Ángel Viadero: "Debemos ser más exigentes"

Fuente: Racing de Santander

Ángel Viadero ha hablado en rueda de prensa del estado del equipo en las últimas semanas. “Los resultados no son malos, en las últimas 5 jornadas hemos conseguido 3 victorias y 2 empates”, comentaba el técnico cántabro que entiende que “las sensaciones no son buenas”, pues el conjunto verdiblanco no consigue materializar las ocasiones que tiene en el área rival. “Es cierto que nos está costando hacer goles”, continuaba Viadero y ha planteado al equipo echar la vista atrás y volver al modelo antiguo de juego, “tenemos que ser más concretos, intentar hacer gol, hacer un ataque más fluido”.

"Gonzalo ya está completamente bien"

Con respecto al Barakaldo, Ángel Viadero ha recalcado que “es un equipo ambicioso, fuerte”, aunque por otro lado aseguraba que “tienen una similitud a nosotros”, en cuanto al juego. El técnico verdiblanco también ha hablado de sus jugadores, principalmente los que se encuentran en la enfermería. Sobre Alex ha comentado que “tuvo una pequeña molestia en el bíceps femoral pero tenemos buenas sensaciones”, va progresando con su lesión. Por su parte Viadero aseguraba que “Gonzalo ya está completamente bien”, y podrá volver a ocupar su posición en el terreno de juego.

"El equipo tiene que estar arriba"

El técnico racinguista también ha querido mandar un mensaje a su afición, “nuestra afición es un ejemplo, nos han alentado en los momentos buenos y en los malos”, sabiendo que “el equipo tiene que estar arriba luchando por el primer puesto”, por eso los de Viadero “deben ser más exigentes y mejorar su trabajo”.