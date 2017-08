Lambea: "Los jugadores que tengo son los mejores que podría tener en este momento"

Google Plus

Lambea (fuente SD LEIOA)

Tras el Leioa-Mirandés, concluido con empate a un gol, Jon Ander Lambea compareció ante los medios de comunicación. En general, el míster leioztarra se mostró contento con el empate, aunque reconoció que podrían haberlo hecho mejor. Cervero adelantó a los rojillos en la primera mitad, pero en el 78, Iriondo igualó y estableció las definitivas tablas en el marcador.

El técnico vasco comenzó analizando lo que fue el partido para su equipo, admitiendo que les había costado generar ocasiones y que el Mirandés había tenido más acierto. A pesar de todo, el entrenador ponderó la actitud de su equipo. "Con el 0-1 no nos hemos venido abajo y hemos seguido luchando". El equipo ha mantenido su identidad de esfuerzo y trabajo y poco ha poco ha ido llegando más". Siguiendo en la misma línea, el ex rojiblanco valoró positivamente el punto conseguido, por el rival y el desarrollo de los 90 minutos. Posteriormente, Jon Ander Lambea dijo que el empate había sido justo, aunque hizo autocrítica: "Nos hemos equivocado bastante en el primer tiempo, ellos tenían las ideas más claras y lo han aprovechado".

Lambea analizó el encuentro

También analizó la actuación de su equipo en el primer tiempo, aduciendo falta de ritmo y dificultad para proyectar fútbol por las bandas, atascándose demasiado por el centro. "Hemos abusado del balón directo, no hemos tenido claridad", continuó. Jon Ander quiso recalcar la predisposición del equipo para afrontar el duelo. "El grupo sabía de la importancia del rival", afirmó. Para el entrenador del Leioa, el punto de inflexión se produjo en el descanso, afirmando que los cambios han sido decisivos, "nos han dado la posibilidad de acabar el partido más enteros a nivel físico y de posición". Posteriormente, el ex futbolista del Athletic fue preguntado acerca de si habría más refuerzos, a lo que Lambea respondió sin dudar. "Los jugadores que tengo son los mejores que podría tener la plantilla del Leioa en este momento. No valoro ninguna otra oferta."

Ambiente de playoff

Por último y cambiando totalmente de tercio, el preparador se deshizo en elogios hacia la hinchada visitante. "Es una hinchada con mucho grito, nos costaba hablar con los jugadores y han puesto color en Sarriena", aseveró. Lambea finalizó argumentando que el partido había sido bello para el espectador y que ambas hinchadas habían disfrutado. "En Leioa, la gente está viviendo la Segunda B con equipos de enorme potencial y que hinchadas como esta vengan aquí nos hace un gran favor", terminó.