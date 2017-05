CDA Navalcarnero - Real Unión Club: Algo más que una victoria

Jugada del encuentro de la primera vuelta/ Foto: De la Hera (Diario Vasco)

El descenso y la Copa del Rey se juegan en el Mariano González en el último duelo de la presente campaña para madrileños e irundarras. Esta será la última oportunidad para aferrar los objetivos mínimos en ambos casos. Los transistores serán de gran ayuda en ambos casos pues los resultados que se den en otros enfrentamientos serán de gran importancia.

Los madrileños es uno de los equipos junto a la UD San Sebastián de los Reyes y el CD Mensajero que luchan por mantenerse en la categoría de bronce. Cabe destacar, que es quien mejores opciones tiene. Solo depende de si mismo para ser una nueva temporada más equipo de la Segunda División B. Tras una primera vuelta donde el Naval consiguió posicionarse en las diez primeras plazas, no tuvo una segunda vuelta lo suficientemente productiva. Ello ha llevado al conjunto madrileño a luchar por la permanencia hasta esta trigésimo octava jornada. Tuvo en su mano que no fuera así, pero la derrota en Zubieta frente al equipo filial de la Real Sociedad no dio pie a cantar a permanencia antes de tiempo. Con los últimos tres puntos por disputarse, el CDA Navalcarnero mantiene la décimo quinta plaza con 44 puntos. Un punto por encima del play out que ocupa el Sanse y del puesto de descenso que ocupa el Mensa.

Las opciones de disputar la Copa del Rey son para el conjunto irundarra. Los de Asier Santana han pasado de un probable pase a disputar los play off de ascenso, a ver peligrar su participación en la próxima edición de la competición del K.O. El escenario no es el más propicio. Una victoria, ayudaría a conseguir el objetivo, pero no lo amarraría. Todo depende del resultado que se de en el encuentro del grupo 4 del Marbella FC frente a la Balompédica Linense. Pero como en todos los casos donde hay algún fin en juego, la victoria es primordial. La temporada irregular del conjunto irundarra ha dado mucho que hablar y la no clasificación para una de las competiciones "fetiche" de los unionistas sería una gran desilusión. Se podría sumar a la no clasificación para los play off de ascenso, matemáticamente improbable con el empate frente al Sanse de la pasada jornada. Los irundarras han obtenido 56 puntos hasta la fecha y se sitúan en la sexta plaza.

Novedades y ausencias

En este próximo encuentro, Granero no podrá contar con uno de sus pilares durante toda la temporada. Catena deberá cumplir el periodo de sanción por acumulación de tarjetas, dejando huérfano el centro de la zaga.

Por parte de los txuribeltz, Urkizu no parece que pueda entrar en convocatoria tras las dificultades en su recuperación en jornadas pasadas. Mikel Alonso volverá a estar disponible para su míster en este último enfrentamiento. La alineación inicial, no deja de ser una incógnita aún y habiendo un objetivo como el de la Copa del Rey en juego.

Posibles Onces

CDA Navalcarnero: Olmedo; Estevens, Jaimez, Jesús, Jose Antonio;Barbosa, Buil, Alonso, Cifo; Adán, Chema.

Real Unión Club: Otaño; Gorosabel, Ekhi, Esnaola, Escoruela; Rodellar, Martins, Mikel Alonso; Ozkoidi, Juan Dominguez, Galán.