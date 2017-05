Informe VAVEL playoffs 2017: Albacete Balompié | Fotomontaje: VAVEL

El conjunto manchego ha cumplido los pronósticos de muchos que le situaban máximo favorito del grupo II para ascender a Segunda División. A pesar de los altibajos sufridos en la segunda parte de la temporada, el conjunto de José Manuel Aira ha sabido reponerse a tiempo para acabar la fase regular como campeón de grupo.

El Albacete Balompié llega a la fase de ascenso a Segunda División con un objetivo cumplido: acabar la fase regular de la temporada como campeón del grupo II de Segunda División B. Las ansias de regresar a la categoría de plata del fútbol español que tiene el club y afición se han visto recompensadas con tener que pasar únicamente una eliminatoria a doble partido para conseguirlo.

Una muy buena primera parte del curso y otra no tan buena, con malas rachas de resultados incluidas, resumen a la perfección el desarrollo que ha seguido la trayectoria del Albacete durante los nueve meses de competición. La consecución del liderato de grupo no ha sido fácil, a pesar de que muchos vaticinaban prácticamente un paseo del conjunto manchego para acabar campeón de grupo cuando vieron el equipo que estaba confeccionando la dirección deportiva a cargo, hasta hace unos días, de Víctor Moreno.

Inicio dubitativo

Una plantilla prácticamente nueva, de la que tan sólo el capitán Adri Gómez se mantuvo respecto al año anterior, necesitó tiempo para coger la velocidad de crucero que auguraban muchos expertos en la categoría: empates ante Real Sociedad B (2-2) y Real Unión (0-0) fuera, así como ante Bilbao Athletic y Sestao River (0-0 ambos) en casa, sembraron dudas acerca de las prestaciones de la plantilla a pesar de debutar con una victoria contundente ante el Zamudio (3-0).

Foto: Rocío Hellín - VAVEL

La primera derrota del curso ante el Gernika (2-1) y la eliminación copera ante la Cultural Leonesa en la prórroga (2-1) fueron dos grandes decepciones para equipo y afición. La frustración fue aún mayor si cabe tras ver que al conjunto leonés le tocaba enfrentarse en la siguiente ronda nada más y nada menos que al vigente campeón de Europa: el Real Madrid. Una oportunidad perdida para disfrutar de un encuentro que permitiera a la afición albaceteña reencontrarse un poco con el pasado y volver a vivir momentos similares a los que vivió con su equipo en Primera División.

Gran reacción que vale el campeonato de grupo

La plantilla se supo levantar y cosechó una racha de resultados positivos en forma de empates en campos complicados como los del Leioa y Rayo Majadahonda (ambos 0-0) y de grandes victorias con goleadas en el Belmonte (3-0 ante San Sebastián de los Reyes, Navalcarnero y Mensajero) y victorias de prestigio a domicilio como la conseguida en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada (1-2) o la histórica goleada en el Salto del Caballo ante su máximo rival regional, el Toledo (0-6).

Foto: Rocío Hellín - VAVEL

El Albacete no volvería a conocer la derrota en la primera vuelta hasta la jornada 19, la última de 2016, disputada en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla (3-1).

El Alba llegó a cosechar una racha de seis derrotas en ocho encuentros

La segunda vuelta no tuvo mucho que ver con lo ocurrido hasta finales de diciembre, pero los tropiezos de los perseguidores en jornadas que los de Aira no habían sumado tres puntos también han sido claves para poder conseguir salir victoriosos de esta ardua "guerra deportiva". El equipo perdió la solidez defensiva que le había caracterizado en la primera parte del campeonato y encajaba goles con suma facilidad. El conjunto manchego encadenó una racha de seis derrotas en ocho encuentros en el tramo final de liga, pero dos victorias seguidas frente al Mensajero y Socuéllamos dieron, finalmente, el campeonato a los pupilos de José Manuel Aira.

El estandarte del Albacete Balompié: Rafa Gálvez

A pesar de no poseer, ni mucho menos, grandes registros goleadores ni ofensivos como los que tiene la dupla canaria formada por Aridane y Héctor Hernández, Rafa Gálvez es el escogido para este análisis por la transcendencia que ha tenido en el equipo cuando ha jugado, con ese equilibrio aportado en el centro del campo, y porque su equipo lo ha notado cuando él no ha jugado y, prueba de ello, es que, tras su lesión en el partido de copa ante el Real Unión (2-1) a finales de agosto, llegó la mencionada racha de partidos en los que el Albacete sembraba dudas por el escaso caudal de fútbol que ofrecía.

