Informe VAVEL playouts 2017: UD Sanse

Informe VAVEL 'playoffs' 2017: UD Sanse

Novedad para el Sanse. Así se puede definir la situación en la que se ha quedado el conjunto franjirrojo tras finalizar la liga regular 2016/2017. Y es que por primera vez disputará el playoff de permanencia de la categoría. Hasta entonces o se había salvado o había descendido. Un dato, por tanto, que supone un acontecimiento para la entidad. Lo que está por ver si se acabará en fiesta con fresas y bebida o con pañuelos para calmar los llantos por la derrota. Eso dependerá de lo básico del fútbol. Que la pelota rebase la línea de cal en la portería contraria.

Inicio con problemas lejos de Matapiñonera

¿Cómo ha llegado el Sanse hasta aquí? Su inicio de campeonato el pasado 21 de agosto no presagiaba un desenlace tan nervioso. Comandados por Diego Montoya los futbolistas ganaban 2-1 al Gernika en un partido igualado. Fue la primera victoria en casa de las tres que llegarían antes del cambio de entrenador. Hasta eso, fuera de casa los puntos no llegarían tan fácil, ya que hasta la jornada 6 (2-3 contra el Socuéllamos) no sumarían los primeros puntos como foráneos. Sin embargo, lo más negativo llegaría con las tres derrotas consecutivas en Matapiñonera que empezaron en la jornada nueve (2-3 contra el Barakaldo, 1-4 contra el Arenas y 0-1 contra el Navalcarnero). Así, en la jornada 14 era cesado Diego Montoya con un balance de cinco victorias, un empate y ocho derrotas. El Sanse era decimoquinto con 16 puntos.

Nuevo técnico y mismos déficits con solución

Para el 20 de Noviembre llegaba el debut del nuevo entrenador del Sanse. El ex jugador Alfredo Santaelena se estrenaba en el banquillo sansero con una derrota 2-0 contra el Mensajero en tierra canaria. El conjunto madrileño sumaba ya cinco partidos consecutivos sin ganar, siendo su peor momento de la temporada. Para fortuna de ellos los males se fueron a la semana siguiente en el debut en casa del nuevo míster. El Sanse ganaba 2-1 al Real Madrid Castilla y volvía a sumar de tres en tres. Respecto a la falta de resultados positivos fuera de casa, hay que decir que eso se mejoró. En la jornada 24 los del norte de Madrid ganaban 0-1 al poderoso Toledo. Era la tercera victoria como visitante de la campaña.

Mala racha final y victoria clave

El Sanse llegaba a las últimas diez jornadas con 34 puntos y fuera de los puestos de descenso. Es decir dependía de sí mismo para la salvación. Situación que se fue al traste con una mala racha de seis partidos seguidos sin ganar. Desde la jornada 27 hasta la 31. Finalmente la mala dinámica la salvaría con otra victoria clave. 2-1 al líder Albacete en la jornada 32. El resto de partidos fueron un ejemplo de lo que echaría de menos en la jornada 38. Es el caso de la derrota 0-1 contra el Mensajero en casa o el 1-1 final contra el Castilla en un partido en el que se dejaron dos puntos en la última jornada. Finalmente el 2-1 contra el Amorebieta en la última fecha les daba la opción de disputar el playoff de permanencia en una temporada irregular.

El estandarte de la UD Sanse: Dani Pichín

Con 11 goles en 35 partidos jugados Dani Pichín se ha convertido en el máximo goleador del Sanse esta temporada. Todo ello en su segundo año en el equipo madrileño, tras su paso por los filiales del Rayo Vallecano y el Alcorcón, donde demostró sus cualidades. Esta campaña ha sido clave en varios partidos que han acabado con tantos suyos que han dado puntos. Fue el caso del Sanse 2-1 Gernika con un suyo, el doblete contra el Sestao River que acabó 1-3 o el 2-1 contra el Albacete.

Este extremo zurdo de 25 años destaca por su velocidad y desborde delante de los defensores. Además posee buen disparo lejano y una capacidad de dar pases por centro y bandas. Un futbolista completo en zona de tres cuartos de campo. Es su quinta temporada en Segunda B. Jugó cuatro con el Rayo Vallecano B, debutando con solo 18 años y una con el Arroyo en la temporada 2013/2014.

Estadísticas

El Sanse, después de 38 jornadas disputadas ha sumado más puntos como local que como visitante. Concretamente, en su estadio ha hecho 31 de los 47 puntos obtenidos en total con un balance de 10 victorias, 1 empate y 8 derrotas. Además, el número de goles a favor y en contra ha sido 31-19. Respecto a su rendimiento como visitante hay que decir que ha sido bastante menor. Han sido 3 victorias, 7 empates y 9 derrotas cosechadas en un total de 16 puntos. Ha anotado 16 goles a favor y le han metido 28 en contra, quedando un -8 en esa estadística.

