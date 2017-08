Pablo Alfaro: "No queremos perder el ADN del Mirandés"

Pablo Alfaro en rueda de prensa. | Foto: CD Mirandés

“Empieza lo bueno, la realidad, los puntos en juego y ya teníamos ganas, todas las temporadas tienen su objetivo pero la verdad que se hacen largas, estamos a 24 horas de competir” comentaba el míster en la primera rueda de prensa previa al primer partido de esta temporada.



El Mirandés tiene por delante una apasionante campaña, con el objetivo de regresar a la categoría de plata, para ello debe comenzar con buen pie, y es muy importante llevarse los tres puntos de esta jornada “El que empieza ya sumando obviamente se empieza a ganar tu confianza, la de los rivales y los árbitros, este inicio es el más anómalo ya que no manejas información de los rivales y los equipos aún están con fichajes de última hora” reconocía.

Tras una larga puesta en punto de casi 50 días las lesiones han respetado a los hombres de Pablo Alfaro con la excepción de Igor Martínez que es la única baja para esta jornada. “Llegamos en un buen estado físico y en 20 días tenemos 5 partidos seguidos entre liga y copa”, puntualizó.

Pablo Alfaro no suele repetir alineaciones y ya confirmaba que tenía en mente la primera alineación de la temporada “Hay que tener en cuanta varios factores, los que llevan más sesiones de entrenamiento, el estado físico de todos, las opciones y alternativas que te pueden aportar los que no salen de inicio pero que pueden ser los más importantes. A los chicos no se los puede engañar, hay gente que juega más minutos pero que no vean las puertas a la titularidad, ellos mismos ya saben que no somos una plantilla extensa, que hay 18 convocados en cada jornada, y que lógicamente va a ver opciones para todos excepto para el que no quiera, yo no le regalo nada “,respondía.

El Club Deportivo Mirandés siempre se ha caracterizado por su forma de juego “El equipo está hecho desde la casa y con el mercado, tiene unas señas de identidad más propias, se parte de cero, tenemos otra categoría, tendrá diferencias y similitudes, pero no queremos perder el ADN del Mirandés, porque sabemos que somos un equipo recién descendido y venimos de una categoría superior, vamos a competir, tener nuestras virtudes y hacernos un equipo poderoso”.

El primer rival del conjunto rojillo es la S. D. Leioa, uno de los equipos más fuertes del Grupo II. “El Leioa es un equipo que está asentado en la segunda B, porque no le fue bien en los últimos partidos en la pasada temporada sino estaban en el play-off a Segunda, han cambiado mucho ya que tienen 16 jugadores nuevos, míster nuevo y lógicamente como vamos hacer como con todos vamos a respetar y no vamos a perder nuestra humildad pero iremos a ganar los partidos porque una cosa no está reñida con nosotros. Sabemos que no lo van a complicar mucho pero iremos a por los tres puntos.”

Para este primer partido el míster ha convocado a los siguientes jugadores: Sergio Pérez, Limones, David Prieto, Israel Puerto, Kijera, Mario, Melli, Paris, Albistegi, Andrés, Antonio Romero, Borja Sánchez, Pélaez, Igor Martínez, Jaime, Rúper, Yanis, Pito Camacho, Cervero, Carri.