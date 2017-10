Peña Sport -CD Vitoria: ¿a la décima irá la vencida?

Google Plus

San Francisco quiere ver a su equipo ganar tras nueve jornadas (fuente Peña Sport)

Todo el entorno de la Peña Sport sabía de antemano que la temporada 2017/18 iba a ser complicada. Sin embargo, nadie se hubiera imaginado que el bloque de San Francisco fuese incapaz de sumar un solo punto en nueve jornadas. La situación obligó al modesto club a tomar medidas. Viendo que el fútbol estaba gafado con ellos, se vieron obligados a prescindir de su técnico. David Ruiz dejó así de ser entrenador del club navarro a mediados de esta semana. En su lugar, provisionalmente, actuará como interino Juan Sáenz, actual preparador físico del club. Por su parte, Miguel Sobejano, coordinador deportivo, será el segundo entrenador este fin de semana. Situación muy circunstancial para la entidad, que espera encontrar un sustituto definitivo para su banquillo en los próximos días.

A pesar de sus nefastos resultados, no se puede decir que la Peña Sport no lo dé todo. Sus cuatro primeros partidos se saldaron con derrotas por la mínima. Posteriormente, la Peña encajó la mayor derrota de la temporada ante el Sporting B (1-6). El conjunto foral suele competiren los primeros tiempos, desarmándose frecuentemente en las segundas mitades. No en vano, 16 dianas de las 20 encajadas por la entidad navarra han sido en la segunda mitad. Y de ellos, un alto porcentaje fueron en los últimos 20 minutos. Esa franja de tiempo está resultando letal para ellos. Mañana deben intentar ganar para verse con alguna posibilidad de permanencia. ya que otra derrota más sería prácticamente certificar el descenso.

Dinámica intranquilizadora

Por su parte, el CD Vitoria no ha comenzado de la mejor manera posible. Con tan solo una victoria y siete puntos acumulados, los armeros ocupan ahora mismo el puesto decimoséptimo. Su trayectoria en las últimas jornadas está siendo preocupante, ya que los de Gordobil no han conseguido un triunfo en sus últimas seis apariciones. De hecho, son los terceros peores visitantes de la categoría, habiendo sumado un solo empate. Solamente su rival de mañana ha logrado menos puntos a domicilio. Pese a su apurada situación en la tabla, los de Olaranbe están sacando puntos de su feudo. Poderosos conjuntos como Racing, Real Sociedad B o Tudelano, se han visto incapaces de imponerse en tierras alavesas.

No tiene malos mimbres el conjunto alavés, que quizá esté pagando su excesiva juventud. En su plantilla figuran prometedores valores como Ibrahima, Xesc Reguís, Cipetic o Jon Ander Amelibia. Además, en la punta del equipo de la capital alavesa se sitúa Koldo Obieta, un joven pero ya contrastado punta que llamó la atención firmando once dianas con el Amorebieta en el pasado curso. El conjunto gazteiztarra cuenta con una edad media de 22 años, siendo la quinta plantilla más rejuvenecida de la categoría. Además, los pupilos de Gordobil llegan motivados al choque al haber podido igualar a un conjunto tan poderoso como el Racing de Santander en Olaranbe.

Tácticas

Los navarros han solido utilizar el 4-2-3-1 como esquema táctico preferido en lo que va de temporada. Ahora, tras el cambio de técnico, tanto la formación como el once son una incógnita. Aunque al equipo no le sobran referencias, el interino Juan Sáenz podría buscar jugar con dos puntas, arriesgando para tratar de obtener así los tres puntos. Por ahora, los jugadores más titulares están siendo el central Xiker, el mediocentro Ceberio y el extremo Lacruz, todos con más de 790 minutos jugados. En contrapartida, Álex Heredia, Imanol Garnica y Fermín Gurpegui no han disputado un solo minuto de juego.

Hay una alta posibilidad de que el nuevo míster haga grandes rotaciones, dando oportunidad a los no habituales, para comprobar su capacidad de actuar como revulsivos. El once podría ser el siguiente: Eduardo de Prados en portería, De Frutos como LI, pareja de centrales para Iván García y Xiker y en el otro flanco Oier Sarriegi. Mediocentros para Ceberio y Urdiroz. Por delante, Fermín Uriz en el extremo izquierdo y Valdo por el otro costado. Enganche para Xabi Calvo y arriba Adrián Socorro.

En las filas vitorianas, el dibujo favorito de Gordobil ha sido también el 4-2-3-1. Este sistema táctico es probablemente el más extendido a día de hoy en el mundo del fútbol. Quique Cebriá será el arquero. En defensa, Irazabal será el lateral izquierdo, Amelibia y López se situarán en el centro de la zaga y Cipetic en la diestra. Como pivotes actuarán Sarriegi y Azkue. Más adelante, en la línea de tres, estarían Ibargoyen, Ribeiro y Lara. Como referencia, el ariete mallorquín Xesc Reguís.

Bajas

No hay sancionados en ninguno de los dos equipos. En los locales, serán baja Endika Galarza y Álex Heredia por lesión.