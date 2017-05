Aira: "No veo demasiada ansiedad para que llegue el partido"

Aira | Foto: Albacete.

José Manuel Aira, entrenador del Albacete, compareció en rueda de prensa previa al partido de promoción de ascenso que tendrá su equipo ante el Lorca, en el Carlos Belmonte, conformando la ida de la eliminatoria.

Para Aira, el aspecto mental es el más importante: "Todo llega y tiene que llegar en su debido momento, y mientras tenemos que prepararnos bien y disfrutar de ese proceso hasta que llegue el partido. Estamos bien, estamos tranquilos y tampoco veo demasiada ansiedad por que llegue el partido. El aspecto mental es el aspecto más fuerte, al final lo que cuenta es lo que tiene el futbolista en su cabeza. Puede tener influencia sobre todo en ese nivel de activación que sea necesario. Ni poco ni mucho, porque el mucho puede hacer que acabes nervioso y el poco que te relajes".

El entrenador del Albacete no ve diferencias en jugar primero o no en casa: "No creo que haya diferencias entre jugar antes o después en casa. El primer partido siempre es más cerrado y las eliminatorias se van al segundo partido. Es muy difícil que en la ida de la eliminatoria un equipo deje sentenciada la eliminatoria".

Además, compara estas eliminatorias con los partidos de la competición doméstica: "Está claro que son situaciones diferentes a las que se dan en Liga. En Liga se dan partidos de noventa minutos, y aquí de ciento ochenta mínimo y ya veremos si se alarga. Además, en Liga siempre tienes oportunidades de recuperarte de pérdidas de puntos y aquí no, por lo que hay que estar siempre concentrado y metido en la eliminatoria. Hay un componente clave que es el azar, y es que no sabemos lo que pueda pasar. Cualquier factor externo a nosotros puede influir en la eliminatoria".

No encajar gol es vital jugando en casa, pero ese no es el único factor del que hay que estar pendiente: "El no encajar gol te lo va a dar el que tú mandes, tú creas ocasiones y estás siempre en el campo del rival, sin darle opciones al contrario. Hay que pensar en muchas situaciones durante el partido y no solamente en no encajar goles. El balón parado puede ser clave, son situaciones que salvan partidos. A lo largo de la temporada hemos hecho viente goles a balón parado. Tenemos buenos lanzadores y gente que es fuerte en el juego aéreo, y eso es algo que podemos utilizar".

El Lorca es un rival fuerte, y así lo ha demostrado en todas sus situaciones a lo largo de la temporada: "He visto al Lorca con los tres entrenadores, en situaciones diferentes, y espero un Lorca confiado en conseguir su objetivo porque ha ido demostrando y un equipo fuerte porque tiene individualidades muy importantes en la categoría y porque está diseñado para ascender. Son jugadores que pierden pocos duelos y que en su espacio son fuertes, y eso lo tenemos que tener en cuenta para intentar contrarrestarlo. Las tarjetas ya no cuentan, todos entran limpios".

Un equipo con bastante experiencia entre sus jugadores: "En la experiencia del Lorca me refiero a jugadores con alta edad y veteranía que vamos a tener en frente, como Cristian Bustos, Rojas o Borja. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo habitualmente, teniendo en cuenta los matices del rival pero vamos a seguir defendiendo a nuestra manera".

Por último, el apoyo de la gente es vital para sus jugadores, los cuales están todos disponibles de cara al partido: "Nos vendrá de maravilla el apoyo de la gente y ver el ambiente que hay. Eso genera responsabilidad y exigencia de la buena. No hay bajas, aunque algunos están por precaución. En el entrenamiento hemos tenido la situación de Christian, aunque creo que no tendrá problemas y tendremos a todos disponibles para elegir. Josan está bien, está entrenando al ritmo que queremos y está en perfectas condiciones".