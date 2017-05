Previa Arenas de Getxo- SD Leioa: 90 minutos para decidir el resultado de la temporada

Google Plus

Pasado duelo entre ambos equipos (fuente UGS Vision)

Han pasado ya 37 jornadas de campeonato, pero aún hay escuadras que no pueden relajarse ni un ápice, debido a que aún tienen objetivos por cumplir. Dos plazas de playoff, una de playout y otra de descenso están aún en juego. Precisamente, en la pelea por la cuarta plaza se encuentra inmerso el Leioa. Los de Sarriena habían ocupado posiciones de playoff durante casi todas las jornadas de la segunda vuelta. Pero el pasado domingo, un gran jarro de agua fría cayó sobre sus aficionados. Los hinchas azulgranas presenciaron como el Sestao River les empató a pesar de estar descendido, dando una lección de fair play y competitividad. Fuenlabrada y Rayo Majadahonda no fallaron y dejaron al Leioa en quinta posición, igualado a 60 puntos con ellos dos, pero con el goalaverage perdido en todos los empates.

Bizkaia será la clave

La jornada será unificada (domingo 18:00h), por lo que la emoción estará asegurada hasta el último minuto. Así, el modesto club de la Margen Derecha tendrá que desplazarse a la vecina Getxo para disputar en Gobela el último encuentro de la campaña regular. A la misma hora, Las Llanas despedirá la categoría recibiendo al Fuenlabrada y Lasesarre acogerá el envite entre Barakaldo y Rayo Majadahonda. La vizcaína ría del Nervión dictará sentencia, ya que todo se decidirá en tres campos separados a lo sumo por cinco kilómetros, dos en Eskerraldea, y Gobela en la Margen Derecha, ya en el mar Cantábrico.

Ni Arenas de Getxo, ni Barakaldo, ni Sestao se juegan demasiado. Los dos primeros ya tienen certificada su salvación, mientras que los riverzales consumaron su descenso a Tercera hace unas jornadas. Sin embargo, no sería raro que todos los equipos salieran a darlo todo. Y no solamente por respetar la profesionalidad, que también, sino por las primas por ganar, tan habituales en las últimas jornadas. Fuenlabreños, majariegos y leioztarras son favoritos en sus encuentros, a pesar de que todos jugarán como visitantes.

Sobresalientes en su terreno

A domicilio, el Leioa es una garantía. Con 31 puntos conseguidos fuera de su cancha, solamente el Albacete mejora a los vizcaínos en esta estadística. Los de Gordobil han demostrado su solvencia venciendo en campos tan difíciles como el Carlos Belmonte, Zubieta, Urritxe o el Silvestre Carrillo, y sacando puntos en otros difíciles destinos, como Las Gaunas, Lezama o El Cerro del Espino. Otro punto a destacar es su siempre competitividad, salvo en contados partidos, como Toledo, donde los de Onésimo no les dieron apenas opción, venciendo por un contundente 3-0. Los de Sarriena han conseguido el 52% de puntos fuera de casa en lo que va de temporada.

Por su parte, los areneros siempre se hacen fuertes en su cancha. Gobela, un campo muy particular, de césped artificial y con aspecto similar a una jaula, siempre es complicado para el visitante. Solamente Logroñés y Gernika han conseguido la victoria en Getxo esta temporada. En la "jaula" han caído conjuntos como Albacete, Toledo o Fuenlabrada, que ocupan ahora mismo las tres primeras posiciones. Potentes conjuntos como Castilla, Real Unión o Rayo Majadahonda se han tenido que conformar con sacar unas tablas de su visita a la costera ciudad vizcaína. No en vano, el Arenas no cae derrotado en casa desde el 10 de diciembre. Los del Sarriena Auzoa quiere mañana poner fin a cinco meses de imbatibilidad para tener más opciones de conseguir su plaza de playoff.

Regularidad frente a altibajos

El Leioa debe mostrar su versión si quiere vencer en Gobela. Basándose en la fortaleza defensiva, los de Gordobil quieren aprovechar la calidad que poseen en el último tercio del campo para transformar las ocasiones en tantos. Otro aspecto importante es la unión del bloque. Durante toda la temporada, el vestuario ha sido una piña. Precisamente esa buena relación entre todos los integrantes del Leioa ha sido la clave para seguir soñando. Porque lo más importante en un equipo de fútbol es que sea un equipo. Y los de Sarriena lo son. Construyendo una base sólida y unos cimientos estables, es más fácil la consolidación en la categoría, Poco a poco, a base de trabajo, el equipo de Landeta la está logrando.

El Arenas se ha caracterizado por su irregularidad en esta campaña. Hubo momentos en los que estuvo en playoff e instantes en los que temió por la categoría. Tras pasar una nefasta racha de dos meses sin ganar, el bloque se recuperó en febrero. Desde entonces, los de Bolo solamente han consechado tres derrotas, las tres fuera de su cancha. Pasaron así de ser un equipo de la zona baja a incluso tener opciones de Copa. A pesar de todo, su derrota en Gernika la pasada jornada los dejó práctiamente sin opciones de torneo del KO. Únicamente podrían entrar si la Federación reparte más invitaciones. Ahora mismo, el histórico es el quinto equipo con más puntos, tras los veinte equipos que cualifican directamente, pero si supera al Logroñés esta jornada, podría ser el cuarto. El año pasado la RFEF dio invitaciones a Cultural Leonesa y Amorebieta.

Posibles bajas y onces

En el Arenas, ninguno de sus jugadores se perderá el encuentro por sanción. En el Leioa, será el central Simón quien no podrá jugar por este motivo. Górdobil recupera a Arimany, tras su expulsión en Lasesarre. Fran Sota será duda.

Arenas de Getxo: Txopi, Camus, Cabero, Royo, Zumalakarregui; Matador, Uranga, Ubis, Luisma Villa, Borja Díaz, Dani López

SD Leioa: Iturrioz; Aldalur, Picón, Arregui, Córdoba; Unda, Capó, Jorge García, Xesc Reguís, Silas, Óscar García