Como rendimiento general su decimosexto puesto se explica por 13 victorias, 8 empates y 17 derrotas en 38 partidos. Además el balance de goles a favor y en contra ha quedado en 47-51. Es decir un -4. Anota más de un gol por partido, pero también lo encaja.

Análisis táctico: juego directo y presión sin balón

El Sanse (tanto con Diego Montoya como con Alfredo Santaelena) se ha caracterizado por jugar un 4-2-3-1 con variantes tácticas. Con Montoya la posesión del balón era más del rival, mientras que el Sanse se dedicaba a esperar y salir al contraataque con más o menos acierto. Generaba pocas ocasiones de gol y dependía de una eficacia en ataque. Con Alfredo Santaelena se ha apostado más por un fútbol con pelota, pero de transiciones rápidas. Es decir, pocos toques para llegar a portería contraria. Además, sin balón destaca por una presión en el mediocampo que impida encontrar espacios en las zonas de creación rival.

Cabe destacar el papel de la zaga. Los centrales pueden realizar una salida de balón en corto para encontrar a los mediocentros o sino distribuir en diagonal para los extremos y acabar jugadas aún más rápido. Los laterales, sin embargo, no suelen subir demasiado en ataque. Su misión es más guardar la espalda que generar superioridades.

En el mediocampo, Santaelena ha alternado dos mediocentros defensivos con uno defensivo y otro más de creación, dependiendo de las características del rival. Uno de los dos es el encargado de hacer de nexo entre la zaga y los hombres de arriba para sacar el balón. Fundamentales también en este conjunto son los extremos. Son incisivos y deben encarar a los defensores, además de poner centres al hombre –gol. También el mediapunta tiene visión de juego y disparo lejano.

Arriba el Sanse ha destacado en el último tramo de la temporada por jugar con un falso “9” para que se produzcan situaciones con espacios de los hombres de zona de tres cuartos y así mover a la zaga rival.

El once tipo es: Raúl Moreno; Saúl, Rangel, Sergio, Juan Cruz; Arranz, Zazo; Fer Ruíz, Mancebo, Dani Pichín; Maganto.

El Once Ideal

Raúl Moreno:

A sus 37 años cumple su primera temporada en el Sanse. Ha disputado 22 partidos, aunque se ha perdido el último tramo de temporada por lesión. Ha sido sustituido por el suplente Álex Santomé o por el canterano Alberto Aragoneses. Destaca por sus reflejos en el mano a mano.

Saúl: a sus 26 años cumple su quinta temporada en el Sanse. Es el capitán del equipo. Ha disputado 22 partidos. Destaca por su rapidez para robar balones a los extremos que le encaran. Además suele subir la banda cada vez que puede con acierto.



Rangel:

A sus 30 años cumple su primera experiencia en este equipo. Ha jugado 33 partidos en fase regular con un gol anotado. Es un central con experiencia que no se suele complicar con el balón.



Sergio:

A sus 24 años cumple su segunda temporada en el Sanse, aunque parece que lleva jugando toda una vida. Su gran característica es su salida en corto de balón con elegancia y sus excelso juego aéreo.

Juan Cruz:

A sus 24 años suma su primera campaña en el Sanse y en España. Este lateral izquierdo argentino destaca por su valentía en ataque y su gran corpulencia. Ha jugado 26 partidos.





Toni Arranz:

A sus 22 años este mediocentro suma su primera temporada en el Sanse. Ha jugado 33 partidos y destaca por su capacidad de robar balones a los contrarios debido a su corpulencia, aunque es cierto que le cuesta más sacar la pelota jugada. En los últimos partidos ha sido suplente por el canterano Neyder, que demuestra mayor intensidad en la presión.

Álvaro Zazo:

34 años. “Veterano de mil batallas”. Llegó en el mercado de invierno al conjunto de Santaelena y se ha hecho titular indiscutible por su visión de juego en el mediocampo y su posicionamiento en el campo. 15 partidos y 3 goles es su mejor carta de presentación.

Fer Ruíz:

25 años. Extremo derecho. Este futbolista ha jugado los 38 partidos de liga regular, siendo titular en 34. Destaca por velocidad por bandas y su asociación con los compañeros para generar espacios. Ha marcado 7 goles en su tercera temporada como sansero.

Adrián Mancebo:

20 años. Mediapunta. El jugador con más calidad del Sanse. Destaca por su visión de juego y disparo de larga distancia. Hacer jugar al resto de sus compañeros. 6 goles en su segunda temporada. Acabó lesionado el último partido de liga.

Dani Pichín:

24 años. Extremo izquierdo. Es el máximo goleador del equipo con 11 goles. Su descaro como extremo para desbordar rivales es su mejor arma combinada con un gran disparo lejano. Segunda Temporada en el Sanse.



Nacho Maganto:

25 años. Delantero. Vino procedente de Croacia en el mes de abril, tras la lesión de larga duración del central Lluch. Destaca por su capacidad de movimiento para despistar a los defensas y por su gran manejo del esférico. Dos goles en siete partidos jugados.