El Izarra se prepara para la puesta en escena: balance de la pretemporada

CD Izarra

Un renovado conjunto blanquiazul se prepara para su tercera campaña consecutiva en la Segunda División B, con muchas caras nuevas con respecto a la campaña anterior. La entidad estellesa ha visto cómo tras estar los dos años anteriores solicitando a la Real Federación Española de Fútbol competir en el grupo II junto a los equipos del País Vasco, y el posterior rechazo de ésta mandándoles, no sólo al Izarra sino a todos los equipos navarros, al grupo I a hacer en varias ocasiones más de 700 kilómetros de ida y otros más de 700 kilómetros de vuelta hasta Galicia, por fín les han encuadrado en el grupo II, que competirán junto al resto de equipos navarros, riojanos, vascos, cántabros y asturianos. Y no sólo es la comodidad en los desplazamientos, sino también que la taquilla de Merkatondoa lo agradecerá, al ser muy pocos los kilómetros que hay desde Estella hasta muchos equipos del País Vasco, por lo que se notará mucha más afición visitante que en estos dos últimos años en el grupo I.

En cuanto a la casi completa renovación del conjunton blanquiazul, hay que empezar por la portería. El técnico de la pasada campaña Borja Jiménez desestimó la oferta de renovación del club a la espera de que le llegasen otras ofertas más interesantes. Finalmente, será el entrenador del Rápido de Bouzas, un conjunto gallego recién ascendido a Segunda B que militará en el grupo I, por lo que no será rival de los estelleses. Junto a él se ha marchado Deivid Eugenio, un jugador de confianza para el técnico abulense, que estaba en el Izarra cedido por el Elche y que probará fortuna en tierras gallegas.

Para sustituirle, el presidente de la entidad blanquiazul Alfonso Canela ha confiado en el cargo de entrenador en Diego Prendes, ex jugador del club y ex técnico que logró el ascenso a Segunda B hace dos temporadas en Soria, por lo que será el encargado de llevar las riendas de los de Estella. A su lado, estará una persona de su confianza como Sergio Galán, el ex atacante del Izarra durante las últimas 4 temporadas que colgó las botas al finalizar la pasada campaña y que ahora emprende una nueva aventura, esta vez como segundo entrenador del Izarra. La plantilla está compuesta por 22 jugadores, 11 de los cuales continúan del año anterior y los otros 11 son nuevos fichajes.

Bajas del CD Izarra:

En cuanto a las bajas de los de Estella, quizás la baja más sensible sea la del delantero almeriense Pito Camacho, que puso rumbo a León para firmar por el proyecto del técnico Rubén de la Barrera al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa, en su regreso a la categoría de plata después de muchísimos años. Otra baja muy sensible es la de Aitor Navarro, el guardameta titular indiscutible de las dos últimas temporadas y uno de los jugadores clave sobre el verde, que decidió no renovar y se encuentra todavía libre en el mercado a la espera de que le lleguen buenas ofertas. Otras de las bajas son las ya mencionadas de Sergio Galán (2º técnico), Deivid (Rápido de Bouzas), Polaco (Xerez CD), Óscar Loza (SD Logroñés), Manuel Calvo (CD Anguiano), Julen Goñi, Javi Navas, etc.

Altas del CD Izarra:

Pese a las salidas, han llegado hasta un total de 11 jugadores nuevos contrastados y con experiencia en la categoría. De este modo, se han incorporado al equipo navarro tres jugadores procedcentes del recién descendido UD Mutilvera, que quieren seguir jugando en bronce, como son los casos de Juan Luis Cisneros, Éder Abaurrea y Gorka Laborda, los tres jugadores clave en la Mutilvera de Unai Jáuregui. Dos llegan con pasado pucelano tras haber militado anteriormente en el Valladolid B, como son el defensa Iván Casado y el guardameta Julio Iricibar, este último llegando incluso a debutar en segunda división con el primer equipo pucelano, haciéndolo ante el Real Oviedo en Zorrilla y ante el Real Zaragoza en La Romareda, por lo que será el sustituto de Aitor Navarro en la portería blanquiazul. También han recalado en la ciudad del Ega los defensas Sergio Madrigal procedente de la ciudad del Duero (Numancia B) y el lateral derecho Aritz Eguaras que retorna al club estellés tras una temporada en Osasuna Promesas, el centrocampista canadiense (como Sam Piette) Manuel Aparicio procedente del CD Órdenes de la tercera división gallega y el delantero Javier Martínez "Bolo" procedente de la UD Roda. Por último, dos jugadores de la cantera regresan al club estellés tras un exitoso paso por la 3ª división navarra en las filas del CD Idoya, como es el caso de los jóvenes estelleses Sergio Canela y Carlos Sagües, de 20 y 19 años, respectivamente.

Pretemporada

Hasta el momento, antes de medirse en el debut liguero a la Real Sociedad B en Merkatondoa, los hombres de Diego Prendes han disputado dos encuentros amistosos, cuando el pasado viernes doblegaron por 2-0 gracias a un doblete del delantero Javier Martínez “Bolo” a un conjunto de la tercera división navarra como el CD Corellano, y la victoria ante el equipo de tercera división riojano del CD Varea por 0-1. La próxima prueba, será este mismo viernes en el campo del San Francisco de Tafalla en un triangular que medirá a los locales (la Peña Sport), el CD Baztán y el propio Izarra.