Previa SD Gernika - Osasuna Promesas: reminiscencias de un ascenso

El Gernika, en su año del ascenso (fuente SD Gernika)

27 de junio de 2015, Gernika y Osasuna B se enfrentaban en Urbieta en la vuelta de la final del playoff de ascenso. Los gernikarras habían conseguido la proeza de ganar en El Sadar por un tanto. El encuentro en casa fue una auténtica fiesta. Carracedo puso el 1-0 en torno al cuarto de hora de juego, y a la postre, resultó definitivo. Aunque Cabanillas recortó distancias en el agregado, la Sociedad Deportiva Gernika hizo valer su victoria en Pamplona y logró ascender a Segunda B. Un año más tarde, lo haría Osasuna B, que en 2016 se convirtió en equipo de bronce, al vencer con claridad al Elche Ilicitano. Ahora, algo más de dos años después, ambos conjuntos siguen en Segunda B y su objetivo es el mismo: conservar la categoría.

Asentados en la zona media

Los de Jabi Luaces llegan a este duelo habiendo conseguido una cierta regularidad de puntos en las últimas jornadas, acumulando cuatro jornadas sin perder y con 14 puntos, situados en mitad de tabla. En su última aparición, los vascos sacaron un punto de un feudo complicado como Les Caleyes (0-0). Como ya es tónica habitual, el club apela a la fortaleza de Urbieta para cumplir sus objetivos. Tan solo el Racing de Santander pudo vencer allí. Además, de sus últimos nueve partidos, el conjunto gernikés solamente ha perdido uno (tres victorias, cinco empates y una derrota). La entidad presidida por Koldo Zabala se encuentra en un buen momento de forma, siendo capaz de sacar puntos de plazas nada fáciles como El Plantío o Lezama.

No es precisamente el club de Busturialdea la quintaesencia del fútbol de toque, pero tampoco lo necesitan. A los de Luaces les gusta más practicar un fútbol físico y aguerrido. A este deporte se puede jugar de muchas formas, todas igual de respetables. En Segunda B, un equipo tan humilde no puede pretender superar a los rivales solamente a base de calidad. La intensidad y la presión son otras de las claves de este Gernika, que sigue manteniendo el bloque que le dio el ascenso, con todos los jugadores vinculados a la Ciudad de La Paz. Con ocho tantos anotados y otros tantos recibidos, el Gernika suele protagonizar siempre resultados ajustados. Su máxima victoria fue por 2-0 y su máxima derrota también por este marcador. El 0-0 es su resultado más repetido, habiéndose dado ya hasta en cuatro ocasiones.

Juventud, arma de doble filo

Por otro lado, los rojillos se presentan en Gernika en puestos de promoción, con 11 puntos. A pesar de su aún delicada situación, los de Sergio Amatriain están mejorando con el paso de las jornadas. Tras un inicio muy complicado, con cinco jornadas sin ganar, llegó un punto de inflexión para el Promesas. Y ese no fue otro que la victoria ante el Leioa, encuentro en el que Kike Barja remontó un 0-1 en los minutos finales. A partir de ahí, el equipo se recuperó, y aunque volvió a perder dos veces de forma consecutiva ante UD Logroñés y Real Sociedad B, las sensaciones eran otras. Los navarros vencieron en el Stadium Gal por 1-3, y este fin de semana empataron ante el Arenas, tras ir en ventaja durante gran parte del encuentro.

Como es lo normal en los filiales, los de Tajonar, al ser más jóvenes, son también más atrevidos y eso se traduce claramente en el golaveraje. 11 goles anotados y 16 concedidos. Solamente un partido de once finalizó con 0-0, por lo que es casi imposible no ver goles en un encuentro de Osasuna B. Los canteranos osasunistas tienen un serio problema: encajan prácticamente cada partido. Y eso obliga ya a hacer dos tantos para ganar, cosa nada fácil en esta categoría, con una media de 2,15 tantos por partido. Deben, pues, los de Amatriain tratar de mejorar su defensa, pues sus números en ataque no son nada despreciables. Kike Barja ha anotado casi la mitad de los tantos del conjunto (cinco de 11) y está llamando a la puerta del primer equipo. Veremos si Diego Martínez responde a sus actuaciones.

Tácticas

Como ya viene haciendo en el transcurso del campeonato, lo lógico es que Jabi Luaces utilice un 1-4-2-3-1, esquema por antonomasia del fútbol moderno. Diego Carrio será el guardameta. Lateral izquierdo para Arego, centrales Berasaluce, Carracedo, lateral diestro para Kevin Calle. Centro del campo para Otiñano y Gorka Larruzea. Por delante, izquierda para Alain Barron, Abaroa de enganche y diestra para Entziondo. En punta, Imanol Etxabe.

Amatriain usará un 1-4-4-2. Álvaro González será el portero. Irigoyen Lateral Izquierdo, Lizarraga y Rubio compondrán el centro de la zaga y Hualde actuará por la diestra. En la sala de máquinas estarán Santafé y Aranguren. Por delante, desplegados en banda, Kike Barja por la zurda y Jaime Dios por la diestra. Arriba, podrían jugar Iván Martínez y como novedad en el 11, Jordan Gaspar.

Bajas y posibles onces

El Gernika no podrá contar con Lander Torrealdai y Petxarroman. Madrazo es seria duda y Altamira, con el dedo vendado, apunta al banquillo.

SD Gernika: Diego Carrio; Arego, Berasaluce, Carracedo, Kevin Calle; Olaetxea, Gorka Larruzea; Alain Barron, Abaroa, Entziondo; Etxabe

Osasuna B: Álvaro González; Irigoyen, Lizarraga, Rubio, Hualde; Santafé, Aranguren, Kike Barja, Jaime Dios; Iván Martínez, Jordan Gaspar