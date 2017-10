Asier Benito e Iñigo Vicente sentencian a la Peña Sport

Google Plus

Peña Sport: Edu; Joni, Iván (Úriz, min. 71), Xiker, De Frutos; Héctor (Oier, min. 65), Xabi; Alonso (Diego, min. 55), Jon, Valdo; Adrián.

Bilbao Athletic y Peña Sport se veían las caras en Lezama con una clara premisa: conseguir los ansiados tres puntos. Finalmente, fue el cuadro local el que se hizo con la victoria. En el primer tiempo, ambos equipos tuvieron ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador, pero bien sea por la falta de puntería de los delanteros o por el acierto de los guardametas, el marcador no se movió. En la segunda mitad, el filial rojiblanco salió a por todas y sentenció el partido con un hat trick de Asier Benito y un gol de Iñigo Vicente. El tanto de los visitantes lo hizo Úriz en los minutos finales y con el partido ya resuelto.

El partido comenzaba frío, con los dos equipos tanteándose y tratando no cometer ningún error en las transiciones. El primer acercamiento peligroso tuvo lugar pasado ya el cuarto de hora de juego con un disparo de Guruzeta que despejó bien Edu a córner. Apenas 5 minutos después, la Peña Sport iba a tener una de las ocasiones más claras del encuentro, pero Adrián disparó alto cuando se quedaba solo ante Unai Simón.

Los de David Ruiz no iban a crear más peligro en el primer tiempo. El Bilbao Athletic fue haciéndose dueño y señor del encuentro, y el cuadro navarro lo iba a aprovechar para salir a la contra en un par de ocasiones a través de un veloz Valdo, pero no inquietaron en exceso a la zaga local. Por el contrario, el filial rojiblanco iba a disfrutar de un par de ocasiones claras que no supo materializar.

Nada más arrancar el segundo tiempo, Unai Simón iba a realizar la parada del partido al despejar a saque de esquina un cabezazo a bocajarro tras una falta. Acto seguido, Adrián estrellaba la pelota en el poste izquierdo del meta vitoriano directamente desde el córner. Rondaba el gol la Peña Sport, pero iba a ser solo un espejismo.

Apenas cinco minutos después del palo de los de Tafalla, Guruzeta metía un balón en profundidad entre los centrales, y Asier Benito marcaba el primero definiendo raso y a un lado desde dentro del área un mano a mano con Edu. El gol iba a caer como un jarro de agua fría en el conjunto visitante, que se sentía con opciones en esa fase del partido. Pero no pasaban 5 minutos del 1-0 cuando Benito agujereaba la red por segunda vez. El ex del Alavés recibía un balón entre líneas similar al del primer gol y, con toda la calma del mundo, batía por bajo al portero visitante.

El segundo provocó que se abriesen espacios, y el Bilbao Athletic se hizo más fuerte con el balón, y el cuadro navarro fue perdiendo presencia en campo contrario, aunque nunca bajó los brazos. Y tras unos minutos de superioridad rojiblanca, llegó el gol que mataba el partido. En el minuto 71, tras un nuevo balón en profundidad entre el central y el lateral a la espalda de la defensa, Iñigo Vicente metía la punta de la bota para cambiar el balón de palo ante la salida de Edu y ponía el 3-0 en el marcador.

El gol echaba por tierra cualquier halo de esperanza que pudiera tener el cuadro dirigido por David Ruiz, que ahora sí, se volcó en ataque, jugando con tres centrales, y le pasó factura. Y es que acto seguido del tercer tanto, Asier Benito iba a marcar el que es su primer hat trick oficial con la camiseta rojiblanca. Esta vez a la contra, Oli, que acababa de entrar sustituyendo a Muñoz, ponía el pase de la muerte y el '9', tras dejar sentado a Edu con una finta, marcaba el cuarto.

Con el partido ya sentenciado, la Peña Sport iba a maquillar el resultado con un gol de Úriz en el minuto 82. Tras recibir un pase de Valdo, el extremo visitante ajustaba al palo un disparo ante el que nada pudo hacer el meta local. El filial rojiblanco pudo ampliar su ventaja en los minutos finales, pero Oli no acertó en ninguna de las dos ocasiones.

Los cachorros respiran, la Peña se complica

El resultado deja un claro perjudicado: la Peña Sport. El conjunto navarro sigue sin sumar ni un solo punto esta temporada y se hunde en la última posición de la tabla, con un balance de dos goles a favor y 20 en contra en nueve jornadas disputadas.

Por si esto fuera poco, sus principales competidores por conseguir la salvación, como el CD Vitoria o el Izarra han puntuado esta jornada, lo que complica un poco más las opciones de que la Peña consiga salvar la categoría. Aunque aún es pronto para especular con quién descenderá, lo cierto es que las sensaciones no son buenas en el cuadro de Tafalla, que tendrán la oportunidad de empezar a revertir la situación la próxima jornada ante su público contra el Vitoria.

La otra cara de la moneda es el Bilbao Athletic. Con esta victoria, los de Garitano se asientan, con 13 puntos, en la zona media de la clasificación. Los cachorros visitarán el próximo fin de semana a un Izarra con la moral por las nubes tras haber vencido en el siempre complicado Sarriena, y que seguro pelearán duro por conseguir los 3 puntos que les permitan acercarse a salir de la zona roja de la tabla.

Puntuaciones Vavel