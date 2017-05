El Grupo II se niega en sus promociones

Google Plus

Foto: Ángel Chacón.

Los resultados de la ida de la primera ronda de playoffs no muy favorables para ninguno de los componentes del grupo II. Dos empates y tres derrotas es el saldo de los equipos del segundo grupo en este primer asalto, tras haber jugado dos de ellos en casa (Albacete y Rayo Majadahonda) y los otros tres a domicilio (Toledo, Fuenlabrada y UD San Sebastián).

El líder del grupo II, Albacete Balompié, recibió en el Carlos Belmonte al Lorca de David Vidal. Pese a que se adelantaron en el marcador, el resultado final fue de 1-1, global con el que irán a jugar la vuelta en la ciudad murciana. Obligados están los de José Manuel Aira de marcar, pues un empate a cero les dejaría sin ascenso directo y les mandaría a segunda ronda. De conseguir la victoria y cualquier empate al marcar dos goles o más tras noventa o ciento veinte minutos, el Albacete sería equipo de Segundad División A.

El subcampeón de grupo, el Toledo, cayó en Son Malferit ante el Atlético Baleares. Pese a dominar en el encuentro, un gol a la media hora de partido condenó a los toledanos. Un 1-0 dañino para los de Onésimo, que tendrán no solo que marcar en el Salto del Caballo, pues también tener cuidado con no encajar, ya que los goles fuera de casa en caso de empate valen doble y estos no consiguieron anotar en territorio balear.

Mismo resultado del tercero de grupo, el Fuenlabrada, cayendo ante el Villanovense en Villanueva de la Serena. Los de Calderón, al igual que el Toledo, deben concienciarse de la final que tendrán en casa y procurar no encajar, o de ser así, golear con tres o más goles.

La otra derrota caería del Majadahonda. Tarea más complicada, pues cayeron en casa ante el Racing de Santander por 1-3. En la vuelta en territorio cántabro deberán marcar al menos tres goles si no quieren ser eliminados en la primera ronda.

Ya en el playout, el UD Sanse acabó con empate a cero en Valencia ante el Atlético Levante. Sí o sí tienen que conseguir la victoria en el partido de vuelta en Matapiñonera, pues cualquier empate con goles mandaría a los de Alfredo Santaelena a Tercera División.