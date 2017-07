El Lealtad supera con nota su primera prueba

Google Plus

Real Oviedo: Juan Carlos (Gorka, min. 32 y Alfonso Herrero, min. 62), Johannesson (Viti, min. 46), Varela (Carlos Hernández, min. 46), Héctor Verdés (Prendes, min. 60), Josin (Christian Fernández, min. 46), Susaeta (Asier, min. 46), Linares (Toché, min. 46), Edu Cortina (Ramón Folch, min. 46), Jorge Ortiz (Saúl Berjón, min. 46), David Rocha (Ander Mediavila, min. 46) y Steven (Aarón Ñíguez, min. 74)

La espera se había acabado. Después de un largo verano, en el que los fichajes estuvieron a la orden del día tanto en el Club Deportivo Lealtad como en el Real Oviedo, negrillos y azulones se daban cita en su primer amistoso de pretemporada en Les Caleyes. En una tarde apacible, con cientos de aficionados carbayones, el feudo negrillo se vestía de gala para ver la primera prueba de pretemporada, en la que Roberto Aguirre apostaba por un once plagado de novedades en el que jugaban Javi Porrón, Nacho López, Miguel, Agus Porto, Carbonell, Alex Blanco, Borja, Mendi, Diego Cervero, Jorge y Robert. Por su parte, Juan Antonio Anquela decidía saltar al terreno de juego con un once inicial en el que se encontraban Juan Carlos, Johannesson, Varela, Héctor Verdés, Josin, Susaeta, Linares, Edu Cortina, Jorge Ortiz, David Rocha y Steven.

El Lealtad planta cara

Tras tan solo cuatro minutos, el Real Oviedo tendría su primera ocasión de gol. Un balón suelto dentro del área le quedaba a Steven, que fusilaba a Javi Porrón viendo como el guardameta negrillo sacaba un pie salvador que salvaba el primer gol oviedista. Con más pena que gloria irían pasando los minutos pasando hasta que en el minuto veintidós un balón alto era rematado por Mendi obligando a Juan Carlos a valor para mandar el cuero a saque de esquina. La intensidad crecía con el paso de los minutos y un saque de esquina en el área contrario era rematado por Héctor Verdes teniendo Javi Porrón que estirarse para salvar el primer tanto azul.

El Lealtad, mucho mejor plantado que el Oviedo sobre el campo, se crecía a la contra, donde Robert, Jorge y Borja salían como aviones, viendo la cartulina amarilla en el minuto 27 David Rocha al frenar un contragolpe negrillo. En la falta, Alex Blanco pondría en juego el balón obligando a Juan Carlos a volar para evitar el tanto negrillo. A la media hora de partido, Juan Antonio Anquela decidiría realizar su primer cambio en la portería, dando entrada a Gorka en lugar de Juan Carlos. Diegui Johannesson sería el siguiente en crear peligro por banda, pero en su centro Steven remataba desviado. Y en la siguiente jugada Steven ganaba la espalda a la defensa para que Néstor Susaeta rematara demasiado alto. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el camino de los vestuarios para los veintidós protagonistas con un marcador de 0-0.

Los goles no aparecen a pesar de la mejoría del Oviedo

Como no podía ser de otra manera, tanto el Club Deportivo Lealtad como el Real Oviedo realizaban un sinfín de cambios en el descanso, buscando probar nuevos jugadores para obtener sensaciones de cara a la próxima temporada. Las ocasiones brillaban por su ausencia, el peso de los minutos hacía acto de presencia para que Asier ganara la línea de fondo para que Toché no fuera capaz de rematar a puerta. El Oviedo se crecía con el paso de los minutos, encerraba al Lealtad en su área y buscaba abrir las bandas con Saúl Berjón y Asier. Pero la más clara del partido llegaría a quince minutos de la conclusión, y es que un saque de esquina era rematado con contundencia por parte de Christian Fernández, que estrellaba su cabezazo en el larguero y en el rechace Carlos Hernández no conseguía batir a Javi Porrón.

Los dos últimos cambios del Real Oviedo llegarían a poco más de diez minutos para la conclusión cuando Juan Antonio Anquela daba entrada a Aarón Ñíguez y Prendes. A pocos minutos de la conclusión del partido, el Real Oviedo se iría hacia arriba probando suerte Saúl Berjón desde fuera del área sin suerte, para que a continuación Toché se impusiera por algo en un centro lateral para que su remate de cabeza se fuera por encima del larguero. La última ocasión del encuentro estaría en las botas de Christian Fernández, que disparaba por encima del laguero justo antes de que el colegiado indicara el final del partido con un marcador de 0-0, el mismo con el que había arrancado el choque. Los más jóvenes saltaron al campo para pedir autógrafos y camisetas, dando por concluido el primer amistoso para Lealtad y Oviedo, habiéndose enfrentado la pasada campaña en pretemporada con victoria local por dos goles a uno, cambiando por completo este año el resultado.