El Arenas impone su ley a costa de un pobre Lealtad

Google Plus

Arenas Club: Txemi; Aguiar, Edu Luna, Cabero, Royo (Delmiro, min. 77); Matador, Ian Uranga; Luisma Villa, Jonxa Vidal (Markel Lozano, min. 72), Aitor Ramos (Cristóbal, min. 84); Dani López.

Arenas y Lealtad llegaban a esta décima jornada con la moral por las nuves tras conseguir sendas victorias en sus respectivos partidos. Los locales comenzaban dominando y creando ocasiones, pero los asturianos iban a abrir el marcador por medio de Medori prácticamente en la primera ocasión de la que dispusieron. Así se llegó al descanso, con un Lealtad inferior en el juego pero por delante en el marcador. Pero en el segundo tiempo los goles de Ian Uranga, Cabero y Aitor Ramos iban a voltear el marcador para dejar los tres puntos en casa.

Los onces iniciales dejaban al descubierto la propuesta de ambos entrenadores. Bolo alineaba un equipo sin sorpresas, con los 11 jugadores probablemente más en forma del momento en el cuadro rojinegro, buscando tener el balón en campo contrario con el ya habitual 4-2-3-1. En el otro lado, el Lealtad salía con un equipo más compacto, con línea de 4 hombres atrás, pero que en ocasiones Mendi se incrustaba entre lso centrales, tratando de aguantar en defensa y sorprender a la contra.

El partido comenzaba con un Arenas que desde el primer minuto se hizo dueño y señor del balón y del partido. Matador y Uranga se hicieron con el centro del campo, y pronto ese dominio se transformó en ocasiones. La primera la tuvo Dani López, que a pesar de no que no marcó, cuajó un excelente partido, ganando todos los balones por alto a los centrales del Lealtad. El delantero madrileño se quedó solo ante Tejero, pero llegó algo forzado y solo pudo disparar al centro. Jonxa Vidal y Luisma VIlla también tuvieron sus respectivas ocasiones, pero el portero del conjunto asturiano las resolvió sin problemas. La superioridad de los de Bolo era tal que en el minuto 25, Álex vio la primera cartulina amarilla del encuentro por retrasar un saque de falta.

A pesar del dominio local, el Lealtad iba a meter el miedo en el cuerpo a los allí presentes. Primero, con un cabezazo de Omar al larguero tras un córner botado por Rodrigo; y en la siguiente jugada, tras un balón en largo que no acertó a despejar bien Cabero, el balón quedaba muerto en la frontal, y Medori lo aprovechó para lanzar un latigazo raso ante el que nada pudo hacer Txemi. Era el 0-1. El gol silenció Gobela y enfrió tanto a los aficionados como a los propios jugadores, que vieron cortado el ritmo de juego alto que estaban imponiendo.

Tras el descanso, los de Getxo salieron a morder, conscientes de que necesitaban empatar pronto si querían darle la vuelta al partido. Y así fue. No habían transcurrido ni 10 minutos del segundo tiempo cuando, tras una buena jugada de Dani López por el sector izquierdo y el posterior pase atrás, Ian Uranga igualaba el encuentro. El gol fue un punto de inflexión para un Arenas que se veía superior. Para colmo, tan solo 3 minutos después, Cabero marcó el gol de la remontada. Después de un córner botado en corto, Luisma Villa ponía un buen centro desde la banda derecha para que el de Caparroso hiciese el 2-1.

Ahora sí, el resultado hacía justicia con lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego. A raíz del gol llegaron los mejores minutos para el Arenas, encerrando al Lealtad en su propio campo. Aún así, los visitantes tuvieron la ocasión de empatar el partido en el minuto 70 en una jugada embarullada que finalmente sacó la defensa rojinegra. Pero 5 minutos después, en el 75, de nuevo Dani López iba a poner un pase de la muerte para que Aitor Ramos marcase el gol que sentenciaba el partido.

Los locales no dejaron de intentar ampliar su ventaja ante un Lealtad que no mostró ningún interés en ir a por el partido, y el marcador no se movió.

Así quedan las cosas

Con esta victoria, la segunda consecutiva, el Arenas se coloca en la novena posición de la tabla con 14 puntos, a la espera de que se juegue el resto de la jornada. Las sensaciones son buenas, el equipo está en un gran estado de forma y la próxima semana viajarán a Tajonar para enfrentarse a un irregular Osasuna B.

Por su parte, el Lealtad se queda con 10 puntos, y la próxima jornada tendrá un partido clave para determinar las aspiraciones del equipo ante un rival directo como es el Gernika.

Puntuaciones VAVEL