartidos entre Lemona (3), Sestao (2), Laudio (1) y Amorebieta (5), con dos años intercalados en la Cultural de Durango en Tercera División. Un descenso de categoría que, como el propio jugador reconoce como muy positivo; “A veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante.”

Intxaurraga: "No era sólo lo que hacía él sino lo que generaba para sus compañeros"

Y es que el rendimiento de Muniozguren durante esos cinco años previos en 2ª B fueron ciertamente irregulares, con una media de 20 partidos por temporada y apenas dos goles de promedio. “Fue una época complicada, quizá con los peores recuerdos de mi carrera. Los problemas con el quinto metatarsiano me tenían desquiciado. Eran mis primeros años en Segunda B, y me tuve que operar por dos veces, pagándome yo una intervecnión en Zubieta. Los dos veranos siguientes me volví a abrir el hueso, incluso con el tornillo dentro.”

“Acabada su vinculación con el Sestao, y a la espera de ofertas de 2ªB, Mikel entrenaba con nosotros” – recuerda Axier Intxaurraga, técnico en 2009 de la Cultural de Durango - “ y como al final no le salió nada, y se encontraba a gusto, fichó con la Cultural”. Fue un periplo de dos temporadas donde el futbolista guipuzcoano se destapó con 20 goles en liga como uno de los principales artífices de la buena marcha de un conjunto que terminó disputando los playoffs de ascenso a Segunda B.” Mikel maduró como jugador, fue mejorando con los años, se hizo más completo. Respondía a un perfil muy definido como futbolista, tenía las condiciones adecuadas, y bastó que se asentara y adquiriera esa pausa que necesitaba” asegura el técnico de Bérriz, a quien Muniozguren acompañaría en su aventura en la SD Amorebieta en 2011.

Con Intxaurraga a los mandos, el estreno de los azules en la 2ªB, y segunda etapa de Muniozguren en la categoría, no pudo ser más exitoso. Titular indiscutible, lideró el ataque de un equipo que sorprendió a propios y extraños acabando la liga en cuarta posición, y clasificándose por tanto para los playoffs de ascenso a 2ª División. “La gran virtud de Mikel es que era muy incómodo de defender para sus rivales. No era sólo lo que hacía él sino lo que generaba para sus compañeros lo que le convertía en una pieza muy importante para el Amorebieta” destaca el exentrenador del conjunto zornotzarra.

Muniozguren: "En La Línea toqué techo, metiendo el gol de mi vida"

Despegue en la 'Cultu' | FUENTE: M. Muniozguren

Emparejados en la primera eliminatoria de playoffs con la Balompédica Linense, y tras saldarse con empate a uno el partido de ida disputado en Urritxe, el gol anotado en feudo gaditano y que virtualmente ponía en ventaja al Amorebieta es recordado por Muniozguren como el mejor recuerdo de su carrera. “Futbolísticamente, creo que toqué techo, metíendo el gol de mi vida, Se se nos puso todo de cara, con un jugador más, pero no pudimos rematarlo. Quizá la única espinita que se me puede quedar sea la de no haber conseguido vivir un ascenso, pero yo he disfrutado mucho del fútbol dutante muchos años y tampoco me voy a quejar.”

Tras esa cita histórica para los zornotzarras, el equipo se asentó en la zona noble ddel grupo 2 por segundo año consecutivo (6ª posición), en un plantel donde Muniozguren coincidía con antiguos compañeros como su paisano y pareja de ataque Iñaki Goikoetxea, o Jon Larreategi, que ya había compartido vestuario en Las Llanas, y a quien le tocó sufrirlo también como rival. Retirado un año antes, desde la perspectiva del lateral eibartarra sus respectivas carreras deportivas se describen “dos caminos con un mismo final”. “Han sido michos kilómetros los que hemos recorrido, muchos campos sobre los que hemos jugado, muchos vestuarios los que hemos compartido y muchas camisetas las que hemos defendido. A veces como compañeros y otras veces como rivales, pero siempre con la amistad por delante. El mismo cariño, la misma gente y un mismo lugar, Urritxe, el lugar deseado para un mismo final.”

