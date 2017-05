José Manuel Aira: "Estamos vivos y con unas sensaciones magníficas" | Foto: Albacete.

José Manuel Aira, entrenador del Albacete Balompié, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Lorca, que acabó con el resultado de 1-1.

Aira analiza su versión sobre cómo se dio el partido: "No se trataba solo de no encajar, sino de generar e intentar hacer gol. Si quitamos esos diez minutos iniciales donde nos han encerrado en nuestra área y no éramos capaces de salir pienso que el partido ha estado de nuestro lado. Nos hemos puesto por delante y en la segunda parte hemos tenido alguna que otra más. Al final recibimos un gol en una jugada a balón parado; dudosa, porque creo que no es mano de Aridane en la jugada anterior a la falta. La eliminatoria se iba a decidir en el último partido y estamos vivos y con unas sensaciones magníficas".

El entrenador albaceteño valora como prioridad las sensaciones del encuentro: "Más allá del resultado, valoro lo que hemos hecho en el partido. El resultado es consecuencia de nuestra falta de eficacia, creo que si hubiéramos metido el segundo el partido hubiera estado más de nuestro lado. Habíamos defendido muy bien el balón parado excepto esa jugada. Nuestra falta de eficacia me deja el sinsabor de no habernos puesto 2-0, pero las sensaciones son muy buenas".

Asegura que cuando mejor se desenvuelven, es con partidos abiertos: "Estos partidos son partidos cerrados, de estudio, de a ver que proponen los rivales. No replegamos bien. Cuando el partido está abierto es cuando más controlamos porque aparecen espacios para circular y entendimos bien ese tipo de jugadas".

No se olvida de la afición, a la que agradece el apoyo: "La afición nos ha llevado en volandas para hacer un buen partido. Les invito a pensar en positivo y pensar en darnos otra vez fuerza. Creo que la eliminatoria está abierta y nosotros vamos a ir a ganar la eliminatoria. Corregiremos esos pequeños detalles que nos han hecho sufrir peligro del rival".