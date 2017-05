Diez minutos en Lezama amargan a un Toledo de recursos

Google Plus

Se acabó la temporada regular. Bilbao Athletic y Toledo se enfrentaban en Lezama en el último partido de ambos en competición liguera, y el resultado acabó favorable a los cachorros. El filial del Athletic Club goleó al equipo toledano con un 3-0 que sirvió para dar una buena despedida a Lezama. El Toledo salió con los menos habituales, que cuajaron buenas sensaciones; sin embargo, diez minutos fueron suficientes para que cayeran los tres goles del lado de los vizcaínos. obras de Jurgi, Unai Bilbao y Guruzeta.

En la primera parte se vio una tónica del partido en la que pese a llegadas de ambos, no se encontraba el acierto necesario para encontrar los goles. Jurgi por parte del Bilbao Athletic y Esparza por parte del Toledo llevaban el peligro a cada área. En el minuto 25, una jugada de Esparza llegaba a Javi Gómez, quien conseguía batir a Etxebarría, pero el árbitro anulaba el tanto por posición indebida.

Los mejores de la primera parte fueron los porteros, además de las intervenciones de Etxebarría, depejando el peligro en varias ocasiones, Manolo también estuvo atento. Poco después del gol anulado a Javi Gómez, Guruzeta pudo marcar con un cabezazo que obligó al meta toledano a emplearse a fondo para sacarlo. Se llegaría al descanso con el resultado inicial.

La segunda parte siguió la misma tónica, aunque con más peligro rojiblanco que verde. Y de ese modo, llegaron los tres goles locales. Tras unos primeros minutos sin claros avisos, en el que lo más peligroso fue una intención de Roberto, En el minuto 65, Jurgi se plantó en el área del Toledo y fue derribado por Manolo. El árbitro lo entendió como derribo intencionado y señaló penalti, además de la cartulina amarilla para el portero. El mismo Jurgi abría el marcador tras engañar a Manolo en el penalti.

Cinco minutos más tarde, la misma jugada que despejó Manolo en la primera parte no pudo hacerlo aquí. Centro desde la banda de Aguirrezabala que remataba Guruzeta al fondo de la red. No mucho más tarde llegó el tercero, donde un lanzamiento de falta acabó con el remate de Unai Bilbao al que no pudo hacer nada el meta toledano. Así, en diez minutos, se pasó del empate inicial a la goleada rojiblanca.

Pese a salir al campo pesos pesados como De Lerma, Lolo Plá o Pablo González, el Toledo no creó mayor peligro que el que se estaba viendo durante todo el partido. La jugada más peligrosa fue prácticamente en el descuento, donde un cabezazo de Lolo Plá se dirigía a portería pero Etxebarría logró evitar el tanto verde.

El Toledo no perdía de más de un tanto desde la jornada 18, donde los pupilos de Onésimo cayeron en Gazituaga ante el Zamudio por 3-1. Desde entonces, sus cinco derrotas en la segunda parte de la temporada fueron por 1-0. El Bilbao Athletic, que llevaba una derrota en los últimos cuatro partidos, no volvía a dejar su portería a cero y ganaba por tres goles o más desde la jornada 21, ante el Zamudio y también en casa, por 5-0.

Por tanto, el Bilbao Athletic terminaba la temporada con 56 puntos, a esperas de lo que hicieran sus rivales, pero pudiendo acabar entre el séptimo y el octavo lugar. El Toledo acababa la temporada con 65 puntos, segundo independientemente de los demás resultados. Mientras que el Bilbao Athletic comenzará a preparar la próxima temporada, al Toledo todavía le queda el plato fuerte: la promoción de ascenso. Los de Onésimo jugarán los cuartos de final de dicha promoción, y de llegar a la final y ganarla, serían nuevo equipo de Segunda División A. Los verdes juegan la promoción por segunda vez consecutiva.