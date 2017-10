Castañeda: "El equipo todavía no ha cogido su mejor nivel"

Google Plus

Julen Castañeda ha renovado su contrato hasta junio de 2020. (Foto: Diego Blanco-VAVEL)

Julen Castañeda se muestra feliz y contento por la confianza depositada por un club del nivel del Racing. "Estoy muy satisfecho. El club ya me lo propuso a finales del año pasado y la verdad es que estoy en un sitio idóneo y a gusto", asegura. Aunque también es consciente de la responsabilidad que supone jugar en un equipo como el santanderino. "Estoy en un club que tiene muchas aspiraciones y esperamos conseguir este año el ascenso", añadió.

Su llegada a Cantabria se produjo la pasada campaña, coincidiendo con el fichaje del técnico Ángel Viadero, quien ya le conocía de su estancia en el Burgos, equipo de procedencia de ambos. Su continuidad no está ligada a un posible ascenso a Segunda División. "Me daba igual continuar en Segunda B mi contrato. La directiva me ha respaldado y ahora tengo que demostrar todo lo que han confiado en mí en el campo", destacó.

Julen Castañeda es el único jugador de la plantilla racinguista que no tiene recambio para su posición. Además se da la circunstancia de que el lateral zurdo ha disputado todos los minutos de la actual temporada. A pesar de ello, el jugador afirma que "no hay que acomodarse y hay que dar el cien por cien para salir todos los domingos como si fuese el último partido".

El pasado fin de semana, el Racing vencía por la mínima y con muchos apuros al filial del Athletic de Bilbao, en un partido en el que Castañeda se mostró muy activo en la faceta ofensiva. "El rival me dejó más espacio para subir y yo intenté aprovecharlo", señaló.

Por lo que respecta a las dudas generadas por el juego desplegado por el equipo verdiblanco, Julen se muestra comprensivo con las críticas ya que "el equipo todavía este año no ha cogido su mejor nivel, le está costando más de lo debido", pero también destaca que en el último partido "hubo mejores sensaciones y mejor predisposición del equipo. Se supo amarrar defensivamente y al final se sacó la victoria". En este sentido, el jugador cree que el equipo está con confianza "y esperemos que pronto comiencen a salir las cosas perfectas".

Si hay alguna conclusión positiva que se puede sacar de este inicio liguero es el hecho de llevar cuatro partidos consecutivos manteniendo la portería a cero. Para Castañeda "eso quiere decir que defensivamente estamos concediendo pocas ocasiones, por lo que estoy satisfecho". A este buen hacer defensivo, contribuye la presencia en la portería de Iván Crespo. "La tranquilidad que da Iván nos tiene a todos enchufados" concluye.

Tras ocho jornadas de liga disputadas, el Racing ocupa la cuarta posición y a cuatro puntos del objetivo final, que es sin duda el primer puesto. El jugador vasco no se muestra muy preocupado y asegura que "la temporada es muy larga y este año veo el grupo más igualado. Hay que estar tranquilos".