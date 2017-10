Previa Racing de Santander - Barakaldo: Buscando los puestos de cabeza

Google Plus

El próximo domingo se pondrán en marcha los nuevos videomarcadores de El Sardinero. (Foto: Real Racing Club)

Racing y Barakaldo vuelven a enfrentarse veintiséis años después en un partido que llegó a ser un clásico allá por las décadas de los cuarenta y cincuenta, cuando ambos equipos eran asiduos participantes de la división de plata del fútbol español, en unos años de posguerra donde vizcaínos y cántabros tenían otras aspiraciones.

El próximo domingo, El Sardinero será el anfitrión de uno de esos clásicos partidos norteños que se caracterizaban por un fútbol de barro. Con circunstancias diferentes y con dos equipos que buscan conectar con los puestos de cabeza de la tabla clasificatoria, las necesidades de uno y otro equipo buscarán encontrar el cobijo necesario para alimentar sus aspiraciones.

Cambios en el Racing

El equipo de Ángel Viadero regresa a su estadio tras sumar un punto la pasada semana en el campo del Vitoria, en un partido flojo del representativo cántabro y que no hizo más que alimentar el pesimismo en torno al cumplimiento de los objetivos que pueda tener el club al final de temporada. Con un juego plano, pobre y poco dinámico, los de Viadero no terminan de arrancar y las sensaciones que transmiten a su público no hacen presagiar que se pueda cumplir la principal meta del equipo, es decir, conseguir el ascenso a la Liga 1,2,3.

Para intentar cambiar la situación y revertir el desasosiego generalizado en la afición santanderina, el técnico local prevé introducir varios cambios en su equipo inicial. Lo más destacado puede ser la incorporación en ataque de César Díaz en lugar de un desafortunado Juanjo Expósito, jugador que llegaba con la vitola de futbolista importante y que, hasta el momento, apenas ha aportado nada. La otra novedad significativa puede ser el regreso de Gonzalo de la Fuente al centro de la defensa, tras estar varios partidos fuera del equipo por una contusión en un pie. Esta situación podría adelantar al centro del campo a Borja Granero para acompañar en la zona de creación a Antonio Tomás. Por último, la posible baja de Alex García daría la posibilidad de regresar a la banda izquierda a Héber Pena, sin duda el jugador más en forma del equipo, y a Óscar Fernández a la banda derecha.

Sin duda el Racing puede presentar este domingo muchos cambios tratando de tener mayor posesión del balón y más presencia en el área, zona en la que apenas están teniendo protagonismo los arietes santanderinos. Todo ello es contradictorio, ya que el equipo es cuarto, en zona de promoción de ascenso y acumula cinco partidos consecutivos sin recibir gol, por lo que la seguridad defensiva parece no generar dudas.

Llega el Barakaldo

El conjunto vizcaíno llega a Santander con amplia presencia de jugadores formados en la cantera racinguista. Son tres los jugadores incorporadas esta temporada con pasado verdiblanco: el guardameta Viorel, Picón y Alex Pérez.

Para este partido, el técnico Aitor Larrazabal busca completar los buenos resultados obtenidos en Lasesarre, donde tan solo han dejado escapar dos puntos, con la primera victoria a domicilio, sin duda la asignatura pendiente del equipo ya que tan solo ha conseguido dos empates en los partidos disputados fuera de Barakaldo.

Los de Larrazábal vienen de conseguir una gran victoria ante el filial del Sporting, lo que les ha permitido ascender hasta la séptima plaza y mirar de una forma más próxima las plazas de promoción. Su último partido a domicilio se saldó con una derrota in extremis ante el líder Mirandés, en un encuentro en los que los de la margen izquierda sucumbieron en los últimos minutos, tras llevar el marcador a favor durante gran parte del encuentro.

Con buenas sensaciones y la moral por las nubes, el Barakaldo tratará de sumar en un campo siempre complicado, donde tan solo se han escapado tres puntos que los consiguió el Mirandés. Conscientes de la dificultad que supone, Larrazábal podría repetir el mismo once que conseguía la victoria ante el Sporting B.

Nuevos videomarcadores

Tras cuatro años en los que el estadio santanderino ha carecido de marcador para anunciar a los espectadores el resultado de los partidos, el próximo domingo se inaugurarán unos grandes videomarcadores que colman así una de las grandes carencias de las instalaciones racinguistas.

En un acto con cerca de trescientos invitados, el club puso en marcha uno de los elementos que califican como "la imagen de modernización del club". Y es que se trata de dos pantallas led de grandes dimensiones, en concreto de 20 metros de largo por cuatro de alto, por lo que será el tercer videomarcador más grande de los que existen en los estadios españoles.

Árbitro y antecedentes

El partido será dirigido por el colegiado Sergio Espasandín Cores, adscrito al colegio gallego. Se trata de un árbitro de 27 años y que cumple su tercera temporada en la categoría. En las campañas precedentes dirigió en dos ocasiones a los santanderinos, ambos partidos ante el Real Valladolid B en El Sardinero y que finalizaron con victoria cántabra. Por su parte, este será el primer partido que dirija al combinado de Barakaldo. Esta temporada ha arbitrado tres partidos y en todos se dieron resultados favorables a los equipos locales.

Racing y Barakaldo se han enfrentado en 19 ocasiones en Santander a lo largo de la historia en Segunda, Segunda División B y Tercera División. En doce partidos la victoria se quedó en el lado racinguista, en cinco encuentros hubo tablas entre ambos equipos y en dos ocasiones la victoria se fue a Barakaldo, la última de ellas data de la temporada 1956/57, donde los vascos vencían por un gol a dos. El último enfrentamiento entre los dos clubes fue en la temporada 1990/91, donde el Racing, dirigido por aquel entonces por Felines, ganaba por dos goles a cero.

Posibles alineaciones:

Racing de Santander: Iván Crespo, Gándara, Gonzalo, Regalón, Castañeda, Granero, Antonio Tomás, Héber, Óscar Fernández, Aquino y César Díaz.

Barakaldo: Viorel, Andrada, Jaume Pol, Olaortua, Rubén González, Baba, Oca, Cerrajería, Buenacasa, Ander Vitoria y Jurgi Oteo.