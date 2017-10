Previa Bilbao Athletic - Peña Sport FC: duelo con urgencias

Google Plus

Jugar bien, luchar y dar la cara no es suficiente para optar a victorias en Segunda B. La tercera categoría en importancia del fútbol español demuestra semana tras semana lo duro y complicado que es sumar puntos. Los cachorros de Gaizka Garitano lo están dando absolutamente todo en cada partido, los resultados sin embargo no están siendo los mejores. Ocho jornadas después del inicio del campeonato, la escuadra vizcaína ha sumado diez puntos repartidos en dos victorias, cuatro empates y dos derrotas.

La victoria es el camino

Tras cuatro empates consecutivos, el Bilbao Athletic esperaba poder lamerse sus heridas en el complicado pero apetecible y motivante estadio de El Sardinero. El Racing de Santander sin embargo, supo aprovechar mejor sus opciones y terminó llevándose el gato al agua por un estrecho uno a cero. Una jornada más, el filial rojiblanco había cuajado una buena actuación ante un rival de entidad, pero el resultado final no había sido el deseado. Este frenazo ha alejado a seis puntos la zona de ascenso para un Bilbao Athletic que con un triunfo en tierras cántabras habría dependido de sí mismo para mantenerse entre los cuatro primeros.

Los doce goles a favor que ha anotado la escuadra de Garitano son engañosos, ya que siete de esos tantos llegaron en las victorias ante la Real Sociedad B (0-3) y Real Unión (4-0). En los otros seis partidos, los bilbaínos han logrado hacer cinco goles, y han recibido la misma cantidad, algo que no compensa en absoluto y que interfiere en el desarrollo y la mejoría del equipo. Con este panorama reciben los cachorros con los brazos abiertos y las garras afiladas al colista del Grupo II de Segunda B, el Peña Sport. Los cero puntos, ocho derrotas, un gol a favor y 16 en contra del rival este año en liga, invitan al optimismo en Lezama. Pero como ya ha quedado demostrado en ocasiones anteriores, en este encuentro y en cualquier otro, todo puede pasar.

El Peña Sport está obligado a empezar a puntuar desde ya / Foto: Peña Sport F.C.

No queda otra que seguir

La escuadra entrenada por David Ruiz no está viviendo el "sueño" de Segunda B, sino más bien la "pesadilla". Los navarros no han conseguido puntuar en las ocho primeras jornadas del campeonato liguero y el -15 en el average de goles a favor y en contra no invita al optimismo precisamente.

El gol anotado por Valdo en la quinta jornada ante el Sporting B (1-6) ha sido hasta el momento el único motivo de alegría entre los jugadores del equipo de Tafalla. La clasificación y las estadísticas no ayudan, ni muestran una buena imagen del club; de aquí que el duelo ante el Bilbao Athletic se viva como una auténtica final. Tras caer ante el Izarra por la mínima en el encuentro de colistas de la semana pasada, los pupilos de David Ruiz necesitan luchar contracorriente para intentar llevarse los primeros puntos de la temporada en Lezama.

En octubre es todavía pronto como para calificar la actuación de los equipos en la categoría, pero no cabe duda que las próximas jornadas determinarán si el Peña Sport es capaz de rehacerse y mostrarse competitivo, o si por el contrario el hundimiento en el Grupo II de Segunda B continua.

La situación del Bilbao Athletic en cuanto a resultados se refiere no es idónea tras no haber podido ganar en las últimas cinco fechas. Por lo tanto, en la batalla de Lezama que tendrá lugar el domingo, un equipo saldrá con la cabeza alta y feliz, mientras que el otro quedará perdido en un mar de dudas.

Posibles onces

Bilbao Athletic: Unai Simón, Areso, Gil, Unai Bilbao, Andoni López, Tarsi, Nolaskoain, Muñoz, Iñigo Vicente, Guruzeta y Benito.

Peña Sport F.C.: Eduardo De Prados, Eneko Iriondo, Iván García, Xiker Ozerinjauregi, Jonathan Serrano, Héctor Urdiroz, Diego Lacruz, Xabier Calvo, Miguel Maeztu, Valdo Lopes y Fermín Úriz.