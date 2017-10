Google Plus

Real Unión Club - Osasuna Promesas: Recuperar el ánimo / Foto: Omar Paniagua (VAVEL)

Tras diez jornadas a pesar de lo que muchos vaticinaban, la clasificación no da margen de error. La diferencia entre la parte noble y el décimo puesto, queda en unos pocos puntos. Cuatro para ser exactos. La zona de descenso no se salva de la cercanía con la salvación. Unos superables seis puntos alejan del objetivo a uno de nuestros protagonistas. El Promesas llega a uno de los escenarios más complicados para obtener un impulso en sus objetivos. El inexpugnable Stadium Gal pondrá a prueba a los rojillos, con un conjunto irundarra con resultados inmejorables en su feudo.

A falta de gol, eficacia

No engañaríamos a nadie diciendo que el Real Unión no está regalando un fútbol brillante, dentro de sus posibilidades.Cuando los astros no se alinean, los desastres llegan por si solos y llegan las derrotas, como la ocurrida la pasada jornada. El Lealtad se hizo con los tres puntos tras asestar un zarpazo letal a la defensa unionista.

A pesar de todo, los irundarras tienen consigo un gran punto a favor. Y no es otro que volver a disputar un encuentro en su gran valedor, el Stadium Gal. El Real Unión solo sabe sumar de tres en tres en el verde de su ciudad.

El reto de puntuar

Dos jornadas consecutivas sin puntuar. Mucho tiempo para un equipo que busca la permanencia como objetivo primordial. La victoria se resiste para el conjunto rojillo desde hace unas cuantas jornadas con una sufrida victoria. Eso si, en Tajonar, donde las virtudes de los pamplonicas se hacen visibles y fuertes.

A pesar del fatídico resultado que se dio la última jornada liguera frente a la Real Sociedad B. Una dura derrota por tres goles que a buen seguro dejó tocados a los jóvenes jugadores navarros. Si eso fuera poco, la racha a domicilio donde solo acumulan un único punto en cuatro encuentros no mejora las prestaciones de los rojillos.

Antecedentes

Para recordar el último enfrentamiento entre ambos conjuntos, nos tenemos que remontar a la temporada 2012-2013. El Osasuna viajaba a Irún en busca de una victoria necesaria para evitar a toda costa el descenso. El Real Unión, de la mano de Imanol Idiakez, quería volver a encandilar a su maltrecha afición con una buena temporada. Los play offs, aunque lejos, quedaban alcanzables. La realidad fue que imperó el guión. Los irundarras se hicieron con la victoria por tres goles a uno. Se adelantaban los rojillos con Ruben Peña. Sin embargo el buen hacer de los unionistas quedó patente con la remontada gracias a los goles de Andriu, Igor Ángulo y Albistegi.

Posibles Onces

Osasuna Promesas: Juan Pérez; Samuel Goñi, Diego Rubio, Endika, Albisu; Luis Perea, Otegui, Javi Martinez, Kike Barja; Jordan, Ivan Martinez

Real Unión Club: Otaño; Estrada, Ekhi, Esnaola, Gayoso; Martins, Mikel Alonso; Sergio Llamas, Juan Dominguez, Orbegozo ; Jorge Galán