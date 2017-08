Google Plus

La vuelta al barro de Jon Aurtenetxe | Foto: El Correo.

De salir de inicio en Bucarest con una Europa League por ganar ante el Atlético de Simeone, a 'redebutar' en Segunda B ante el Lealtad en el estadio de Urritxe. Todo esto en apenas seis temporadas de distancia y con tan solo 25 años de edad. Es la historia de Jon Aurtenetxe Borde, al que no se le caen los anillos por dejar el fútbol profesional para sudar por la camiseta del equipo de su pueblo, el Amorebieta.

De ser un fijo del mejor Athletic con Bielsa a tener que bajarse del fútbol profesional

Este canterano del Athletic ha vivido el fútbol a una velocidad desenfrenada. De saborear el éxito siendo un fijo en las alocadas ideas de Marcelo Bielsa, a ver la otra cara de este deporte, la más amarga. Y es que a los 17 años ya estaba debutando con Joaquín Caparrós (2009) ante el Werder Bremen. El pasado domingo vivió lo que seguramente fue un segundo debut en su acelerada carrera volviendo al equipo de su tierra.

Su debut con el '39', con Ozil de fondo | Foto: Marca.

Vuelta al fútbol de bronce seis años después

Fue ante el Lealtad, en esta primera jornada del Grupo II, cuando volvía a ser partícipe de un partido del fútbol de bronce. Mucho hacía ya del último, concretamente seis años: Bilbao Athletic 0-4 Osasuna Promesas (25/05/2011).

Tras esa campaña, llegó a la élite con Marcelo Bielsa siendo clave en aquellas dos temporadas en la zaga del argentino. Con la llegada de Ernesto Valverde todo cambió y tuvo que salir al Celta tras saber que no contaban con él ya. Desde entonces, no ha vuelto a cuajar en ningún otro equipo: ni en Vigo, ni en una posterior y fugaz vuelta a San Mamés, ni en sus dos años en Segunda en Tenerife y Mirandés.

Aurtenetxe acepta su presente y solo sueña con el futuro: volver a jugar en el Athletic

Inició la pretemporada con el club zornotzarra a la espera de un club de superior categoría, pero la oportunidad deseada no acabó surgiendo. Ahora, afronta esta nueva etapa en su carrera futbolística con el histórico 'león' Joseba Etxeberría al frente del banquillo. El destino no pudo unirles en el campo, ya que la llegada de Jon al primer equipo coincidió con su retirada. No pudo ser en Lezama, pero sí en Urritxe y va a ser una pieza clave para que Joseba, en su debut en los banquillos, consiga su objetivo: la permanencia.

Su firma por la Sociedad Deportiva Amorebieta ha sido uno de las contrataciones más sonadas del mercado de bronce, sino la que más. Una trayectoria que resume lo que es el fútbol y la vida misma: un día estás arriba y, sin darte cuenta, el día menos pensado vuelves a estar abajo. Pero Aurtenetxe no cae en el lamento y solo tiene un sueño entre ceja y ceja: volver a defender la camiseta del Athletic Club.