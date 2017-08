Juanjo: "No se me caen los anillos por jugar en Segunda B"

Google Plus

Juanjo regresa a Santander tras abandonar el club hace siete temporadas (Real Racing Club)

Llega un jugador que, en palabras del Director General del Racing, Víctor Alonso, “hace algún tiempo que el club tenía en sus planes”, idea que se reforzó desde la dirección deportiva del equipo al ver en Juanjo a “un jugador interesante y más en esta categoría, en la que sus cualidades le van a hacer muy importante”.

Y lo cierto es que Juanjo Expósito llega a Santander con mucha ilusión y asegura que “en cuanto se empezó a hablar pusimos todos los medios para llegar a un acuerdo lo antes posible y en tres días lo hemos solucionado”. Manifiesta que ha rechazado otras ofertas que económicamente superaban lo que el Racing le ofrecía pero para el jugador “era el momento de venir a mi casa y ayudar. Me daba igual en segunda o segunda b porque es el club de mi tierra, es mi Racing y defender esta camiseta en cualquier categoría es lo máximo. No he pensado en dinero, sino en estar aquí”.

Juanjo debutó en el Racing con apenas 19 años, bajo las órdenes de Lucas Alcaraz. Desde entonces ha desarrollado una prolífica carrera en múltiples equipos, de la que se siente “muy orgulloso”. Pretende “devolver al Racing, a mi club, lo que el Racing me dio, que es hacer la carrera que he hecho. Me encantaría acabar aquí dentro de unos años”

Será la primera vez que juegue en segunda división b. Afirma que “no me preocupa el cambio para nada. La ilusión nunca la he perdido”. Para ello cree que se debe ir adaptando “poco a poco al nivel de la categoría y de mis compañeros. Llevo un tiempo parado y estoy muy bien físicamente pero quiero ponerme a la altura de todos y a partir de ahí, sumar”. Se define como un jugador “con muchas ganas y que no da un balón por perdido”.

"Me daba igual en Segunda o Segunda B porque es mi Racing y defender esta camiseta en cualquier categoría es lo máximo" Un equipo como el Racing siempre mantiene una exigencia muy alta. Para el jugador de Ontaneda su objetivo prioritario "es ver al Racing en Segunda División”. Conoce muy bien todos los problemas institucionales que ha sufrido en los últimos tiempos el equipo cántabro. En ese sentido, cree que “el club ha cambiado mucho, ahora hay mucha más cercanía entre jugadores y directiva y eso hace que se esté saliendo a flote. El club está creciendo. Se están poniendo las bases para llegar al fútbol profesional”.

Su relación con Viadero

Juanjo y Ángel Viadero mantienen una relación muy especial, que va mucho más allá del ámbito profesional. Para el jugador, “Ángel es el mejor entrenador que hay en segunda b por lo que años que lleva y por su trayectoria. Cada año que he estado fuera he ido hablando con él”. Además, el futbolista recuerda sus inicios en la base del club, cuando comenzó a jugar con tan solo 11 años y los que coincidió con el actual entrenador racinguista, “voy a acatar sus órdenes como lo hacía en el Racing B, en el Cadete o cuando lo tuve en el Torneo de Canal + al que fui con el Racing con 10 años”.

Sin duda, el Racing retorna a un jugador con muchas ganas e interés, a lo que hay que sumar una gran experiencia para la categoría.