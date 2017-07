Dani Aquino: "Aquí soy feliz y creo que con eso es suficiente"

Google Plus

Dani Aquino ha encontrado la estabilidad como futbolista en el Racing.

La sonrisa de chico malo delata el estado de felicidad por el que atraviesa. Reconoce que “ha sido un verano bastante movidito, en el que ha habido ofertas de equipos de mayor categoría” pero en el que ha pensado mucho más en su estabilidad como futbolista que en mareantes ofertas económicas. Y es que sus 27 goles en la temporada pasada, 23 en liga y cuatro más repartidos en Copa del Rey y el play off de ascenso, hicieron que muchos equipos se fijaran en el delantero murciano.

En Santander se ha asentado como futbolista y como él mismo dice “después de una carrera llena de altibajos, aquí he encontrado la estabilidad y soy feliz, creo que con eso es suficiente”. Agradece profundamente al presidente del club, Manolo Higuera, su insistencia en cerrar su renovación hasta el año 2020 “porque Higuera ha sido el primero que ha peleado en que yo siga aquí, porque yo esté lo más cómodo y lo más feliz posible. Y la verdad es que lo ha conseguido”. En este sentido, la junta directiva del equipo racinguista siempre mostró interés en retener a un jugador al que consideran la piedra angular del proyecto de ascenso de categoría."

"Aquí he encontrado la estabilidad y soy feliz, creo que con eso es suficiente” Dani Aquino asume su papel de líder. Ya lo fue el año pasado, no solo con sus goles, si no con sus arengas a la afición y sus mensajes siempre positivos. Insiste en que “los objetivos del Racing son quedar líderes de grupo y ascender”, aunque reconoce también la dificultad y la competitividad del grupo segundo donde esta temporada competirá el Racing.

Por lo que respecta a la ausencia de fichajes por parte del equipo cántabro, Aquino responde tranquilo y confiado y sabe que “el club está trabajando muy bien en todos los aspectos, está teniendo paciencia. El año pasado fue parecido. Lo que está aquí es muy bueno y los chicos de la cantera también. Así que iremos a muerte con lo que hay ahora mismo”.

“Los objetivos del Racing son quedar líderes de grupo y ascender” Se muestra impaciente y con ganas de empezar, aunque sabe que tiene que pasar el período de pretemporada con la que “disfruta día a día gracias a la madurez que vas cogiendo año a año. Me gustan, creo que son el trámite para ir cogiendo el gusanillo de la competición. Nunca se me han hecho duras".

Aconseja a su hermano Matías

En el primer partido de Amorebieta, compartió delantera con su hermano Matías. Asegura estar “muy orgulloso de ser su hermano y como hermano mayor intentaré ayudarle al máximo”. Además, en ese partido Matías anotó dos de los goles del Racing, tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que le frenó su progresión las dos últimas temporadas. A pesar de ello, Dani le recomienda “seguir trabajando, ponerse en forma, estar feliz y contagiarse de todo lo que le he contado de Santander”.

Sin duda, Dani Aquino ha encontrado en la capital de Cantabria el lugar ideal para recomponerse como futbolista, para volver a disfrutar de un deporte donde llegó a ser uno de los jugadores más prometedores del momento.