Se recuperó a tiempo y el equipo lo agradeció con el poderío aéreo que aporta en el área contraria, como bien lo indican los cinco tantos que ha sido capaz de anotar a lo largo de esta campaña. Además, gracias a su polivalencia, Gálvez ha jugado en el eje de la zaga en la recta final del curso por las lesiones y ausencias de los otros centrales.

Foto: Mateo Vilalba - VAVEL

Estadísticas

El conjunto manchego cerró la primera vuelta con unos números espectaculares: diez victorias, siete empates y tan sólo dos derrotas con 32 tantos anotados y solamente diez recibidos.

Las siete derrotas sufridas en la segunda parte de campeonato (entre ellas, una racha de cuatro seguidas en el Belmonte) y los 26 tantos recibidos en ella evidencian que no ha sido un camino fácil para el Albacete por mucho que, por nombres, su equipo estuviera muy por encima del resto de rivales.

Foto: Ángel Chacón - VAVEL

Las 36 dianas aportadas por Aridane (16) y Héctor Hernández (20) reflejan a la perfección la eficacia goleadora que ha demostrado el Albacete durante todo el año tanto cuando su nivel de juego ha sido alto en las mencionadas goleadas con anterioridad como cuando le ha tocado sufrir, sobre todo en la recta final de temporada (3-4 ante el Logroñés, 2-2 ante el Barakaldo o el 1-2 ante el Mensajero, entre otros encuentros).

Análisis táctico y once titular

La primera temporada de José Manuel Aira en el Albacete Balompié ha llevado a los manchegos al objetivo esperado y marcado desde principio de temporada. A lo largo de la campaña, el Alba se ha caracterizado por tener la posesión del esférico a través de pases rápidos y abiertos hacia las bandas, los verdaderos puñales de este equipo.

A pesar de que el conjunto manchego está confeccionado para tener el balón en sus dominios, al equipo de Aira tampoco le disgusta jugar al contraataque o lanzando balones largos a la espalda de las defensas rivales. La envergadura de Aridane, ariete canario, ha otorgado un "plus" a una plantilla que destaca por su velocidad y gran recuperación en el medio campo. El once más utilizado por José Manuel Aira a lo largo del año es el siguiente:

Tomeu Nadal es el guardameta titular del equipo. El menorquí ha dejado la portería imbatida la friolera cifra de 16 veces. Sus grandes actuaciones, sobre todo en la primera vuelta, han propiciado que los manchegos sean uno de los equipos menos goleados de la categoría. El canterano Héctor Pizana ha sido el portero suplente durante toda la campaña debido al gran rendimiento de Tomeu en liga.

Uno de los puntos fuertes del conjunto blanco es, sin duda, su fortaleza defensiva. Con 36 goles encajados en 38 encuentros, promedian menos de un gol por partido y se erigen como la quinta zaga menos goleada del grupo II. Gaffoor y Delgado ha sido la pareja de centrales elegida por Aira para comandar la defensa. Por la parte izquierda, Galas se hizo un sitio en el once inicial desde comienzos de temporada, pero la incorporación de Javi Noblejas ha hecho que el ex del Español se haya visto relegado al banquillo en el tramo final de campaña. En el lateral derecho sí que no hay dudas, Álvaro Arroyo ha sido un fijo en el once inicial.

La zona medular del Albacete es una de las mejores de toda la Segunda División B. El trivote formado por Dani Rodríguez, Rafa Gálvez y Fran Carnicer ha dotado al equipo de equilibrio y calidad en el medio campo. Dani y Gálvez con una posición más retrasada, han sido los encargados de sacar el balón jugado desde la defensa. Por su parte, Carnicer es el gran pasador del equipo, el jugador que más desparpajo tiene con el balón en los pies. Sin embargo, también hay que destacar la labor de Marc Rovirola y Eloy Gila cuando alguno de los tres no ha estado disponible.

