El Real Unión comienza a preparar la pretemporada

FOTO: Gio Batista

El Real Unión, después de satisfacer la deuda con los jugadores que en caso de no haber sido liquidada antes de 1 de julio hubiera supuesto el descenso administrativo del club a Tercera División, puede mirar hacía la temporada 2017/2018 con la tranquilidad de mantener el aval de la pasada temporada intacto. Los 200.000 euros del aval, que sirven para asegurar las nóminas de los jugadores, permanecerán íntegros en la AFE. Además, en un principio desde el club se pensó en pedir un crédito para abonar los honorarios que el conjunto unionista no había pagado a sus jugadores, pero finalmente no han tenido que solicitar tal crédito.

Con la deuda saldada y con la plaza en Segunda División B asegurada, desde el club se han puesto manos a la obra para planificar la próxima temporada. El puesto de Asier Santana como técnico unionista parece seguro, y es que desde la Real Sociedad, club al que pertenece, no han puesto trabas a la continuidad del izaldarra. El técnico, que acababa contrato con el conjunto donostiarra, finalmente seguirá, con el beneplácito de los txuriurdin, en el banquillo del Stadium Gal.

Esta cesión de entrenador por parte de la Real Sociedad al Real Unión es consecuencia del convenio que ambos conjuntos guipuzcoanos firmaron pocos años atrás. Habrá que ver que jugadores son cedidos por parte de los donostiarras esta temporada al conjunto unionista. Lo poco que se sabe es que Andoni Gorosabel, lateral derecho que estuvo en Gal la pasada temporada en calidad de cedido, pasará al filial de la Real Sociedad. Fue uno de los jugadores más destacados del conjunto comandado por Santana, al igual que Ignacio Otaño, que podría vestir de txuribeltz una temporada más. El irundarra Tena, que no ha disputado muchos partidos, podría buscar minutos por otros lares.

Cinco amistosos confirmados

El Real Unión disputará, en principio, cinco amistosos antes de que comience la temporada. Serán los siguientes: Real Unión – Eibar (Asti, 19:30; 17 de julio); Real Unión – Alavés ‘B’ (Hondarribia, 29 de julio); Real Unión – Osasuna ‘B’ (Gal, 5 de agosto); Real Sociedad ‘B’ – Real Unión (Zubieta, 9 de agosto); Amorebieta – Real Unión (Urritxe, 12 de agosto).