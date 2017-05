Onésimo Sánchez: "Estamos preparados para luchar hasta el final"

Google Plus

Onésimo | Foto: Laura Pérez.

Onésimo Sánchez, entrenador del Toledo, compareció en rueda de prensa previa al partido que disputará su equipo ante el Atlético Baleares en el Salto del Caballo, perteneciente a la vuelta de la primera ronda de promoción de ascenso. En la ida en Son Malferit, el resultado fue de 1-0.

Onésimo destaca la importancia del partido: "Nos jugamos un partido muy importante. No deja de ser fútbol, lo que nos gusta, y nos vemos bien y preparados. A partir de ahí, con ganas de que llegue el partido, veo a la gente muy ilusionada y a la afición muy metida y para mí es muy buena noticia jugar este partido".

Recuerda, el entrenador pucelano, que no deben de ponerse nerviosos y que van a luchar hasta el final: "El que llega hasta el final es el que lo consigue. Nosotros estamos preparados para luchar hasta el final e ir madurando todas las situaciones que se nos vayan preparando. Es verdad que cuando tienes muchas opciones y no aciertas pues se crea ese exceso de ganas, sería muy buena idea que tuviéramos muchas ocasiones porque significaría que está dominando el Toledo y si pasa eso creo que tenemos muchas oportunidades de pasar la eliminatoria".

Menciona el resultado de la ida, sobre el que no merecían respecto a su juicio: "El único hándicap es que vinimos del partido de ida con un resultado que no merecíamos y además que nos perjudicaba. Tuvimos muchas opciones de ganar el partido y por unas circunstancias no pudimos traernos un buen resultado".

En la previa también habló sobre su rival, el Atlético Baleares: "Son muy buen equipo. Fuera de casa lo último que han hecho siempre lo han hecho bien. Van a aprovechar nuestros errores, nosotros queremos manejar el encuentro. Veremos si se juega a lo que nosotros queremos. El fútbol se compone de muchas variables y por eso no pensamos solo en una. Pensamos en un partido de tener la pelota, de estar muy atentos, de filtrar bien para dentro y para fuera... todo lo que solemos hacer".

El Toledo necesita a su afición para lograr la remontada y el pase a la siguiente ronda para el ascenso: "La afición va a estar a muerte con nosotros. Nos van a dar ese calor que nos va a hacer falta para lograr el objetivo. Lo mismo no te dan la solución, pero te la acercan y a partir de ahí depende de ti. El Toledo es un equipo que engancha, creo que mis futbolistas son jugadores que han dado todo y se merecen lo mejor, por lo menos en la etapa en la que he coincidido con ellos".