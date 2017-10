Aquino: "El Racing debe aspirar a ser líder de este grupo"

Google Plus

Dani Aquino se muestra optimista de cara al futuro del equipo (Foto: Diego Blanco-VAVEL).

Los resultados y el pobre juego del Racing han desembocado en una corriente generalizada de preocupación en el seno de todo lo que rodea al equipo verdiblanco. En su tercera temporada consecutiva en la categoría de bronce del fútbol español, parece que la afición no se ha recuperado del batacazo que supuso el fracaso de no conseguir el ascenso la pasada campaña. Los jugadores del Racing son conscientes del nivel de exigencia al que están sometidos y todavía el equipo no transmite seguridad a su entorno.

El jugador franquicia del equipo verdiblanco, Dani Aquino, asume la responsabilidad del equipo en ese mal ambiente. “Es verdad que las sensaciones no están siendo buenas. Pero tampoco es un drama porque estamos metidos en play off”, asegura. Cierto es que la temporada es muy larga pero también es verdad que el equipo santanderino se encuentra, tras nueve jornadas de competición, a seis puntos del líder de la categoría. Aquino ve necesario convencer a los aficionados racinguistas. “Tenemos ganas de dar buenas sensaciones de cara a que la gente se enganche y que se viva en Santander y en El Sardinero un ambiente de equipo de Primera División”, sentencia.

Se muestra tranquilo ya que, como él mismo dice, ha vivido “muchas situaciones de estas que no me afectan en lo personal”. Alaba a lo fieles seguidores racinguistas, a los que define como una afición “que pide poco y siempre está con el equipo” y a la que califica como “parte importante para nosotros para que la autoestima esté por los aires. Por eso hay que darle lo máximo”.

A nivel personal, el jugador no está teniendo mucha presencia en ataque. A pesar de llevar cuatro goles esta temporada, Aquino sabe que no está entrando mucho en juego. “Nos está tocando más defender. Trato de encontrar mi sitio para intentar ayudar al equipo lo máximo posible”, afirma. A pesar de su poca participación reconoce que está tranquilo ya que “el año es más difícil, te exigen más, al menos lo mismo que el año pasado. Trabajo para estar bien y poco a poco llegará esa vistosidad que tanto le gusta a la gente”.

"Seguimos teniendo buenos números y simplemente hay que cambiar las sensaciones" A nivel colectivo, Dani Aquino considera que “el equipo trabaja para ganar y tratamos semana a semana conseguir lo que queremos y la idea que tiene el míster”. El ariete murciano reconoce los problemas de juego por los que atraviesa el equipo. “Nos gustaría ganar más y más contundente”, dice. En este sentido cree que “no estamos jugando mal. No estamos ilusionando. Es verdad que la sensación de equipo poderoso no lo estamos manteniendo. Es cuestión de tiempo”.

En los últimos encuentros, el club santanderino ha encadenado cinco partidos sin perder y sin encajar goles. Sin embargo, los resultados han sido un tanto engañosos ya que, en varios partidos, el guardameta racinguista ha sido el mejor jugador del equipo. Aquino dice que “cuando el mejor del tu equipo es el portero es porque los de arriba no lo estamos haciendo bien”. A pesar de ello, cree que “hay que tomárselo con calma, seguimos teniendo buenos números y simplemente hay que cambiar las sensaciones”.

De cara al futuro, el murciano apela a “sumar de tres en tres” para generar confianza en la afición y poder afrontar la temporada de la mejor forma posible. Defiende que hay que mantenerse fuertes hasta diciembre para intentar, en el tramo final del año, “aspirar a ser los líderes del grupo con bastante diferencia de puntos con respecto al segundo”.