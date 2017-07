A por la undécima en Gernika

No es una temporada más por Urbieta. Tras la holgada permanencia de esta anterior campaña, ahora llega la hora de la verdad para los de Jabi Luaces: el año del definitivo asentamiento en la categoría.

La que será la undécima temporada de la SD Gernika Club en Segunda División B empieza este lunes 17 de junio a partir de las 18:30 horas. Los de Vizcaya han sido uno de los equipos de bronce que más temprano se movieron en el mercado y ahora se encuentran dando los últimos retoques a su plantilla.

Txema Pan, uno de los últimos retoques

El primer movimiento de todos fue claro: la renovación del exitoso cuerpo técnico de la pasada campaña con Luaces a la cabeza, más la incorporación de Endika Bordas, que cuelga las botas para pasar a actuar como segundo entrenador y secretario técnico.

Tras ello, siete bajas y 13 renovaciones, para rondar ya la veintena de jugadores en plantilla con la última incorporación: Txema Pan, procedente del Ebro. El vitoriano vuelve al País Vasco tras haber militado ya por el Barakaldo y Amorebieta.

Este punta fue el último protagonista del capítulo de fichajes: Diego Carrio (CD Colunga), Murgoitio y Aitor Arégo (Basconia), Olaetxea (Bilbao Athletic) y Alain Barrón (CD Ebro). En el apartado de bajas destacan las de Etxaniz (Pontevedra) y Íñigo Muñoz (Bilbao Athletic), además de las de Intxausti, Abou, Ribera y Aimar Cid.

Luaces: ''Vamos dando pasitos cada año''

Hace apenas unos días, Jabi Luaces concedía una entrevista a Mundo Deportivo en la que pasó revista a la actualidad del club: ''Vamos dando pasitos cada año, creciendo y mejorando'', comentaba con optimismo.

Jabi Luaces: ''Nuestro objetivo no es otro que sobrevivir''

El valor humano del club, una vez más, su mayor activo: “Hemos formado un grupo importante con valores de identificación importantes con la filosofía del club. Está el trato que se les da desde club....Algunos siguen a pesar de tener alguna oferta mejor, cada uno por sus motivos. Es de alabar y agradecer. Alguno sí se ha ido, pero tenemos una serie de jugadores bastante importantes y con caché en Segunda B”, explicaba el técnico.

Sin duda alguna, el presupuesto del Gernika es uno de los mayores handicaps, pero no menos que el no ser un 'club profesional': ''El presupuesto es importante, pero se echa más en falta no ser un equipo profesional, con problemas para que la gente llegue a entrenar o tenga que ir a trabajar de empalmada. El año pasado no fuimos a impulsos, cuando la plantilla estuvo fresca competimos a un nivel alto'', valoraba.

Siete tests para afrontar el nuevo Grupo II

La pretemporada, como es habitual, la realizarán probándose ante equipos de la zona vasca. Un total de siete partidos para rodarse de cara a finales de agosto cuando comenzará el nuevo y exigente Grupo II que le toca a la SD Gernika Club.

Se enfrentarán a Getxo, Zamudio, Bermeo, Portugalete, Amurrio, y Basconia. Y para finalizar, la presentación oficial ante su afición ante el Arenas, único rival de Segunda B al que se enfrentarán en esta fase preparatoria.