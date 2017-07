Reválida de verano

La copa de la alegría / Foto: realunionclub.com

En el día de ayer se puso fin a la espera para los clubes de la Segunda División B y Tercera División. El sorteo de los respectivos calendarios se dio en la sede de la Federación Española, con el eco de los escándalos que han sacudido al deporte rey en estos últimos días.

Los equipos vascos respiran aliviados, emparejándose de nuevo con las escuadras de Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja además de Burgos y CD Mirandés. Desaparecen los largos desplazamientos, mejorando, a buen seguro, las débiles arcas de muchos de los clubes.

El Real Unión, desgraciadamente acostumbrados desde hace unas cuantas temporadas, comenzó el camino a la temporada 17/18 con murmullos de impagos a jugadores y trabajadores de la entidad. Dejando en entredicho nuevamente, los planes de viabilidad propuestos por la directiva unionista.

Se superaron el problema económico y la continuidad de Asier Santana en el banquillo txuribeltz. Finalmente, con acuerdo unánime prácticamente salvo excepciones, el sorteo de calendario se dio a conocer.

El pistoletazo de salida para los bidasotarras llegará en tierras navarras con un enfrentamiento en Tafalla ante el regreso de la Peña Sport. La afición irundarra podrá aprovechar la proximidad de la localidad navarra para comprobar los primeros pasos de sus jugadores. En caso contrario, no deberán esperar mucho pues la segunda jornada deparará el primer encuentro en el Stadium Gal ante otro equipo navarro. El Izarra de Estella será el primer rival en visitar la ciudad fronteriza.

Más fechas interesantes son el miniderbi guipuzcoano entre el filial y el conjunto irundarra. Este no llegará hasta la decimotercera jornada en la primera vuelta. La última jornada de esta temporada llegará para el 13 de Mayo, frente a uno de los grandes favoritos de la categoría, el Racing de Santander, en el Sardinero.

La Copa in Extremis

A cuestas, sin merecerlo en el terreno de juego y de rebote, pero el Real Unión vuelve a la competición que le ha hecho un hueco en la historia del fútbol español. Los irundarras formarán parte de los participantes en la próxima edición de la Copa del Rey.

Una competición que en los últimos años no ha dejado un grato recuerdo entre los aficionados. Desde la temporada 2010/2011 con Álvaro Cervera en el banquillo, no se ha conseguido pasar de la primera ronda del torneo del KO o simplemente no se consiguió la clasificación. Una nueva oportunidad para dar alegrías a su afición, y porque no, una lección al mundo como ya se logró hace nueve años en uno de los epicentros del fútbol mundial. Este viernes al mediodía se sabrá que le depara esta nueva andanza a los fronterizos y los suyos.