El ataque y eficacia goleadora (64 tantos anotados) es otro de los puntos fuertes de este Albacete. Héctor Hérnandez y Josán han sido los preferidos por Aira para ocupar los extremos durante toda la campaña, alternando protagonismo con José Fran. Sin embargo, la llegada de Iván Sánchez en el mercado invernal, ha propiciado que Josán haya perdido algo de protagonismo. Como delantero referencia, no hay duda y es que Aridane lo ha jugado prácticamente todo debido a la lesión de larga duración que ha sufrido Aketxe.

El Albacete, uno a uno

Tomeu Nadal (portero): Indiscutible en el arco manchego. Procedente del Gimnástic de Tarragona, el guardameta menorquí ha demostrado un gran nivel a lo largo de toda la campaña. Promedia menos de un gol por encuentro y es el elegido por José Manuel Aira para intentar ascender con el Alba a Segunda División.

Héctor Pizana (portero): Suplente de Tomeu durante toda la campaña. El guardameta valenciano llegó en 2014 al filial albaceteño y, tras dos temporadas en Tercera División, Héctor se ha logrado consolidar en el primer equipo. Tiene 22 años y disputó la pasada edición de la Copa del Rey dando un rendimiento bastante aceptable.

Álvaro Arroyo (lateral derecho): El madrileño es un seguro en el lateral derecho. El experimentado jugador llegó a las filas manchegas la pasada campaña procedente del Getafe y ha demostrado una gran solidez defensiva durante toda la campaña. Es un portento y Aira lo sabe. Indiscutible para el técnico berciano.

Modesto Acosta (lateral derecho): Procedente del Levante, "Modes" llegó en el mercado invernal como recambio de Arroyo. El joven jugador sevillano de tan solo 22 años ha disputado nueve encuentros con el equipo y ha demostrado ser un suplente de plenas garantías para la defensa manchega.

Michael Gaffoor (defensa central): Un muro defensivo. El experimentado defensa francés llegó el pasado verano procedente del Mirandés y ha dado un gran rendimiento. Su 1,84 de altura y su gran posicionamiento ha dotado al Alba de una gran seguridad defensiva. Es uno de los jugadores que más minutos ha disputado con la camiseta blanca.

Carlos Delgado (defensa central): Envergadura y rapidez. Junto con Gaffoor, ha formado una de las parejas de centrales más fiables del campeonato. Delgado llegó procedente del Recreativo de Huelva el pasado verano y ha sido un fijo en las alineaciones de Aira siempre que ha estado bien físicamente.

Adri Gómez (defensa central): El joven defensa conquense es uno de los comodines de José Manuel Aira. A veces peca de inexperto en la categoría, pero ha disputado más de la mitad de los encuentros de la liga como central, aunque también ha ocupado el medio centro en alguna ocasión.

Ángel Moreno (defensa central): El defensa central ha ido alternando convocatorias con el primer y el segundo equipo hasta que, en un fatídico lance del juego, se rompió el cruzado, dejando al defensa en el dique seco todo el presente año. El jugador rodense de tan solo 19 años tiene un futuro envidiable y la temporada que viene se espera que tenga más participación con el equipo.

Cristian Galas (lateral izquierdo): El lateral izquierdo procedente del Español B ha sido el jugador más utilizado en esta posición por parte de Aira. Galas destaca por su gran potencia física a pesar de su altura y un gran despliegue defensivo. Sin embargo, en los últimos encuentros ha perdido la titularidad en el equipo.

Diego Manzano (lateral izquierdo): Lateral zurdo procedente del Guadalajara que también puede jugar como interior. Manzano destaca por su velocidad y despliegue ofensivo. En el mejor momento de la temporada para el alcarreño y cuando más minutos disputaba, el jugador sufrió una grave lesión que le mantendrá fuera del equipo hasta el próximo curso.

Javi Noblejas (lateral izquierdo): Lateral experimentado que llegó procedente del Elche hace un par de meses tras la lesión de larga duración de Diego Manzano. Desde su llegada, el madrileño ha logrado quitarle el puesto a Galas en el perfil izquierdo de la defensa. Noblejas destaca por un buen posicionamiento y una gran envergadura para la posición que desempeña.

Rafa Gálvez (centrocampista): El pulmón del equipo. El joven jugador cordobés es un portento físico y es una pieza clave en el medio del campo del conjunto albaceteño. Destaca por su imponente altura de 1,90 y su gran capacidad para robar el balón. Además, en las últimas jornadas se ha destapado como un gran central goleador gracias a su gran remate de cabeza.