Tras estos ‘años dorados' los dstinos se separaron con la salida de Intxaurraga rumbo a Lasesarre, coincidiendo con la de varios jugadores del plantel como el propio Larreategi, si bien en el caso de Muniozguren encontraba acomodo en el ambicioso proyecto del recién ascendido Laudio, que ya le había tentado en anteriores ocasiones. En Ellakuri formaría una potente dupla con el vizcaíno Ander Lambarri, dos auténticas 'torres gemelas' que, sin embargo, sufrieron como el resto de la plantilla el descenso de categoría en una temporada aciaga por los problemas económicos que terminaron condennado el futuro del club del Valle de Aiala.

Algo más que compañeros

No faltó tiempo para que 'el hijo pródigo’ se recuperara del golpe y volviera ‘a casa', y con Josué Atela en el banquillo Mikel Muniozguren iniciaba su segunda etapa como jugador del Amorebieta. Allí seguía gente ya conocida, como Ibai González, con quien formó una fructífera 'sociedad' en el campo. “Mikel era el encargado de rematar o prolongar buena parte de los balones que colgaba desde la banda o en todas las jugadas de estrategia que me tocaba sacar”- recuerda el centrocampista de Bergara – “y la verdad es que nos entendíamos muy bien, porque sobre todo en Urritxe la referencia en todos los balones por alto, ya sea ofensiva o defensivamente, era él, y una vez que yo levantaba la cabeza sabía que andaba por ahí.”

Abrazando a Ibai | FOTO: UGS Visión

La relación con Ibai iba mucho más allá de los estrictamente deportivo, como reconoce el propio Muniozguren: “Si me obligan a destacar el nombre de un compañero me lo ponen difícil, porque la lista es tan larga que podría formar un auténtico equipazo para un partido homenaje: Jon Orbegozo, Cristian Alberdi, ‘Vitamina’ Sánchez, Txomin Arrotegi, Txema Añibarro…Pero de entre todos señalaría a Ibai González, con quien compartí cuatro años jugando juntos, pero también muchas horas de coche desde Eibar, además de todos los desplazamientos y noches de habitación en hoteles”.

Larreategi: "A veces compañeros, otras rivales, pero siempre la amistad por delante"

La impronta de Muniozguren en la idiosincrasia del conjunto zornotzarra fue cada vez más acusada, tanto en el estilo de juego como en su peso en el vestuario, culminando su trayectoria como capitán del equipo y quizá su jugador más reconocible. “Me hizo mucha gracia cuando sacaron una crónica con el titular de Muniamorebieta, creo que tras una victoria en Sestao. “Más allá de los números, cuando llevas tantos años jugando en este grupo, al final la gente te reconoce. Creo que he cumplido una bonita andadura en la categoría de la que estoy satisfecho. Es cierto que no he marcado muchos goles en Segunda B (28) ni me considero un goleador a pesar de jugar arriba – también lo he hecho circunstancialmente atrasado en el mediocentro o incluso volcado a banda en Sestao y Durango - pero creo que tengo parte de culpa de muchos de los tantos que hace el equipo y han permitido ganar puntos. Entiendo que los que suben todos los sábados a Urritxe han valorado todo mi trabajo y esfuerzo; siempre me han aplaudido, nunca me han abucheado. Tampoco puedo pedirles más.

Laudio, un paréntesis en su etapa azul |FOTO: UGS visión

Tampoco necesitó defenderse en demasía de esoscon supuestos achaques físicos que propiciaban que alguien muy cercano en el vestuario como Jon Orbegozo le bautizara con el apodo de ‘chatarras’: Mi manera de jugar, continuamente saltando, encimando, luchando por ganar la posición, hacen que me sacudan todos los partidos. Hay muchos centrales que me han dado buena guerra estos años, pero para los nombres soy muy malo. En cualquier caso tengo que destacar a alguien, que luego fue compañero, como Aitor Blanco, y que era muy, pero muy pesado cuando le tenías de marcador.. Lo cierto es que, golpes por aquí, sobrecargas por allá, a partir de cierta edad se toleran peor, más aún si entrenas menos y a diferente ritmo. Pero cuando toca jugar se te van los doleres o te los comes. Con todo, el apodo de ‘chatarras’ creo que le va mejor a Orbe, que está 'liquidado'. Es el único que queda de los que viajábamos juntos el año pasado - primer se fue Ibai, este año yo - así que supongo que la próxima temporada, si sigue, le tocará a èl recoger el testigo y tirar del carro, macando goles."

El tono distendido y la referencia a antiguos compañeros trajo inevitablemenre a colación el tema de las ‘cañas postpartido’ y su ‘efecto terapeútico’ como secreto para la conservación de muchos de los ilustres veteranos que en su andadura por 2ªB han desfilado por el vestuario de Urritxe. “Eso nunca puede faltr, porque además contribuye a hacer ‘piña’ en el vestuario. Además te puedo contar que cuando hemos solido hacer pintxos, comprábamos una marca determinada de cerveza, y empezamos a ganar, de forma que ya tenía que haber esa marca en la nevera. El día del Arenas cambiamos, y perdimos en Gobela… Así que esta semana ya me he encargado de llevar una docena para reponer todas las que desaparecieron con la celebración.”

Muniozguren: "Creo que le tocará a Orbegozo recoger el testigo y tirar del carro"

El tono jocoso, familiar, que va adquiriendo la conversación viene a confirmar una de las ideas en la que todos los entrevistados por este medio vinieron a coincidir: la excepcional humanidad de Mikel._”De los que siempre están ahí para echarte una mano, o haciéndote reir, porque era el primero que estaba con un balón en el vestuario, vacilando al que entrara, ya fuera de los mayores o de los jóvenes” apunta Ibai; “Una persona extraordinaria en la convivencia diaria, en los entrenamientos o en la competición” según sentencia Axier Intxaurraga.

Gol del Amore!! | FOTO: Íñigo Larreina

Úlimas reflexiones

Preguntado por su futura vinculación con el mundo del fútbol, Muniozguren desvela que el ‘mono’ lo superará con otras actividades como ir al monte, o montar en bici: “Ahora toca disfrutar de la familial, de esos fines de semana que nunca hemos tenido, de las vacaciones de agosto… No soy un enfermo del fútbol, me gusta jugarlo pero, aunque no te lo coreas, no suelo verlo, más allá de algún partido especial tipo Real Madrid-Barcelona. Quedaré para alguna pachanga como dices, y aunque es es más que probable que me llamen del equipo del pueblo. no creo que me vayan a dejar…

Más de una vez, MVP del partido |FOTO: SDA

Guipuzcoano, pero vinculado prácticamente toda su carrera a equipos vizcaínos, el debarra reconoce que desde pequeño ha sido del Athletic, aunque la llegada de su paisano Asier Riesgo le hice algo más de la Real Sociedad: “Siempre me he inclinado más, aunque tampoco soy fanático, ni quiero que pierda la Real. Mejor que ganan siempre los de aquí.” También de los equipos vizcaínos aportó sus primeras conclusiones a las puertas del inminente final de competición: “La sorpresa está claro que ha sido el Leioa, que sigue aún peleando por playoff. El Zamudio ha propuesto desde el primer día jugar a fútbol, aunque lamentablemente no les ha valido para mantenerse. Tampoco el River de mi también paisano Turrillas, aunque han tenido una reacción final que a punto ha estado de permitirles salir del pozo. La decepeción por su parte ha podido ser el Barakaldo, que aspiraba al playoff y casi se meten en problemas a última hora.”

Ibai: “Se va un jugador de los que hoy en día van faltando cada vez más en 2ªB.”

Por experiencia propia Ibai muestra empatía con la emoción que aún embarga a su excompañero, por lo especial del momento vivido el pasado domingo: “Estuve en Urritxe viéndolo, y ya sabía lo que estaba sintiendo sobre todo esos último minutos, más aún después de la sorpresa de la carta de la sobrina. Se sabe que los jugadores van y vienen por los equipos. aunque es cierto que Mikel y yo hemos sido de los que más años hemos estado en este Amorebieta. De hecho él es el único superviviente que quedaba de la plantilla del primer año en la categoría. Eso significa también que nos hemos encontrado muy a gusto en un club que nos han tratado de escándalo”

La alargada sombra, no sólo por su evergadura, que dejará Muniozguren en Urritxe posiblemente quede plasmada en estos párrafos, pero no puede quedar mejor reflejada que con las últimas palabras que le dedica su amigo Ibai: “Se va un jugador de equipo, de los que se parten la cara por defender el color de su camiseta, válido en todas las facetas, y de los que hoy en día van faltando cada vez más en 2ªB.”