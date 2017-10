SD Leioa - CD Izarra: Sarriena medirá el debut de Nacho Martín

Google Plus

El nuevo técnico Nacho Martín, con el presidente del Izarra Alfonoso Canela en el día de su presentación en Merkatondoa. Fuente: CD Izarra

Este próximo sábado 14 de Octubre a las 18:00 horas la SD Leioa recibirá en Sarriena al “nuevo” CD Izarra dirigido por el riojano Nacho Martín, quien se estrena en el banquillo de los de Estella.

Se trata de un choque sin precedentes en la historia de la Segunda División B pese a la dilatada historia de ambos clubes (el Leioa tiene 92 años de historia mientras que el Izarra es un año más longevo, con 93).

Vencer para hacer de Sarriena un fortín

El Leioa recibirá al Izarra fuera de los puestos de descenso a tercera división, pero tratará de vencer a un rival directo para poner tierra de por medio con la zona caliente de la clasificación y poner aún más tierra de por medio con un rival directo al que ya aventaja por 3 puntos en la clasificación, por lo que en caso de que los 3 puntos se queden en Sarriena la distancia aumentaría a 6 puntos.

Lo cierto es que el Leioa, tras realizar la temporada pasada la mejor temporada de su historia, finalizando en quinta posición con 60 puntos, muy cerquita del Play Off de ascenso a Segunda División y clasificándose de manera brillante para la Copa del Rey de esta temporada, no ha empezado todo lo bien que quisieran y parece que esta temporada va a tocar sufrir para lograr la permanencia. Algo que ya le pasó al equipo vasco las temporadas 2014-2015 (acabó 15º) y 2015-2016 (finalizó la temporada 16ª y se salvó en el Play Out venciendo al Olimpic de Xátiva por un resultado globlal de 5-2).

Por eso y para cumplir con el objetivo primordial de la presente campaña (que no es otro que llegar cuanto antes a los 45 puntos), el conjunto dirigido por Jon Ander Lambea querrá ganar a un rival directo, sumar 11 puntos en 9 jornadas y empezar a hacer de Sarriena el fortín que ha sido siempre, ya que esta temporada en 4 partidos ha conseguido sólo 1 victoria (ante el colista Peña Sport por 3-0), acompañada por 1 empate y 2 derrotas. Además, ha logrado marcar en su feudo 5 goles, habiendo recibido 4.

El nuevo Izarra de Nacho Martín echa a rodar

Por su parte, los de Estella estrenan técnico en Leioa. Tras la destitución de Diego Prendes el pasado viernes 6 de Octubre y a escasas horas de jugar una “final” en Tafalla, el conjunto presidido por Alfonso Canela anunció esta semana la contratación del veterano entrenador riojano Nacho Martín (10/07/1962, Logroño, La Rioja), que tomará las riendas del conjunto de Estella hasta el final de temporada.

El presidente del club Alfonso Canela aseguró que “por ahora hemos apostado por un entrenador con experiencia” con el objetivo de corregir el mal arranque de la temporada con 5 puntos de 24 posibles. El técnico riojano, ex-futbolista en Primera División, posee una amplia carrera deportiva dentro del fútbol riojano. Debutó como técnico en el C.D. Logroñés (1ª División) en la temporada 1996-1997 como entrenador interino en las jornadas 11ª y 19ª antes de volver a su puesto de 2ª entrenador. Posteriormente entrenó en Segunda B al CD Calahorra y más adelante al Real Club Recreación de La Rioja, siendo cesado la temporada siguiente. Su último equipo fue la UD Logroñés en la temporada 2011-2012 en Segunda B. Cuenta con más de 150 partidos dirigidos en Segunda B a sus espaldas.

Los de Estella llegan al partido con la moral bien alta pese a sumar sólo 1 victoria, tras vencer la pasada jornada el derbi y por tanto, la final de Tafalla por 0-1 gracias a un solitario tanto de Arnau con Sergio Galán en el banquillo izarrista, por que supuso los tres primeros puntos de la temporada y un balón de oxígeno para los blanquiazules. Tras la contratación de Nacho Martín, Sergio Galán, que era el segundo de Prendes y fue el míster del Izarra en Tafalla de manera provisional, volverá a ser el segundo entrenador del Izarra, pero esta vez del propio Nacho Martín. El Izarra llega a este partido en tierras vascas con 1 victoria y 3 derrotas a domicilio, marcando 2 goles y recibiendo 6.

Posibles onces

SD Leioa (4-4-2): Iturrioz; Aspas, Alain, Córdoba, Magdaleno; Leandro, Undabarrena, Iriondo, Ferrone; Yurrebaso y Óscar García.

CD Izarra (4-2-3-1): Julio Iricibar; Eguaras, Cabrera, Maestresalas, Cacho; Hinojosa, Cisneros; Bruno, Yoel Sola, Arnau; Gorka Laborda.