Dani Rodríguez (centrocampista): El equilibrio del Alba. El jugador gallego ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Aira. Una pieza clave en el esquema del técnico berciano. Junto con Fran Carnicer, son los encargados de dar criterio a la salida de balón. Tiene un gran dominio del esférico y llega bien al área rival. Sus cinco tantos en la campaña lo confirman.

Marc Rovirola (centrocampista): A pesar de no ser titular en el conjunto de Aira, el ex futbolista del Llagostera es un habitual saliendo desde el banquillo de los manchegos. Rovirola ha jugado 22 partidos esta campaña siendo un gran recambio para Gálvez y Dani Rodríguez. Jugador cumplidor en su función de medio centro y muy comprometido con el equipo.

Sergio Molina (centrocampista): El futbolista madrileño llegó en invierno procedente del filial del Stoke City con el objetivo de ampliar efectivos en la medular del equipo. A pesar de tener tan solo 21 años, Sergio Molina no ha tenido apenas oportunidades para demostrar su valía en el Alba, pues solo ha disputado dos encuentros con el equipo en toda la temporada.

Fran Carnicer (centrocampista): Es el jugador más técnico de la plantilla. Desde que llegara el pasado verano procedente del Mirandés, Carnicer ha sido un fijo en los planes de José Manuel Aira. Destaca por su gran control del balón y su gran capacidad de pase. Dadas sus características, es el futbolista ideal para servir de enganche a los futbolistas más ofensivos del equipo.

Eloy Gila (interior derecho): El futbolista catalán llegó al club procedente del Llagostera para ser un jugador importante y, aunque saliendo muchas veces desde el banquillo, Gila ha sido un recambio de lujo para cualquiera de los atacantes. Aunque su posición natural es la de interior, Eloy Gila ha desempeñado más un rol de mediapunta a las órdenes de Aira.

Josán (interior derecho): Un puñal por la banda derecha. El joven futbolista natural de Crevillente ha sido uno de los grandes artífices de esta gran temporada del Alba. Durante muchos tramos de competición, ha sido el mejor jugador debido a su gran desborde y habilidad técnica para deshacerse de los rivales. Aunque a veces peque de irregularidad, es un jugador clave para Aira, ya sea de titular o saliendo desde el banquillo.

José Fran (interior zurdo): Recambio de lujo como interior zurdo. El joven extremo alicantino ha sido utilizado en la mayoría de ocasiones como revulsivo y ha dado un gran rendimiento. A pesar de no ser de la partida, es siempre la primera opción desde el banquillo. El ex del Burgos destaca por su gran velocidad y potencia física. Sin duda, una baza muy importante para cambiar el devenir de un partido en cuestión de minutos.

Iván Sánchez (interior zurdo): Jugador determinante en el tramo final de liga. El futbolista jienense llegó al Alba en el mercado de invierno procedente del Almería y aunque le costó hacerse un hueco en el equipo, le ha quitado la titularidad a Josán. Destaca por su velocidad, control del esférico y gran golpeo a balón parado. Suele partir desde el flanco izquierdo, pero a menudo se mete hacia el centro del campo y ejerce de enganche. Vital en los últimos encuentros.

Aridane (delantero): Baluarte ofensivo del conjunto blanco. Aridane Santana llegó procedente del Mirandés para dotar de goles al Albacete y vaya si lo ha hecho. El futbolista natural de Vecindario ha jugado prácticamente todo y ha anotado 16 goles en liga. El "gigante" canario aprovecha muy bien su 1,91 para rematar de cabeza. Destaca su gran capacidad goleadora y su buen posicionamiento dentro del campo.

Aketxe (delantero): El futbolista procedente de la Cultural Leonesa llegó con el objetivo de ser titular en el Alba, pero un comienzo de temporada complicado en el aspecto físico y el espectacular nivel de Aridane, ha dificultado la participación de Isaac Aketxe durante la campaña. Veremos si tiene más participación en estos playoffs de ascenso a Segunda División.

Héctor Hérnandez (delantero): La gran revelación. Llegó en los días finales de agosto y se ha convertido en un fijo de Aira en su esquema de juego. Tras anotar tan solo un tanto con el Elche la pasada campaña, el futbolista cedido por el Atlético de Madrid ha anotado la friolera de 20 goles esta campaña con el Alba, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo.