Sestao River - Fuenlabrada: la historia pasa por un campo maldito

Google Plus

Última jornada de temporada regular en el grupo II de la Segunda División B. El Sestao River, ya descendido matemáticamente a la Tercera División, despide la categoría en su estadio ante un Fuenlabrada en búsqueda de la promoción de ascenso. Pese a que el primero no se juega nada y el segundo se juega todo, regalar la última victoria a la afición será el objetivo prioritario del partido para los de Pablo Turrillas.

El Sestao River viene de empatar en su último partido ante el Leioa en Sarriena, por 1-1. A la media hora de partido, Óscar García adelantaba a los del Leioa y a quince minutos para el final del partido, Ander empataba el encuentro y dejaba las tablas en el marcador, repartiendo un punto para cada equipo.

Por otro lado, los de Antonio Calderón empataron en su último partido ante el Barakaldo en el Fernando Torres, con el mismo resultado, 1-1. Los goles llegaron tardíos, tras una primera parte sin grandes ocasiones de peligro. Cervero abría el marcador a veinte minutos del final en favor al Fuenlabrada. Gabri Izquier, ya en el descuento, volvía a poner el empate en el marcador y el definitivo reparto de puntos.

En el partido de ida, Sestao River y Fuenlabrada se enfrentaron en el Fernando Torres. Aquel partido, el Fuenlabrada salío victorioso con el resultado de 2-1, gracias a los goles de Abel Molinero e Isaac Nana, que remontaron el gol inicial de los vascos, obra de Chica en propia puerta. Sin embargo, el Fuenlabrada acabó con nueve por las expulsiones de Velasco al filo del descanso y Chica a diez minutos del final.

A pesar de jugarse solamente la honrilla del antepenúltimo puesto, pues le saca dos puntos al Socuellamos, Pablo Turrillas insiste en la idea de respeto a la afición desde que se confirmo matemáticamente su descenso. De ese modo. ganaron al Gernika (que quería asegurar la permanencia) y así empataron la pasada jornada ante un Leioa que se jugaba los playoffs.

Situacion casi similar con la que afrontaba el Leioa la pasada semana, afronta el Fuenlabrada el partido de Las Llanas. Los azulones buscan hacer historia metiéndose en la promoción de ascenso, en la que ya están de forma matemática Albacete Balompié y Club Deportivo Toledo, primero y segundo respectivamente. En la pelea por acompañarles, Fuenlabrada también está pendiente de Rayo Majadahonda y Leioa, pues los tres están empatados a 60 puntos. Dos de ellos jugarán la promoción, mientras que le restante se tendrá que conformar con disputar la Copa del Rey la próxima temporada.

Historia verdinegra

Los antecedentes del Sestao River - Fuenlabrada en Las Llanas favorecen a los locales. El equipo fuenlabreño no ha conseguido puntuar en sus anteriores visitas al territorio de Sestao, y además, tampoco ha conseguido marcar.

La temporada pasada, el Sestao River se quedó con los tres puntos tras ganar por 1-0, y anteriormente, el Sestao también se quedaba con los tres puntos con sendos 2-0 y 5-0. Tres visitas, cero puntos y cero goles, balance del equipo azulón en el territorio maldito para ellos.

Bajas del encuentro

Pocas bajas tendrán los equipos para este final del temporada. Las más reseñables, en el Sestao River, pues a las ya conocidas de Etxaburu, Eneko Rubio y Magdaleno se ha sumado Tarantino. El jugador vasco no pudo acabar el partido en Sarriena y no llega al encuentro ante el Fuenlabrada. No hay bajas por sanción.

Posibles onces

Sestao River: Galder; Gago, Mier, Jon García, Gaizka Martínez, Armando, Barrenetxea, Leandro, Rodri, Yanis y Ander Franco.

CF Fuenlabrada: Pol; Jaume, Juanma, Candela, Adrián, Luis Milla, Velasco, Isaac Nana, Cervero, Borja y Dioni.