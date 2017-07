En busca del playoff perdido

Google Plus

Los jugadores blanquirrojos, entrenándose (fuente UD Logroñés)

Tras un año complicado, en el que los blanquirrojos estuvieron rondando los puestos de descenso durante buena parte de la campaña, al final de la temporada llegó el punto de inflexión. Ese cambio de trayectoria lo protagonizó la llegada de Sergio Martínez al banquillo de Las Gaunas. El preparador riojano cambió el destino de un equipo que vivía demasiado cerca del abismo, llevándolo incluso a ver la luz al final de este profundo pozo que es la Segunda B. La Tierra Prometida finalmente no llegó, porque la competición no dio más de sí. Sin embargo, el equipo comenzó a creérselo. En teoría, las bases están sentadas. Desde que Sergio comenzó a comandar el bloque, todo ha salido de cara. Además, el técnico es riojano, lo que sin duda es un plus en su relación con la masa social. El objetivo es claro, quedar entre los cuatro mejores.

Menos distancias, mayor competitividad

Este año, el panorama de rivales cambia bastante con respecto a otras temporadas. Este año, el Logroñés se medirá a conjuntos de Asturias, Euskadi, Navarra, Cantabria y provincia de Burgos. A priori, Racing y Mirandés parecen los rivales a batir. Otros conjuntos como Real Unión, Barakaldo, Burgos o Tudelano, a buen seguro que tratarán de ocupar puestos de promoción. El nuevo grupo ha beneficiado enormemente a los riojanos, que dejarán de viajar a Madrid, Castilla- La Mancha y Canarias. Esta nueva configuración es sin duda favorable en cuanto a taquillas, puesto que las distancias son mucho menores. El desplazamiento más largo será a Mieres (400 km). Por contra, el nivel deportivo aumenta, al entrar en liza los conjuntos navarros, los cántabros y burgaleses.

Composición de los cuatro grupos 17/18 (fuente @2aDivB)

En otro orden, el mercado de fichajes ha sido bastante activo en Logroño durante lo que llevamos de verano. De momento, han sido tres las incorporaciones. Las bajas han sido mucho más numerosas (14). En general, el equipo ha perdido bastante en este período de traspasos, sobre todo en defensa y en la posición de delantero centro. No cabe duda de que aún faltan refuerzos por hacer.

En la portería, todo sigue igual. El riojano y capitán Miguel Martínez de Corta es el titular indiscutible. El logroñés ha demostrado que es uno de los mejores guardametas de la categoría. En la recámara se mantiene Fermín Sobrón, que será el meta suplente. El cedido Jon Ander Felipe fue reclamado por el Eibar para el CD Vitoria, su filial, y por tanto causa baja.

Desbandada en la línea defensiva

En defensa, la situación es mucho más crítica. Hasta cinco futbolistas han quedado fuera del club, mientras que solamente un jugador ha llegado. En el lateral derecho, Luca Ferrone, se ha desvinculado del Logroñés y es ahora agente libre. En el centro de la zaga, el conjunto eibarrés también ha reclamado a Amelibia para el Vitoria, Rico al Burgos CF, Pazó al Coruxo y Carrillo al Michelovce eslovaco. El único nuevo en esta parcela es el jugador Alejandro Sotillos, que llega al conjunto riojano cedido por el Real Madrid Castilla. Por ahora, solamente hay cuatro jugadores para los cuatro puestos de la zaga, una por posición. Miguel Santos en el flanco izquierdo, Sotillos y Caneda en la posición de centrales y Javier Paredes. La mejor noticia en este aspecto fue la renovación de Caneda. El veterano central alavés apura sus últimos años de fútbol en Logroño.

Sotillos, presentado en Las Gaunas (fuente UD Logroñés)

En cuanto a los mediocentros, dos se han desvinculado de la entidad. Adrián León, con destino al Pontevedra y Javi Rey, que hace apenas horas confirmó su incorporación al recién ascendido Badajoz. Como nota positiva, Juan José Guerreros y su equipo directivo consiguieron la renovación de Carles Salvador. El riojano César Remón tiene por delante dos años más de contrato, hasta el 30 de junio de 2019. En los tres cuartos, Antxon Muneta sigue como principal referente en la mediapunta blanquirroja. Quizá haga falta otro refuerzo en esta zona para reemplazar al bilbaíno.

La sombra de Couly

En lo que respecta a los atacantes, el saldo de altas y bajas también es negativo para la entidad riojana. En el extremo izquierdo, Álvaro Traver volvió al Levante y Sergio Reguilón se vio también obligado a regresar al Castilla tras su cesión. Sergio García volvió al Eibar pero el club armero lo dejó libre. En el otro flanco, Fran Pastor tuvo que volver también al filial armero. También han causado baja tres nueves. La pérdida más grave es sin duda la de Mohamed Coulibaly, que emprendió destino al Vaduz de Liechtenstein por motivos personales. Juanfran Guarnido fue descartado por el Eibar debido a su nefasta temporada, y Marcos André por su parte, volvió cedido al Celta B.

Coulibaly, presentado con el Vaduz (fuente FC Vaduz)

En el capítulo de incorporaciones, dos nuevos atacantes han llegado a la disciplina riojana. El primero, un extremo derecho procedente del Rayo Majadahonda y Germán Sánchez, un "9", venido desde el Cartagena. Entre ambos tienen la difícil misión de hacer olvidar a Coulibaly. Espina y Titi continúan en la posición de extremo. La principal duda es como responderá el asturiano tras su grave lesión.

Habrá más movimientos

Con la actual configuración de plantilla, queda claro y meridiano que el conjunto blanquirrojo necesita refuerzos. La zaga necesita ser completada con un central de nivel como mínimo. Tras las bajas en el centro de la defensa, el equipo ha perdido altura y por tanto, capacidad para atacar y defender a balón parado. Las demás líneas también deben ser mejoradas. Parece obvia la falta de un mediocentro para reemplazar a Adrián León. En la mediapunta, hace falta un jugador para complementar a Muneta. Por último, para suplir la baja de Coulibaly, el equipo debe conseguir un ariete de nivel, que dé al conjunto ese salto de calidad necesario para luchar por el ascenso.